"Zurück in die Zukunft": DeLorean-Lego-Bausatz

Lego bringt einen Bausatz heraus, der viele Fans von der Filmreihe "Zurück in die Zukunft" ebenfalls in die Vergangenheit versetzen wird. Denn der DeLorean, den Doc Brown in den Filmen zur Zeitmaschine macht, fährt ab 1. April 2022 aus Lego vor.

Die Filmreihe "Zurück in die Zukunft" startete 1985. Seit dem kamen zwei weitere Filme und zwei etwas unscheinbare Lego-Bausätze heraus. Ab April 2022 ist das dritte und bisher spektakulärste Lego-Set zu "Zurück in die Zukunft" erhältlich. Mit seinen 1872 Teilen ist es kein Bausatz für Kinder – Lego empfiehlt die Zeitmaschine aus Klemmbausteinen für Baufreudige ab einem Alter von 18 Jahren. Die meisten Fans der Filme werden wohl ohnehin deutlich älter sein und die Filme aus ihre Kindheit kennen. Der letzte der drei Teile erschien 1990. Aus dem Lego-Set, das die Kennnummer 10300 trägt, lassen sich alle drei Versionen der DeLorean-Zeitmaschine zusammenbauen – allerdings nicht gleichzeitig: das Original aus Teil eins mit Blitzableiter-Haken, die fliegende Version aus Teil zwei mit einklappbaren Rädern und die Zeitmaschine mit Ersatzteil-Kiste auf der Haube auf dem Weg zurück aus dem Wilden Westen. Das fertige Lego-Modell ist rund 35 Zentimeter lang, 19 Zentimeter breit und zwölf Zentimeter hoch. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

DeLorean-Zeitmaschine aus "Zurück in die Zukunft" als Lego-Bausatz