Zum Caravan Salon Düsseldorf 2025 fahren alle namhaften Campingfahrzeug-Hersteller traditionellerweise ihre schwersten Geschütze des Jahres auf. So natürlich auch der noch leicht krisengeschüttelte Marktriese Knaus. Nach einem turbulenten Jahr 2024 wird es Zeit für frischen Wind im Programm, daher reisen die Niederbayer:innen nicht nur mit neuen Grundrissen und Sondermodellen nach Düsseldorf, sondern haben auch eine Neuheit im Messe-Gepäck: die neue Campervan-Baureihe Knaus Boxtime (2025). Dieser geht in den vier Grundrissen 540 MQ, 600 MQ, 630 ME und 630 MX an den Start.

Wie Kenner:innen an den Grundriss-Kürzeln bereits erkannt haben dürften, handelt es sich beim Basisfahrzeug um den bewährten Fiat Ducato in den drei Radständen mit knapp 540, 600 und 640 cm Länge. Doch halt, einen Ducato-Camper gibt es doch mit dem Knaus Boxlife bereits im Sortiment? Stimmt, dieser darf sogar parallel im Sortiment bestehen bleiben und wird zum Modelljahr 2026 nochmals grundlegend modernisiert – bleibt aber im Vergleich zum nagelneuen Boxtime die "konservativere" Wahl im Sortiment, wenn es um das Thema Ausstattung geht. Einen Preis nennt Knaus weder für Boxtime noch Boxlife, doch mit der erweiterten Ausstattung der neuen Boxtime-Baureihe ist ein kleiner Aufpreis gegenüber dem Boxlife erwartbar. Dessen Vorgängermodell des Modelljahrs 2025 steht zuletzt für mindestens 61.430 Euro (Stand: Juli 2025) zum Verkauf.

Innenraum: Weniger Holz, mehr Zuladung

Wer den neuen Knaus Boxtime (2025) betritt, wird schnell feststellen: Es ist weniger Holz im Van, als man das bis dato gewohnt ist. Knaus setzt beim neuen Campervan – hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt – nämlich konsequent auf Leichtbau. "Light-Weight-Technology" nennt man den Einsatz neu entwickelter, geschäumter Kunststoffe (EPP) für den Möbelbau in Jandelsbrunn. Der Hersteller verspricht sich davon die Beseitigung gleich mehrerer Baustellen im typischen Campervan: Zum einen sind die Möbel durch das neue Material deutlich schlanker, bei den Oberschränken lassen sich so etwa 70 mm Raum gewinnen, die der Bewegungsfreiheit an Bord zugutekommen. Die neuartigen Möbel verschlanken das Freizeitfahrzeug zudem beim Thema Gewicht: 60 kg soll der Boxtime 600 MQ so im Vergleich zum üblichen Sechs-Meter-Campervan abgespeckt haben. Davon profitieren Zuladung sowie Fahrgefühl, verspricht Knaus.

Nicht nur in puncto Raum und Gewicht profitiert der Campervan von der "Light-Weight-Technology". Die Niederbayer:innen versprechen auch mehr Schallisolierung – genauer sollen Außengeräusche um bis zu drei Dezibel gedämpft werden – sowie bessere Dämmung gegen Hitze und Kälte. Da die neuen Kunststoffe auch Vibrationen und Stöße besser abfangen können, als herkömmliche Materialien, sollen die neuen Möbel auch widerstandsfähiger und langlebiger sein. Zu guter Letzt ist das neue Material am Ende des Lebenszyklus des Campervans auch noch zu 100 Prozent recycelbar.

Ganz ohne Holz(-optik) geht es dann beim neuen Knaus Boxtime (2025) auch nicht. So bleibt die Tischplatte der klassischen Halbdinette sowie die Dachschrank-Fronten oder die gesamte Seitenküche in Holzoptik gehalten. Apropos Seitenküche: Diese fällt, insbesondere im 600 MQ, den die ersten Fotos der neuen Baureihe abbilden, sehr großzügig für die Sechs-Meter-Klasse aus. Dank des stirnseitig eingelassenen Kompressor-Kühlschranks bleibt auch eine offene Blickachse von Bug bis Heck bestehen. Zudem, schaffen die Jandelsbrunner:innen das nahezu unmögliche: Über dem Kühlschrank bekommen sie tatsächlich eine Arbeitsflächen-Erweiterung in die Campervan-Küche integriert. Als kleine Schublade fährt sie bei Nicht-Gebrauch sogar bündig und ganz ohne Klappmechanismus ein.

Ein weiteres Highlight verbirgt sich direkt gegenüber der Seitenküche hinter einer Türe: Alle vier Grundrisse des neuen Knaus Boxtime (2025) kommen serienmäßig mit einem Schwenkbad an Bord – und verzichten so auf den stets am Körper klebenden Duschvorhang des klassischen Kompaktbads. Im Heck bleibt es dagegen bei denklassischen Betttypen für einen Campervan: Doppelbetten – hier alle Wohnmobil-Bett-Bauarten erklärt –, quer in 540 MQ und 600 MQ sowie längs in 630 ME und 630 MX. Letzterer kommt serienmäßig mit einem elektrischen Hubbett im Heck, die übrigen drei Modelle lassen sich optional damit aufrüsten. Übrigens: Die maximale Schlafplatzanzahl beträgt drei, im 630 MX bis zu vier.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Bei der Fahrzeugwahl vertraut man in Jandelsbrunn auch im Modelljahr 2026 auf Bewährtes: Der Knaus Boxtime (2025) nutzt den Fiat Ducato als technische Basis. Technische Daten sind bislang zwar noch nicht offiziell kommuniziert, aber die Fiat-Basis ist recht frei von Überraschungen. Als Einstiegs-Motorisierung dürfte die weit verbreitete 140 PS (103 kW) starke Version des stets 2,2 l großen Turbodiesels dienen. Diese ist optional auch mit der Achtstufen-Automatik verfügbar, die die Topmotorisierung mit 180 PS (132 kW) standardmäßig mitbringt. Das technisch zulässige Gesamtgewicht bleibt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei 3500 kg. Ob es mit Blick auf den konsequenten Leichtbau Auflastungen jenseits der 3650 kg, dem Maximum mit dem Light-Chassis, geben wird, bleibt abzuwarten.