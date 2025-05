Was ist i-Kfz?

Seit dem 1. Oktober 2019 ist es in Deutschland möglich, ein Auto online zuzulassen, abzumelden, einen Halterwechsel anzumelden oder den Zulassungsbezirk zu wechseln. Mit der digitalen Zulassung namens i-Kfz lässt sich das alles ohne Wartezeiten im Amt und zu jeder Tages-/Nachtzeit erledigen. Im September 2023 wurde das Online-Angebot vollständig automatisiert und vereinfacht. Außerdem wurden die Kosten für die sogenannte internetbasierte Zulassung im Vergleich zur Anmeldung in der Zulassungsbehörde vor Ort deutlich gesenkt. Da die Online-Zulassung den Bundesländern und Kommunalverwaltungen obliegt, empfiehlt es sich, für weitere Informationen die Internetseite der jeweils zuständigen Zulassungsbehörde aufzurufen.

Schritt für Schritt: So funktioniert i-Kfz

Die Online-Zulassung (internetbasierte Fahrzeugzulassung) namens i-Kfz ist seit dem 1. Oktober 2019 über Webseiten der Bundesländer oder der Zulassungsstellen vor Ort möglich. Abmelden, umschreiben oder wiederzulassen kann man allerdings nur Fahrzeuge, die zum ersten Mal nach dem 1. Januar 2015 zugelassen worden sind. Außerdem werden ein Personalausweis mit Online-Funktion und, wie bei der normalen Kfz-Zulassung auch, die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB-Nummer) benötigt.

AUTO ZEITUNG erklärt Schritt für Schritt, wie die digitale Zulassung i-Kfz funktioniert:

Schritt 1: Digitale Zulassung auf der Website der zuständigen Behörde starten und mit Personalausweis mit PIN und Kartenlesegerät bzw. AusweisApp 2 identifizieren

Schritt 2: Sicherheitscode auf der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) freilegen, bei Wiederzulassung auch auf Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

Schritt 3: In die Auftragsmaske im Portal alle notwendigen Daten wie Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN), Sicherheitscode, ggf. Datum der HU, eVB-Nummer und IBAN von Halter:in eintragen

Schritt 4: Freies Kennzeichen auswählen oder ein reserviertes Kennzeichen oder Wunschkennzeichen angeben

Schritt 5: Gebühren per Online-Überweisung oder per SEPA-Einzugsverfahren bezahlen und den Zulassungsantrag an die Behörde übermitteln

Anschließend wird der Antrag geprüft. Per Post kommen dann der Zulassungsbescheid, die Zulassungsbescheinigung Teil I und II sowie die Plaketten für die Kennzeichen zum Fahrzeughalter. Bis Brief und Prüfsiegel ankommen, kann der vorläufige Zulassungsnachweis heruntergeladen werden, der für die kommenden zehn Tage gültig ist und die Wartezeit für Brief und Prüfsiegel überbrücken soll (siehe Erläuterung im folgenden Absatz).

Was änderte sich zum 1. September 2023?

Am 31. März 2023 hat der Bundesrat der Regierungsverordnung zu Stufe vier der digitalen Kfz-Zulassung zugestimmt. Die Verordnung tritt seit dem 1. September 2023 in Kraft und brachte zwei wesentliche Veränderungen mit sich: Während bis dato noch auf die Zustellung von Fahrzeugpapieren und Plaketten gewartet werden musste, gibt es seit dem September 2023 einen digitalen Zulassungsbescheid. Damit kann man bis zu zehn Tage lang am Straßenverkehr teilnehmen, auch wenn der Brief vom Amt noch nicht eingetroffen ist. Man darf also sofort nach der Zulassung per i-Kfz losfahren. Auch sogenannte juristische Personen, also Unternehmen, Organisationen, Vereine etc. können seit dem 1. September 2023 Fahrzeuge über i-Kfz zulassen.

Wie funktioniert die Kfz-Ummeldung online?

Wer ein bereits zugelassenes Fahrzeug ummelden möchte, kann das ebenfalls online mittels i-Kfz. Die Ummeldung funktioniert bei einem Halterwechsel genau wie die Anmeldung, nur dass bei der Ummeldung zusätzlich der Sicherheitscode der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) benötigt wird. Außerdem ist das Datum der letzten Hauptuntersuchung nötig. Egal, ob ein neues Kennzeichen dran kommt oder das bestehende Kennzeichen bleibt: Die Inbetriebnahme des Kfz ist sofort möglich. Bei bestehenden Kennzeichen bleiben die Plaketten entsprechend gültig. Ein neues Kennzeichen erhält auch neue Plaketten, die postalisch ankommen. In der Zwischenzeit ist die Inbetriebnahme durch den vorläufigen Zulassungsnachweis möglich, der bis zu zehn Tage gültig ist.



Wie funktioniert die digitale Kfz-Abmeldung?

Um ein Auto abzumelden, sind die Kennzeichen nötig. Das Prozedere funktioniert sehr ähnlich wie der bei der Anmeldung, allerdings sind hier die Sicherheitscodes hinter den Plaketten nötig. Dafür wird einfach die Verdeckung der Stempelplaketten abgezogen. Achtung! Sobald die Plaketten entfernt wurden, sind die Kennzeichen nicht mehr gültig, das Auto darf nicht mehr gefahren werden.

Welche Kfz können online zugelassen werden?

Die Möglichkeit, Kfz online mittels Internet-Zulassung i-Kfz (internetbasierte Fahrzeugzulassung) ab- und wieder anzumelden, umfasst Fahrzeuge wie Auto, Motorrad und Anhänger. Seit dem 1. September 2023 können nicht nur Privatpersonen, sondern auch juristische Personen die digitale Zulassung nutzen.

Was kostet die Zulassung über i-Kfz?

Die Preise und Gebühren für die internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-Kfz) sind nicht überall gleich. Es gibt jedoch eine bundesweite Regelung, welche die Kosten für die digitale Zulassung gegenüber der Zulassung vor Ort senkt. Demnach sind die i-Kfz-Kosten günstiger als bei der Zulassungsstelle vor Ort. Beispiel: Die Kosten für die Erstzulassung eines Fahrzeuges kann bei einer Zulassungsstelle knapp 30 Euro betragen, mit i-Kfz jedoch circa 16 Euro.

Was ist eine eVB-Nummer?

Die eVB-Nummer (elektronische Versicherungsbestätigung) ist ein siebenstelliger Code aus Buchstaben und Zahlen, den Kfz-Versicherungen ausstellen. Sie gilt als offizieller Nachweis dafür, dass das Fahrzeug haftpflichtversichert ist – und ist zwingend erforderlich, wenn ein Auto zugelassen oder umgemeldet werden soll.

Kann man ein Auto ohne eVB-Nummer anmelden?

Ein Fahrzeug ohne eVB-Nummer anzumelden ist in Deutschland nicht möglich. Ohne diese siebenstellige Nummer lässt die Zulassungsbehörde kein Fahrzeug zu oder meldet es um.

Wie bekommt man eine eVB-Nummer?

Die eVB-Nummer erhält man kostenlos bei der eigenen Kfz-Versicherung – meist online, telefonisch oder per App. Sie ist in der Regel maximal drei Monate gültig.