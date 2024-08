So gut ist der Klebstoff Dekasyl MS-8

Für Umbauten und Reparaturen am Van oder Wohnmobil sind Dicht- und Klebstoffe das Mittel der Wahl. Wir haben das Dekasyl Dicht- und Klebstoff MS-8 im kurzen Test ausprobiert!

Gerade, wenn es um die adäquate Reparatur und Wartung von Wohnmobilen und -wagen geht, sind gute Dicht- und Klebstoffe das A und O. Mit ihnen lassen sich Nähte verfugen und Bauteile fest miteinander verbinden. Überdies verhindern sie das Eindringen von Wasser und schützen so vor Feuchtigkeitsschäden. Deshalb hat sich die AUTO ZEITUNG einmal den Dicht- und Klebstoff MS-8 von Dekasyl in einem Praxis-Check genauer angeschaut. Das fiel uns beim kurzen Test auf!

Dekasyl Dicht- und Klebstoff MS-8 im Test

Wohnmobilist:innen schätzen Dekasyl-Produkte. Diese dichten gut und schützen so zuverlässig vor Wassereinbruch – und das bei unterschiedlichen Materialien, etwa Glas, Aluminium, Stahlblechen sowie Lacken und Kunststoffen. Der MS-8 ist ein schwarzer Scheibenklebstoff, der in unserem kurzen Test mit sehr hoher Anfangsfestigkeit überzeugt. Damit lassen sich vielfältige Montage-, Nachrüst-, Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten am Reisemobil vornehmen. Aufgabe erfüllt!



Dekasyl MS-8 Klebstoff Vorteile Schneller Festigkeitsaufbau

Farbbeständiges Schwarz

Tropffreie Verarbeitung

Gute Kartuschendosierung Nachteile Hochpreisig

Benötigt eine saubere Klebefläche

Kartuschenspitze nicht wieder verschließbar

Worauf sollte man beim Kauf von Dicht- und Klebstoffen achten?

Beim Kauf von Dicht- und Klebstoffen ist es wichtig, auf die Materialverträglichkeit und die Witterungsbeständigkeit zu achten. Produkte, die speziell für den Outdoor-Einsatz entwickelt wurden, bieten oft besseren Schutz vor UV-Strahlung und extremen Temperaturen. Zudem ist eine hohe Elastizität von Vorteil, um Bewegungen und Vibrationen auszugleichen, während schnelle Aushärtezeiten effiziente Reparaturen unterwegs ermöglichen.

Auch interessant:

Welche Alternativen gibt es?

Sikaflex-522-Dichtstoff

Der Sikaflex-522-Dichtstoff ist eine Karosseriedichtmasse, die für den Einsatz in unterschiedlichen Witterungsbedingungen geeignet ist. Die UV-stabile Formel soll vor dem Verblassen und der Rissbildung durch längere Sonneneinstrahlung schützen. Zudem ist der Dichtstoff laut Hersteller schimmelresistent und alterungsbeständig. Sikaflex-522 eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, einschließlich Wohnwagen und Fahrzeugkarosserien.



Everglue-Karosseriekleber 1K MS

Der Everglue-Karosseriekleber 1K MS ist für Reparaturen, Fahrzeugbau und andere Anwendungen am Wohnmobil geeignet. Er ist laut Hersteller widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Wasser und Witterung. Der Kleber kann eine breite Palette von Materialien, darunter Metall, Kunststoff, Glas und Holz, verkleben. Er ist laut Hersteller sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.