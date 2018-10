Der Audi Coupé S2 wirkt unscheibar. Wer den Youngtimer kaufen möchte profitiert allerdings von der starken Leistung, dem guten Handling und der langwierigen Karosserie.

Das Nachfolgemodell des Audi quattro hört auf den Namen Coupé S2 quattro und ist das erste in Serie produzierte S-Modell. Ihm folgte der Audi 100 S4. Erst als Audi ab 1994 seine Baureihen generell umtaufte, hielt auch bei der Nomenklatur der S-Modelle eine nachvollziehbare Logik Einzug. Das Coupé S2 selbst war dafür von Anfang an ein Sportmodell von bestechender Qualität und Überzeugungskraft. Es übernahm den charismatischen Fünfzylinder vom Ur-quattro, erhielt aber einen deutlich geschmeidiger agierenden Antriebsstrang, in dem ein Torsen-Zwischendifferential für eine variable Kraftverteilung sorgt. Die vollverzinkte Karosserie ist stabil wie eine Festung, aber gleichzeitig auch enorm windschlüpfig geformt. Ein S2 Coupé mit 220 PS wurde im AZ-Test mit echten 244 km/h gemessen – es lief 14 km/h schneller als der Ur-quattro mit gleicher Leistung und war dabei noch deutlich leiser. Im Zuge der Modellpflege kletterten maximales Drehmoment und Leistung ab Sommer 1992 auf 350 Nm und 230 PS. Per Overboost waren kurzfristig sogar 380 Newtonmeter abrufbar. Außerdem kam ein Sechsgang-Getriebe zum Einsatz. Die S2-Modelle sind heute Geheimtipps für Youngtimer-Fans mit Hang zum Understatement – schneller als das Original, aber dabei völlig unauffällig.

Audi Coupé S2: Youngtimer kaufen

Der Fahrer sitzt gut geführt in seinem bequemen Sportsitz, dreht am kleinen Sportlenkrad und blickt über eine wahre Burg von Armaturenbrett auf die Straße. Der betagte Audi macht jederzeit und unter fast allen Straßenverhältnissen, was sein Lenker will. Die vollverzinkte Karosserie wirkt so solide wie für die Ewigkeit gebaut. So ist der S2 eine echte Kaufempfehlung. Ja, er mag Super Plus und davon nicht zu wenig. Aber sonst überwiegt bei einem gepflegten, unvertunten Exemplar mit sauberer Historie der Spaß - ein exklusiver Spaß.

Audi Coupé S2: Wichtige Schwachstellen

- Zahnriemen kann, vernachlässigt, hohe Folgekosten verursachen

- Frontschürze mit Spoiler verträgt Steinschlag und Bordsteinrempler nicht gut

- Kraftstoffpumpen nehmen hohe Laufleistungen und lange Standzeiten übel

- Querlenker vorn, Koppelstangen und Domlager verschleißen schnell

- Innenausstattung ist exklusiv - und nicht mehr lieferbar

- Türdichtungen verrotten schnell, Heftklammern der Scheuerleisten gammeln weg

- Dachhimmel löst sich, wenn der Kleber ermüdet

- Heizungswärmetauscher werden zuweilen undicht. Reparatur sehr aufwändig

- Hilfsrahmen der Hinterachse rostet - schwer zu sehen, schwer zu ersetzen

- Gasdruckheber an der großen Heckklappe machen gerne mal schlapp

Technische Daten Audi Coupé S2 quattro

Audi Coupé S2 quattro Zylinder/Ventile pro Zylinder 5/4; Turbo Hubraum 2226 cm³ Leistung 162 kW/220 PS bei 5900/min Maximales Drehmoment 309 Nm, 1950/min Getriebe/Antrieb Fünfgang-Getriebe; Allradatrieb Beschleunigung (0 - 100 km/h) 7,5 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 244 km/h Leergewicht 1595 Kilogramm Verbrauch (Test) 13,1 l / 100 km Bauzeit 1990 bis 1992 Preis (1991) 72.450 Euro Stückzahl 5469

Textteile von Wolf-Henning Fansla