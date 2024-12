Platz für fünf im Sechs-Meter-Campervan von Karmann

"Fünf ist Trümpf": Auf dieses Motto, mit der die Post einst die neuen Postleitzahlen bewarb, setzt auch Karmann. In dem Camper Davis 595 Trendstyle (2024) finden auf weniger als sechs Metern bis zu fünf Personen Platz. Wie das geht? Hier alle Infos und Preise!

Preis: Karmann Davis 595 Trendstyle (2024) ab 62.940 Euro

Wer nach der Definition von Raumkünstler sucht, wird beim neuen Karmann Davis 595 Trendstyle (2024) fündig: Auf 5.990 mm Außenlänge bringt der Campervan des Wohnmobil-Spezialisten aus Rheinland-Pfalz das geradezu zirkusreife Kunststück fertig, einen Wohnbereich mit fünf Sitzplätzen und Schlafraum für fünf Personen mit einem Raumbad zu kombinieren. Eine separate Dusche und herausnehmbare Etagenbetten sind ebenfalls Teil des Kastenwagen-Gesamtpakets. Damit diese Rechnung aufgeht, die beim ersten Hören nach Quadratur des Kreises klingt, ist der ab 62.940 Euro erhältliche Karmann Davis 595 (2024) in allen Varianten mit einem Aufstelldach ausgestattet.

Innenraum: L-Sitzgruppe und variables Bettkonzept

Wer über die elektrische Trittstufe den Innenraum betritt, wird sofort von viel Tageslicht begrüßt, das unter anderem durch die 400 x 400 mm große Dachluke hereinfällt. Das wirkt hell und modern. Ein erster Eindruck, der vom serienmäßigen cremefarbenen Polsterstoff-Dekor "Savona" auf angenehme Weise aufgegriffen und zur Geltung gebracht wird. Der angenehme Ersteindruck vom Innenraum wird durch die Oberschrank-Klappen in Hochglanz-Dekor noch verstärkt.

Im Wohnbereich zeigt sich der Karmann Davis 595 Trendstyle (2024) dabei ausgesprochen variabel: Darin lässt sich die einladende L-Sitzgruppe mit klapp- und verschiebbarem Tisch in wenigen Handgriffen für die Mitfahrt von fünf Mitreisenden auf gurtgesicherten Sitzplätzen umrüsten (wie Sicherheitsgurte funktionieren und aufgebaut sind, hier) oder zu einem weiteren Bett für die Nacht. Durch eine Raumteiler-Tür lässt sich der Innenraum in zwei Zonen separieren, was ihn im Ergebnis optisch größer wirken lässt, als er bei einer Innenbreite von 1860 mm und einer maximalen Stehhöhe von 1890 mm tatsächlich ist.

Gekocht wird auf dem Campingtrip im Karmann Davis 595 Trendstyle (2024) auf einem Zweiflamm-Gaskocher (zu unserem Camping-Gaskocher-Vergleichstest, hier), der aus einer Gasflasche à 5 kg gespeist werden, die im Doppelboden unterkommen. Allerdings ist beim Planen der Mahlzeiten eher Bescheidenheit angesagt. Denn regelrechte Koch- und Spülorgien können die Campingfans, die im Karmann Davis Trendstyle 595 (2024) unterwegs, dabei nicht unternehmen. Zumindest nicht, wenn sie längere autark stehen wollen: Das Fassungsvermögen der Frischwassertanks ist auf 85 l limitiert, das der Abwassertanks beträgt 75 l (wie man Trinkwasser fürs Wohnmobil am besten aufbereitet, hier). Die für die Bordküche benötigten Zutaten kommen im Kompressor-Kühlschrank mit 84 l Volumen unter.

Mit Schlafplätzen ist der Karmann Davis Trendstyle 595 (2024) dagegen reichlich gesegnet. Die Sitzgruppe lässt sich mit wenigen Handgriffen zum oben beschriebenen Bett mit den Maßen 1,90 x 0,88 m umbauen.

Unter dem serienmäßigen Aufstelldach des Karmann Davis 595 Trendstyle (2024) bietet eine Liegefläche im Format 2,00 x 1,30 m zwei weiteren Personen Platz zum Schlafen. Im Heck ist das Wohnmobil flexibel ausgelegt: Entscheidet man sich für die entsprechende Konfiguration, sind beide 1,85 m langen Etagenbetten entnehmbar. Wenn sie für den anstehenden Campingtrip nicht benötigt werden, können sie in wenigen Handgriffen umgeklappt oder ganz ausgebaut und einfach zu Hause gelassen werden. In dem so entstandenen zusätzlichen Stauraum können dann z.B. sperrige Ladegüter oder Sportgeräte transportiert werden.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato 35 L

Als Basisfahrzeug für den Karmann Davis 595 Trendstyle (2024) dient der bewährte Fiat Ducato 35 L mit 2,2-l-Vierzylinder-Diesel und 120 PS (89 kW) (zur Entwicklungsgeschichte des Dieselmotors, hier). In der zum Jahresende 2024 aufgelegten "Trendstyle"-Sonderedition sind neben der höheren Motorisierung mit 140 PS (103 kW) Ausstattungsextras wie 16-Zoll-Alu-Felgen, eine 4 kW-Dieselheizung, eine elektrische Trittstufe, eine Seitenmarkise sowie Rückfahrkamera (wie man eine Rückfahrkamera am Auto nachrüstet, hier), Möbeloberflächen in textiler Microfaser-Optik und die Außenlackierung in der Sonderfarbe "Lanzarote Grey" Teil des Gesamtpakets.