JP Kraemer verkauft seinen Brabus 800

Noch im Oktober 2024 hatte JP Kraemer "keine Intention, zu verkaufen." Und doch findet sich sein Brabus 800, eine heftig getunte G-Klasse, auf dem Gebrauchtmarkt wieder. Für schlanke 419.890 Euro.

JP Kraemers Fuhrpark sprengt selbst die Dimensionen einer gut bestückten Sammlergarage. Noch Mitte Dezember 2024 benötigte der Besitzer von JP Performance eine ganze Weile, um seine fahrbaren Untersätze nur zu zählen. Das Ergebnis: Zu diesem Zeitpunkt besaß der Dortmunder sage und schreibe 104 Autos. Demnächst dürfte es eines weniger sein. Der Brabus 800, ein Geländegänger auf Basis der Mercedes G-Klasse, steht zurzeit im Autocenter Meschede für 419.890 Euro zum Verkauf. Eine stolze Summe für einen knapp drei Jahre alten Gebrauchten mit 15.462 km auf dem Zähler. Wegen der hohen Wertstabilität sei das Auto trotzdem eine gute Investition, so der Tuningpapst.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

JP Kraemer über seinen Brabus 800 und dessen Schwachpunkte im Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Haltbarkeit und Service passen laut JP Kraemer nicht zum Premium-Preis des Brabus 800

Makellos ist der allgewaltige Allradler aber nicht. Wie JP Kraemer in einem im Oktober 2024 gedrehten Video bedauerte, wird das türkisfarbene Lederinterieur schnell speckig, insbesondere am Lenkrad und am Fahrersitz. Und trotz der 800 PS (588 kW) des von Brabus überarbeiteten Vierliter-V8 beklagt der Tuner, dass es an Power mangelt. Neben dem Kaufpreis sollten Interessent:innen auch Rücklagen für das Treibstoffbudget mitbringen. Nach Kraemers Angaben genehmigt sich der Brabus 800 im Schnitt 17,2 l Bleifreies auf 100 km. Mit der Reichweite von rund 400 km sei der Brabus-Brocken daher eigentlich ein "Kurzstreckenauto". Auch Dauerhaltbarkeit und Werkstattservice passten nicht recht zum Premiumpreis: Für einen defekten Navigationsbildschirm muss selbst der prominente PS-Papst nach eigenen Angaben einen geschlagenen Monat auf einen Termin in der örtlichen Mercedes-Niederlassung warten. Die Ersatzteile seien zudem "exorbitant teuer".

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Fast zehn Euro Wertverlust je Kilometer?

Dennoch sei der Wagen insgesamt eine interessante Geldanlage. Im Gegensatz zu den Kreationen anderer Tuner erhöhe die Brabus-Behandlung des Mercedes-AMG G 63 den Wiederverkaufswert. Der Verkaufspreis gibt ihm da allerdings nur teilweise Recht. Brabus verlangt derzeit für vergleichbare Neuwagen mindestens 565.936 Euro. Dies käme bei dem Wagen von JP Kraemer einem Wertverlust von rund 146.000 Euro gleich, also fast zehn Euro pro gefahrenem Kilometer. Es ist allerdings nicht gesichert, dass der bekannte Tuningstar 2022 den unreduzierten Kaufpreis bezahlt hat. Unter Tuningfans könnte der illustre Vorbesitzer im Fahrzeugbrief zudem den Wert der grauen G-Klasse steigern.

Auch interessant:

Warum JP Kraemer seine Meinung über den Verkauf geändert hat, ist nicht überliefert. Vielleicht möchte er Rücklagen bilden, um 2025 weniger zu arbeiten, wie er es bereits angekündigt hat. Möglicherweise möchte JP Kraemer, der seit August 2024 verheiratet ist, auch der Familie mehr Zeit widmen. In jedem Fall ist es nicht das erste Mal, dass der Tuner einen stattlichen Wertverlust beklagt. Für seinen Porsche Taycan Turbo S habe er 2019 205.000 Euro hingeblättert. Schon drei Jahre später sei der Elektrosportler wohl weniger als die Hälfte wert gewesen.