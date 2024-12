JP Kraemer will sich 2025 eine persönliche Auszeit nehmen

JP Performance-Fans haben es kommen sehen – und nun ist es soweit: JP Kraemer verkündet, sich 2025 stärker auf sich und sein Privatleben konzentrieren zu wollen. Das geht nicht ohne Einschnitte!

"Es geht um mich", steigt JP Kraemer, Inhaber der Dortmunder Tuningfirma JP Performance, in die Erklärung an seine Fans ein (siehe Video unten), dass er 2025 "weniger arbeiten" wolle. Das sei für jemanden wie ihn eine "krasse" Nachricht, zugleich freue er sich auf diese Zeit. Er habe die Arbeit stets als Heilung betrachtet – Kraemer hat 2022 publik gemacht, an einer Autismus-Spektrum-Störung zu leiden –, ohne zu merken, dass er zu viel arbeite. Deshalb wolle er nun "eine private Seite an mir finden", erklärt er im Beitrag auf seinem Youtube-Kanal weiter. Ihm sei wichtig, dies zum Jahresausklang transparent zu machen, sodass sich seine Fans auf Einschnitte vorbereiten können – entsprechender Konsequenzen für seine Firma sei er sich bewusst. Zugleich verspricht JP Kraemer: "Ich bin nicht weg!". Aber er braucht mehr Zeit für sich um "zu lernen, wie das Leben privat funktioniert".

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

JP Kraemers Ankündigung, sich mehr auf sein Privatleben konzentrieren zu wollen, im JP Performance-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

JP Kraemer will sich mehr auf sich konzentrieren

JP Kraemer ist in der Autoszene vor allem durch seinen Youtube-Kanal "JP Performance" bekannt, für den er in seiner Firma Autos teils spektakulär umbaut. JP Performance hat er über die Jahre sukzessive ausgebaut und umfasst unter anderem ein umfangreiches, gleichnamiges Klamottenlabel sowie den Burgerladen "Big Boost Burger" und das Museum "Pace".