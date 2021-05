Für solvente Entdecker hat sich Brabus etwas ganz Besonderes ausgedacht: den Brabus 800 Adventure XLP. Hinter der Bezeichnung verbirgt sich ein XL-Pick-Up mit 800-PS-Motor auf Mercedes-G-Basis für Abenteuer zwischen Boulevard und Alpen. AUTO ZEITUNG hat alle Infos sowie den Preis!

Dank des neuen Brabus 800 Adventure XLP (2020) sind Kunden des Bottroper Veredlers nicht länger auf Asphalt angewiesen: Das riesige Gefährt basiert auf dem Mercedes G 63 AMG und gelangt dank 49 Zentimetern Bodenfreiheit, Portalachsen und 325/55er All-Terrain-Reifen fast überall hin. Und falls es doch mal eng wird, kann der Fahrer den optional erhältlichen Wingcopter vorausschicken, der auf einem Spezialmodul Platz findet und bis zu 120 Kilometer weit fliegen kann. Die Platzverhältnisse für Survival-Equipment oder den Hamsterkauf erweitert Brabus durch den Anbau einer Ladefläche. Dazu mussten die Ingenieure erst einmal den Radstand um 50 Zentimeter verlängern, um dann mit speziellen Anbauten die Torsionssteifigkeit sicherzustellen. Optional gibt’s für den Brabus 800 Adventure XLP (2020) auch noch einen Dachgepäckträger zur optimalen Alltagstauglichkeit. Für sportliche Akzente sorgen Kotflügelverbreiterungen sowie eine Motorhaube aus Sichtkarbon. Mehr zum Thema: S-Klasse mit 900 PS

Drei Preise für den Brabus 800 Adventure XLP (2020)