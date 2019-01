AUTOZEITUNG.de und JAGUAR Eyewear verlosen unter allen Teilnehmern 12 Sonnenbrillen. Jetzt mitmachen!

JAGUAR Sportwagen verbinden aufsehenerregendes Karosseriedesign mit beeindruckenden Fahrleistungen und genialen technischen Innovationen. Sie setzen neue Impulse in der Welt des Fahrzeugdesigns und neue Maßstäbe für ein einzigartiges und aufregendes Fahrgefühl.

Ein perfektes Fahrerlebnis hinter dem Steuer verspricht MENRAD the vision mit den Fassungen der JAGUAR Eyewear Kollektion. In enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem JAGUAR Team in England designt das Unternehmen einmalige sportiven Modelle mit unübertrefflichen Designtransfers von den Sportwagen zur Brille. Jedes Detail wird genauestens abgestimmt, in Augenschein genommen und so lange weiterentwickelt, bis es perfekt ist und verabschiedet werden kann.

Dynamisches Design mit sportiver Liniensprache, hervorragend abgestimmte Proportionen und anspruchsvolle Detailarbeiten mit hochwertigen Hi-Tech-Materialien faszinieren männlichen Brillenträger. Besonders gefragt sind die Fassungen mit Designtransfers von den JAGUAR Sportwagen zur Brille:

Details aus Karbon, Holzmaserungen und Materialien aus dem Fahrzeuginnenleben sowie auch Kolorationen aus den Lackierungsdesigns begeistern die männliche Klientel ebenso, wie besonders sportive Scheibenformen in Anlehnung an die Silhouetten und Formensprache der Fahrzeuge.

Inspirationsquellen für die Brillenentwürfe sind Designsprache, Interieur und Ausstattung

Inspiriert von den Automobildesigns, ihrem Interieur, ihrer fortschrittlichen Technologie und ihrem außergewöhnlichen Luxus setzen die Sonnenbrillen der JAGUAR-Kollektion neue Impulse und gehören zur ersten Wahl der autobegeisterten Männerwelt

Die Sonnenbrillenkollektion

Perfekte Sportwagen, einzigartige Designs und beeindruckende Fahrleistungen – in Sachen Technik und Innovation ist JAGUAR die treibenden Kraft, die immer wieder für völlig neue Impulse in der Welt des Fahrzeugdesigns sorgt. Ein Grund mehr, in den Sonnenbrillen der JAGUAR Eyewear Kollektion neueste Brillentechnologie mit unübertrefflichen Designtransfers zu einzigartigen, sportiven Sonnenbrillen zu verbinden.

Design-Adaptionen

Sieht nicht nur sportiv aus, fühlt sich auch sicher so an: Schnittige Herrensonnenbrille aus der aktuellen Sonnenbrillenkollektion mit rot verspiegelten Gläsern und einem Bügeldesign, das vom Felgendesign des legendären JAGUAR F-Type adaptiert wurde.

JAGUAR Feeling für das Gesicht: Sportive Sonnenbrille mit polarisierenden Gläsern und Bügeln aus Karbon – einem Materialtransfer vom JAGUAR F-Type.

MITMACHEN UND GEWINNEN!

Es gibt 2 verschiedene Modelle. Diese werden auf Zufallsbasis verlost und versendet.

>> Dieses Gewinnspiel ist bereits beendet.

Weitere aktuelle Gewinnspiele finden Sie hier.

AUTO ZEITUNG