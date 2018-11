Eine rote Ampel zu überfahren ist unter Umständen – etwa bei einem Defekt – erlaubt. Ab wann eine Ampel als defekt gilt, wie man sich bei Blaulicht-Einsätzen zu verhalten hat und welche Strafen bei Rotlicht-Verstößen drohen, erklären wir hier!

Autofahrer, die schon mal an einer defekten Ampel mit Dauerrot standen, kennen die Frage, die man sich in entsprechenden Situationen automatisch stellt: Ab wann darf ich eine rote Ampel überfahren? Und was ist, wenn Polizei, Feuerwehr oder Krankenwagen mit Blaulicht hinter mir auftauchen? Darf ich, um Platz zu machen, die rote Ampel missachten? Welche Strafen drohen, wenn eine rote Ampel zu unrecht überfahren wurde? Wir listen die Strafen auf und erklären, wann sie fällig werden.

Rote Ampel überfahren: Ausnahmen & Strafen

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) macht deutlich, dass über eien Rote Ampel zu fahren im Normalfall nicht erlaubt ist. Schon gelbes Licht bedeutet für den Fahrer, dass er auf das nächste Zeichen warten muss. Kann man mit einer mittleren Bremsung ohne die Gefährdung anderer vor der Ampel zum Stehen kommen, muss man dies auch tun. Tut man dies nicht, sprich man von einem so genannten Gelblicht-Verstoß, der mit einem Verwarngeld von 10 Euro bestraft wird. Ist die Ampel bereits rot und wird überfahren, gibt es verschiedene Strafen. Bleibt eine Gefährdung anderer aus, droht eine Regelbuße von 90 Euro und 1 Punkt. Liegt eine Gefährdung vor, erhöht sich das Bußgeld auf 200 Euro. Hinzu kommen zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Sollte die Ampel bereits länger als eine Sekunde rot geleuchtet haben reicht auch keine zusätzliche für dieses Bußgeld. Kommt hier dann noch eine Gefährdung hinzu, werden 320 Euro, 2 Punkte und ein Monat Fahrverbot fällig. Die höchste Strafe verursacht das Überfahren einer roten Ampel, wenn diese schon länger als eine Sekunde Rot zeigt und in der Folge eine Sachbeschädigung durch einen Unfall stattfindet. In diesem Fall drohen mindestens 360 Euro Geldstrafe, 2 Punkte in Flensburg, 1 Monat Fahrverbot und je nach Schwere des Falls sogar Führerscheinentzug und bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe.

Sekundenregel bei roter Ampel

Dass es bei Ampeln auf Sekunden ankommt und die menschliche Wahrnehmung eine untergeordnete Rolle spielt, macht folgendes Beispiel deutlich: Eine Frau hatte ein Bußgeld und einen Monat Fahrverbot bekommen, nachdem zwei Polizisten sie beim Überfahren einer roten Ampel beobachtet hatten. Der Vorwurf: Sie habe die Ampel nach über einer Sekunde Rot überquert. Mit einer Rechenformel konnte sie dem Gericht jedoch das Gegenteil nachweisen. So war die Dame laut Aussage der Polizisten zwei Fahrzeuglängen von der Haltelinie entfernt, als die Ampel umsprang. Das Tempolimit lag an der fraglichen Stelle bei 70 km/h. Dieser Wert wurde für die Berechnung angenommen. Mit diesen Angaben lässt sich relativ leicht ermitteln, dass die Ampel beim Überfahren der Linie maximal eine halbe Sekunde Rot gezeigt haben konnte. Die genaue Zeit ergibt sich aus dem Verhältnis vom Abstand zur Linie und der gefahrenen beziehungsweise in diesem Fall angenommenen Geschwindigkeit von 70 km/h. Die kurze Strecke von zwei Fahrzeuglängen legt das Auto in so kurzer Zeit zurück, dass die von den Polizisten angegebene Dauer von über einer Sekunde unmöglich stimmen kann. Die Frau konnte mit ihrer mathematisch fundierten Argumentation das drohende Fahrverbot abwenden. Um ein Bußgeld von 90 Euro und einen Punkt in Flensburg kam sie aber nicht herum, denn der Rotlicht-Verstoß selbst war unstrittig. Das ergabt sich aus einem Urteil des Amtsgerichts Köln, auf das der Deutsche Anwaltverein (DAV) hinweist (Az.: 815 OWi-982 Js 5076/15).

Dauerrot: Wann darf ich die rote Ampel überfahren?

Viele standen bereits vor einer roten Ampel, die offensichtlich defekt war und Dauerrot anzeigte. Wann darf man hier fahren? Klar definiert ist es nicht. Es wird lediglich von "angemesse Wartezeit" gesprochen. Um sicher zu gehen, sollte man sich mindestens fünf Minuten gedulden. Sollte die Ampel dann immer noch rot leuchten, kann man sich langsam in die Kreuzung hineintasten. Wichtig: Immer mit Querverkehr rechnen, der äquivalent zum eigenen Dauerrot Dauergrün angezeigt bekommt.

Darf man für Blaulicht-Einsatz rote Ampel überfahren?

Nähert sich von hinten ein Fahrzeug mit Blaulicht im Einsatz, darf man die rote Ampel überfahren um Platz zu machen. Die in der Straßenverkehrsordnung verankerte Verpflichtung, "freie Bahn" zu schaffen, geht den übrigen Vorschriften vor. Voraussetzung ist, wenn damit Gefahren für Menschenleben, schwere gesundheitliche Schäden oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abgewendet werden können. Aber auch hier gilt: Stets vorsichtig in die Kreuzung hineintasten und mit den Fehlern anderer rechnen.

Ampel-Blitzer zur Rotlichtüberwachung

Fest installierte Rotlichtblitzer dokumentieren Verstöße grundsätzlich mit zwei Fotos. Das erste hält fest, dass die Haltelinie tatsächlich überfahren wurde. Das zweite zeigt, ob der Weg über die Kreuzung hinaus fortgesetzt wurde. Wer nach der Haltelinie stoppt oder zurücksetzt, begeht keinen Rotlichtverstoß. Aber Achtung: Auch für die Nichtbeachtung der Haltelinie an einer roten Ampel kann man belangt werden.