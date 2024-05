Ein Cabrio mit Stoffdach benötigt besondere Pflege – unter anderem auch die regelmäßige Behandlung mit Imprägnierspray. Was das bringt und wie die Anwendung des Sprays funktioniert, erklärt die AUTO ZEITUNG im Ratgeber.

Cabrios fährt man offen. Immer. Zumindest immer dann, wenn es geht – denn einige Stoffdach-Cabrios müssen bei Wind und Wetter jeden Tag des Jahres auf die Straße. Gut, wenn das Cabrioverdeck des Auto ausreichend dicht ist und auch Winterwetter und Regen standhält. Dafür sollte es aber regelmäßig gepflegt. Cabrioverdecke verlangen eine sanfte Behandlung, eine regelmäßige Imprägnierung des Textildachs sorgt zusätzlich auch dafür, dass die Feuchtigkeit nicht in den Stoff eindringt. Wie das funktioniert, erklären wir im Ratgeber.

Eine erste Empfehlung: Der A1 Cabrio-Verdeck-Imprägnierer von Dr. Wack. Das Spray soll Schutz vor Nässe und UV-Strahlung bieten und gleichzeitig die Optik des Verdecks aufwerten.



Die besten Tipps zur Cabriopflege im Video:

Ist ein Imprägniermittel fürs Cabrio sinnvoll?

Wenn die Werksimprägnierung des Cabrioverdecks nachlässt, muss das Cabrioverdeck wieder mit einem speziellen Mittel geschützt werden. Das imprägnierte Garn und der Stoff des Verdecks verlieren durch Umwelteinflüsse und bei jeder Reinigung von Schmutz ihren werkseitigen Schutz. Expert:innen raten daher zu einer jährlichen Imprägnierung des Verdecks per Hand, spätestens jedoch alle zwei Jahre. Das ist zwar mühsamer als eine schnelle Fahrt durch eine Waschstraße, dafür aber deutlich schonender und genauer.

Mit speziellen Schäumen oder Sprays wird dann sanft eine Imprägnierung auf das Cabrioverdeck aufgetragen, wie eine Pflege bei einem edlen Schuh aus Leder. Vorher muss der Schmutz aus allen Ritzen und Ecken entfernt werden, dazu zählen auch Baumharz oder Vogelkot. Der Arbeitsschritt dauert zwischen 20 und 30 Minuten, dann folgt eine weitere halbstündige bis mehrstündige Trockenzeit. Danach ist das Verdeck wieder für einige Zeit imprägniert und wasserabweisend.

Imprägniermittel: Die besten Produkte fürs Cabrio

Das Angebot an Mitteln und Pflegeprodukten für ein Cabrioverdeck ist groß. Wichtig bei der Auswahl des passenden Verdeckreinigers und Imprägnierung ist dabei, dass das Spray oder der Schaum des Cabrioverdeck-Imprägnierers nicht aggressiv ist und weitere Bauteile am Auto angreift. Manche Kombi-Produkte färben den Stoff auch nach. So gibt es spezielle Imprägnierungen für schwarze Stoffdächer, aber auch für rote oder blaue. Manche Produkte fürs Imprägnieren eignen sich übrigens auch für Leder, Jacken, Kleidung und Schuhe. Nach dem Imprägnieren des Cabrioverdecks kann das Mittel also noch anderweitig im Haushalt eingesetzt werden. Unsere Favoriten:

Liqui Moly Gewebe-Imprägnierung

Öl- und Pflegespezialist Liqui Moly vertreibt eine spezielle Gewebe-Imprägnierung für das Cabriodach. Der Inhalt der 400 ml-Dose schützt Textil vor Wasserdurchdringung und verhindert Fleckenbildung. Das Mittel ist silikonfrei und wasserabweisend und soll bei trockenem Verdeck aufgetragen werden.



Nigrin Verdeck-Imprägnierer

In der praktischen Pump-Sprühflasche vertreibt Nigrin seinen Verdeck-Imprägnierer. Das Mittel schützt, imprägniert und konserviert die Stoffoberfläche. Wasser und Schmutz weist das Mittel von Nigrin ab und verhindert das Eindringen von Wasser selbst an stark beanspruchten Stellen. Dazu wirkt das Fluid farbauffrischend.



Dr. Wack A1 Cabrio-Verdeck-Imprägnierer

Polier- und Pflegeprofi Dr. Wack pflegt mit dem A1 Verdeck-Imprägnierer Stoffverdecke von Cabrios. Das Mittel soll einen langanhaltenden und wirkungsvollen Schutz vor Umwelteinflüssen bieten. Neben Wasser, Schnee und Eis zählen dazu auch UV-Strahlen, vor allem im Sommer. Gleichzeitig beugt es einem Vollsaugen des Stoffes vor und sorgt für schnelles Trocknen des Verdecks. Der A1 Cabrio-Verdeck-Imprägnierer wird auf ein vollständig trockenes Stoffverdeck gesprüht, um es damit anschließend zu imprägnieren.



Plintex Verdeck-Imprägnierung

Bei der Imprägnierung von Plintex handelt es sich um ein Pflegeprodukt für Textil, das auf die saubere und trockene Stoffbahn des Cabriodachs gesprüht wird. Das Mittel soll langanhaltenden Schutz vor Nässe und Verunreinigungen auf dem Dach bieten und gleichzeitig vor UV-Strahlung schützen.



Abacus Cabrio-Imprägnierung

Der Abacus Cabriodach-Imprägnierer schützt dauerhaft vor Umwelteinflüssen sowie Nässe und macht es wetterfest. Nach einer Behandlung mit dem Fluid ist das Dach bei normalem Einsatz für rund sechs Monate gut geschützt. Gleichzeitig wird das Material geschmeidig, sodass Austrocknungen und Risse vermieden werden. Zusätzlich frischt es die ursprüngliche Farbe des Stoffes auf.



Berner Imprägnierspray

Mit dem Imprägnierspray von Berner wird das Textildach eines Cabrios wieder geschmeidig und geschützt. Wasser perlt nach der Behandlung des Cabrioverdecks wieder ab und das Reinigen fällt leichter. Ebenso bietet das Mittel einen UV-Schutz und schützt das Material vor Rissen, Nässe und Faserbruch.



Sonax Cabrioverdeck + Textil-Imprägnierung

Vom bekannten Autopflege-Spezialisten Sonax stammt die "Cabrioverdeck + Textil-Imprägnierung". Anders als viele Mittel wird diese Imprägnierung jedoch nicht aufgesprüht: Die Flüssigkeit wird auf den beiliegenden Schwamm gegeben und vorsichtig auf dem trockenen Verdeck aufgetragen. Nach der Anwendung bleibt eine Versiegelung auf der Oberfläche zurück, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Stoff verhindern soll – insbesondere auch an den Nähten. Farben sollen ebenfalls aufgefrischt werden.



Ballistol Imprägnier-Spray

Das Imprägnierspray von Ballistol versieht Textilien mit einer wasser- und schmutzabweisenden Schutzschicht, die dennoch atmungsaktiv sein soll. Laut Hersteller ist das Produkt nahezu universell auf allen Natur- und Kunstfasern sowie Leder einsetzbar. Neben dem Cabriodach eignet sich das Spray (Inhalt 500 ml) etwa auch für Markisen, Sonnen- und Regenschirme, Zelte, Schuhe, Rucksäcke und vielem mehr.



Wie imprägniert man ein Cabriodach?

Vor der eigentlichen Imprägnierung sollten Cabriobesitzer:innen das Stoffdach gründlich reinigen. Erst, wenn es nach der Reinigung mit einem speziellen Cabrioverdeck-Reiniger sauber und fettfrei ist, folgt die Imprägnierung. Diese wird als Spray oder Schaum aus einiger Entfernung auf das trockene Stoffdach aufgetragen. Meist reichen ein paar Zentimeter Entfernung. Es gibt aber auch Mittel, die auf ein feuchtes Dach aufgetragen werden sollen. Daher sollten Hobbyschrauber:innen unbedingt die Gebrauchsanweisung beachten. Darin steht auch, ob das Mittel im Schatten (meist) oder in der Sonne (selten) aufgetragen werden kann. Nach dem Auftragen der Imprägnierung benötigt das Mittel eine gewisse Zeit zum Einwirken bei guter Belüftung. In dieser Zeit sollte das Stoffverdeck aufgespannt, also geschlossen sein, damit das Imprägniermittel gut in die Oberfläche eindringen kann. In gut belüfteten Räumen wie in Garagen oder Schrauberhallen lassen sich Cabrios auch imprägnieren.

Cabrioverdeck imprägnieren: Schritt-für-Schritt

Diese Schritte sind bei der Verdeckimprägnierung also zu beachten:

Reinigung: Das Verdeck sollte möglichst sauber und fettfrei sein Imprägnierung: Spray gleichmäßig auftragen (mit einigen cm Abstand) Einwirken lassen: Bei guter Belüftung nach Produktanweisung einwirken lassen Wiederholen: In der Regel genügt es, diesen Vorgang alle zwei Jahre zu wiederholen

Tipp: Mit den meisten Imprägniermitteln können auch andere Dinge wie Zelte, Textilien, Kleidung, Schuhe, Leder oder Gore-Tex behandelt werden. Viele Produkte vertragen sich gut mit dem Material oder der Oberfläche, sodass sie für eine Imprägnierung geeignet sind.

Wie lange muss Imprägnierspray einziehen?

Die genaue Einwirkungszeit eines Imprägniersprays für ein Cabrioverdeck ist auf der Gebrauchsanweisung und dem Hinweis zur Anwendung vermerkt. Häufig liegt sie zwischen einer halben Stunde und drei Stunden. Je nach Set und Inhalt sind die Mittel aufeinander abgestimmt. So folgt nach der Reinigung eine kurze Trockenphase, bis die Oberfläche vollständig trocken ist. Erst danach können die Textilien wie ein Stoff-Faltdach oder Cabrioverdeck mit dem Imprägniermittel behandelt werden, um einen optimalen Schutz zu erzielen. Bei den meisten Produkten ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die korrekte Anwendung dabei.

Wofür ist Imprägnierspray gut?

Ein Imprägniermittel trägt eine Versiegelung auf der Oberfläche des Stoffverdecks auf und sorgt dafür, dass weder Feuchtigkeit noch Schmutz in die Stoffbahn eindringen können. Sie umschließt das Textil, damit Wasser wie auf einem Lack oder Scheiben abperlt. Textil-Imprägnierung ist deshalb wichtig, weil durch mechanische Behandlung, wie in Waschstraßen, die bestehende Imprägnierung bei Werksauslieferung beschädigt werden kann. Expert:innen raten daher zu einer regelmäßigen Cabriodach-Imprägnierung, je nach Fahrweise und Einsatz des Fahrzeugs mindestens alle zwei Jahre.