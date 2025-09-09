Wird so der nächste elektrische Kompakte von Hyundai aussehen? Mit der Studie Concept Three zeigt die Marke auf der IAA 2025 eine Studie, die einen möglichen Ioniq 3 vorwegnimmt. Das wissen wir schon jetzt!

Der Innenraum der Studie zeigt sich sehr verspielt und futuristisch. Die Schalensitze in dieser Form werden gewiss nicht Einzug erhalten in ein Serienmodell.

Wie die meisten Elektroautos des Konzerns dürfte auch der Hyundai Ioniq 3 auf der äußerst flexiblen E-GMP-Architektur stehen.

Man kann davon ausgehen, dass Hyundai mit dem Concept Three eine neue Baureihe namens Ioniq 3 plant. Der Name leitet sich wiederum aus der Bezeichnung Concept Three ab.

Das 4,28 m lange Concept Three hat laut Hyundai eine parametrische Pixelbeleuchtungen sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite. Das Serienfahrzeug wird diese verspielten Elemente wohl nicht bekommen.

Hyundai feiert auf der IAA 2025 in München (9.–14. September) die Weltpremiere seiner vollelektrischen Studie Concept Three. Es ist das erste kompakte Elektroauto-Konzept unter der Hyundai Sub-Marke Ioniq und soll einen Ausblick auf das europäische EV-Kompaktsegment geben. Hyundai stellt in Aussicht, bis 2030 weltweit 21 Elektromodelle vorzustellen.

Technische Basis und Ausblick

Offizielle technische Daten hält Hyundai noch zurück. Sehr wahrscheinlich nutzt das Concept Three aber die äußerst flexible E-GMP-Architektur, auf der die meisten Elektroautos des Konzerns derzeit stehen, so auch der Ioniq 5 und die Schwestermodelle von Kia. Als Referenz könnte der Kia EV3 dienen, der mit seinen 150 kW (204 PS) bis zu 600 km Reichweite bietet.

Entgegen früherer Annahmen dürfte es sich bei der Studie nicht um den bereits erwischten Hyundai Ioniq 2 handeln, einem elektrischen City-Crossover, der sich ab 2026 zwischen dem Hyundai Inster und dem Hyundai Kona Electric einordnet. Vielmehr darf man davon ausgehen, dass Hyundai mit dem Concept Three eine neue Baureihe namens Ioniq 3 plant. Der Name leitet sich wiederum aus der Bezeichnung der Studie Concept Three ab.