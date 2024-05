EVO II-Restomod ist kein Schnäppchen

Restomods – also eine Kombination aus Restaurierung und Tuning, – sind Geschmackssache und selten preisgünstig. Doch im bärenstarken HWA EVO steckt eine Menge Liebe zum Detail, die definitiv einen genaueren Blick wert ist.

Moment, ist das der einzig wahre Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II?! Fast, eigentlich ist es ein stinknormaler 190er – nein, das trifft's auch nicht. Also von vorne: HWA wird den Motorsport-Fans unter unseren Leser:innen ein Begriff sein, schließlich entstand die Firma 1998 aus AMGs Motorsportabteilung und feierte zahlreiche Renn- und Meisterschaftserfolge. Nun dachten sich die PS-Spezis, dass es Zeit für eine Neuauflage des legendären EVO II wird – schließlich ist der Gute mit einer Stückzahl von 500 nicht unbedingt in der Garage eines jeden Benz-Fans zu finden. Also trommelt HWA genau 100 Standard-190er zusammen, restauriert die vergleichsweise verbreiteten Oldtimer und tunt sie zu spektakulären EVO II-Kopien. Allerdings mit moderner Technik und fast doppelt so viel Leistung!

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt das Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio (2024) im Video:

HWA EVO: 190-Tuning mit EVO II-Charme

Einen Zahn müssen wir der EVO II-Gefolgschaft allerdings sofort ziehen: Ein Schnäppchen wird der voraussichtlich ab Ende 2025 ausgelieferte HWA EVO auf keinen Fall und leider auch nicht günstiger als ein gebrauchter EVO II. Den genannten Nettopreis von 714.000 Euro, entsprechend 849.660 Euro inklusive Mehrwertsteuer, berappt auch der durchschnittliche Benz-Fan nicht aus der Portokasse. Dafür bietet HWA aber auch einiges. Herzstück ist eine getunte Variante des intern M276 genannten 3.0-l-V6, der aus einigen 43er-AMG-Modellen bekannt ist. Im HWA EVO bringt es der Motor auf 450 PS (331 kW) und 550 Nm, was in Verbindung mit 1350 kg Fahrzeuggewicht eine echte Ansage ist. Die Power wird nach dem Transaxle-Prinzip vom Frontmotor auf das im Heck sitzende Sechsgang-Schaltgetriebe übertragen und treibt schließlich die Hinterräder an. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 270 km/h abgeregelt.

Auch interessant:

Moderne Technik nicht nur unter der Haube

Doch nicht nur der Motor des straßenzugelassenen HWA EVO wurde einem Tuning unterzogen und hat herzlich wenig mit dem W201 zu tun. Auch das elektronisch anpassbare Fahrwerk und die Sechs- respektive Achtkolbenbremsen mit 380 beziehungsweise 360 mm Durchmesser kommen definitiv aus der modernen Trickkiste – von den vorderen 245er- und hinteren 265er-Schlappen (19 und 20 Zoll) ganz zu schweigen. ABS und ESP sind zwar vorhanden, bei Bedarf allerdings abschaltbar. Im Innenraum trifft Motorsport-Vibe auf Moderne. So ist der HWA EVO mit Recaro-Sitzen samt Vierpunktgurten und einem Überrollkäfig ausgerüstet. Gleichzeitig pflanzte man in die altertümliche Karosse aber auch eine Klimaanlage, Bildschirme mit Navigationssystem und eine Soundanlage mit Bluetooth-Konnektivität.