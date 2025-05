!--startfragment-->

Wozu dient ein Hundegitter fürs Auto?

Für den Hundetransport im Auto – egal, ob auf längeren Fahrten in den Urlaub oder eben schnell zum Tierarzttermin – gibt es ganz verschiedene Systeme und Modelle (hier alles, was man zum Hundetransport im Auto wissen muss). Eine optimale Lösung ist der Hundetransport im Kofferraum. Dafür benötigt man ein Hundegitter, auch "Trenngitter", "Kofferraumgitter" oder "Hundeschutzgitter" genannt. Das Hundegitter trennt den Kofferraum vom Fahrgastraum und bietet dem Hund so einen geschützten Bereich im Kofferraum. Angenehmer Nebeneffekt: Sind erst einmal Hundegitter im Auto installiert, kann damit auch anderes sperriges Transportgut gesichert werden (so Ladung im Auto mit Spanngurten richtig sichern). Auch Gepäckstücke wie Reisetaschen oder kleine Koffer fliegen im Fall eines Unfalls auf diese Weise nicht völlig ungesichert durch den Innenraum, wo sie für alle Mitfahrenden zu lebensgefährlichen Geschossen werden können.

Die Vorteile eines Auto-Hundegitters im Überblick

Sicherer Transport: Das Hundegitter verhindert, dass der Hund bei einem Unfall über die Rücksitzlehne geschleudert wird.

Schnelle und einfache Montage: Hundegitter lassen sich meist durch einfache Klemmmechanismen installieren.

Legal unterwegs: Mit einem Hundegitter ist der Hund legal und gesetzeskonform gesichert.

Vielseitig: Viele Modelle eignen sich auch, um andere Ladung im Auto abzusichern.

Im Sinne des Tierwohls und der Verkehrssicherheit sollte der Hund im Kofferraum zusätzlich durch eine Box, eine geeignete Kofferraumbesfestigung oder ein Gurtsystem gesichert werden. In Kombination mit einem dieser Systeme bieten Trenngitter den besten Schutz für Mensch und Tier. Im Idealfall verhindert das Trenngitter, dass bei einer Vollbremsung oder einem Aufprall der Hund nicht unkontrolliert durch das Auto geschleudert wird. Allerdings gibt es einiges beim Kauf eines Hundegitters fürs Auto zu beachten.

Das richtige Modell finden: Welche Eigenschaften muss ein gutes Auto-Hundegitter haben?

Passform: Die meisten Hundegitter fürs Auto lassen sich heutzutage in der Höhe und in der Breite verstellen. Der Vorteil: So können sie genau auf das jeweilige Fahrzeugmodell angepasst werden, ohne dass man dafür auf teure maßgeschneiderte Lösungen zurückgreifen muss. Dennoch sollten der Heckbereich des Autos und der Kofferraum, in dem der Hund später mitfahren soll, vorher genau ausgemessen werden, da die einzelnen Modelle doch recht unterschiedliche Mindest- und Maximalmaße haben.

Stabilität: Hundegitter müssen im Falle eines Unfalls einiges an Aufprallenergie aufnehmen und aushalten. Trenngitter, die ihre Tauglichkeit nachweislich in Crashtests bewiesen haben und dies durch ein TÜV- oder GS-Siegel belegen können, sind Systemen ohne eine derartige Kennzeichnung in jedem Fall vorzuziehen.

Montage: Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Systeme zur Befestigung des Hundegitters im Auto-Innenraum: Einige, vor allem ältere Modelle, werden nur an den Kopfstützen der Vordersitze angebracht. Andere werden durch Teleskopstangen befestigt. Als besonders stabil haben sich Hundegitter erwiesen, die die Vorzüge beider Systeme vereinen. Der einzige Nachteil der Befestigung mit Teleskopstangen ist, dass einzelne senkrechte Streben in den Kofferraum hineinragen und somit zusätzlich Platz wegnehmen können.

Zusatzsicherung: Auch kann es in der Praxis verkommen, dass vor allem große Hunde es schaffen, die Stangen zu verrücken oder zu lockern. Abhilfe schaffen Hundegitter, die seitlich ausziehbare Teleskopstangen nutzen. Häufig werden diese Modelle zusätzlich auch an den Kopfstützen montiert. Dank dieser doppelten Sicherung sind solche Trenngitter-Modelle in Bezug auf Komfort und Sicherheit am empfehlenswertesten.

Empfehlenswerte Auto-Hundegitter in der Übersicht

Wer ein Hundegitter kaufen möchte, sollte darauf achten, dass die Montage einfach ist, und es stabil im Auto befestigt werden kann. Die folgenden Modelle sind bei Tierfreund:innen im Netz besonders beliebt und bieten den besten Schutz:

Travall Hundegitter

Travall ist ein britischer Spezialanbieter von Auto-Hundegittern, der maßgeschneiderte Lösungen für viele Fahrzeuge, vor allem der VW-Konzernmarken und von Ford, anbietet und auch hierzulande bei Käufer:innen auf den einschlägigen Onlineshopping-Plattformen wie amazon.de seit Jahren sehr beliebt ist. Der große Vorteil der modellspezifisch designten Travall-Trenngitter ist ihre nahezu perfekte Passform, die sich in der Praxis immer wieder bewährt hat. Exemplarisch wird hier das Hundetrenngitter für den VW Golf VII vorgestellt. Aber auch für VW Sharan, Seat Alahambra, Skoda Karoq und Co. gibt es Lösungen. Wenn man neben "Travall Hundegitter" das gewünschte Fahrzeugmodell in das Suchfeld eingibt, wird man hier schnell fündig.



Hundegitter Trixie

Der wohl größte Vorteil des Hundegitters von Trixie ist neben seiner variabel einzustellenden Breite die Materialwahl. Das Gitter ist als Aluminium gefertigt und somit besonders leicht. Leicht fällt laut Nutzerbewertungen auch die Montage, denn man kommt komplett ohne Werkzeug aus. Das Gitter lässt sich bis auf 1,45 m in der Breite erweitern und ist laut Hersteller auch für Campervans, Transporter und Kastenwagen geeignet.

Befestigung: Kopfstützen und Teleskopstangen

Material: Aluminium

Einstellbare Höhe: 34 – 48 cm

Einstellbare Breite: 95 – 145 cm

​Laut Hertsteller auch für Vans, Kastenwagen und Kleinbusse geeignet

Kleinmetall Roadmaster Deluxe Universalgitter

Das besonders stabile Roadmaster-Hundegitter von Kleinmetall aus Stahl wird sowohl an den Kopfstützen als auch mit seitlichen Teleskopstangen montiert. Ein Verrutschen und Ruckeln ist nahezu ausgeschlossen. Außerdem ragen keine sperrigen Stangen in den Laderaum. Ein Schnellspanner-System soll dafür sorgen, dass die Installation zügig von der Hand geht. Die meisten Käufer:innen hinterließen entsprechend zufriedene Bewertungen im Netz. Sie loben vor allem die einfache Montage, und dass dieses Gitter auch andere potenziell gefährliche Ladung im Kofferraum während der Fahrt sichert.

• Befestigung: Kopfstützen und Teleskopstangen

• Material: eloxiertes Aluminium, pulverbeschichteter Stahl und Edelstahl

• Höhe: 25 cm

• Einstellbare Breite: 95 – 145 cm

• Werkzeuglose und schnelle Montage



Hundegitter Sakura SS5259

Das günstige Sakura SS5259 Hundegitter wird direkt an den Kopfstützen montiert und verfügt über ein Hauptgitter und zwei kleine Gitter, die seitlich ausgezogen an die Breite des Autos angepasst werden können. Die Kund:innen lobten vor allem die einfache Montage und die stabile Verarbeitung. Einziger Nachteil: Es lässt sich nicht in der Höhe verstellen, wodurch es bei einigen Fahrzeugmodellen zu Problemen kommen kann.



• Befestigung: Kopfstützen

• Material: Metall

• Höhe: nicht einstellbar

• Einstellbare Breite: 106 – 145 cm



Ist ein Hundegitter Pflicht im Auto?

Möchte man den Hund im Kofferraum transportieren und sichert ihn nicht anderweitig, beispielsweise mit einer Hundebox oder einem Gurt, muss man ein Hundegitter installieren. Der Grund: Die StVO schreibt vor, dass die Ladung (auch der Hund) im Fahrzeug so gesichert sein muss, dass sie nicht zu einer Gefahr für die Verkehrssicherheit wird. Ein Hundegitter gewährleistet diese Sicherung und ermöglicht, den Hund legal und ohne weitere Sicherungsmaßnahmen im Kofferraum zu transportieren.

Auch interessant:

Muss ein Hund im Kofferraum zusätzlich angeschnallt werden?

Einen Hund im Kofferraum anzuschnallen, ist absolut ratsam! Generell gilt: Hundebesitzer:innen müssen den Vierbeiner im Auto gut sichern. Nicht nur, um in Gefahrensituationen den Hund und sich selbst zu schützen, sondern auch, weil die Straßenverkehrsordnung (StVO) eine geeignete Sicherung des Hundes, der im gesetzlichen Sinne als "Ladung" gilt, zwingend vorschreibt. Wird dies unterlassen, kommt auf Autofahrer:innen laut § 22 StVO ein Bußgeld zwischen 35 und 75 Euro zu. Bei Gefährdung droht ein Punkt in Flensburg (Stand: Mai 2025). Zum Anschnallen des Hundes sollte man immer auf spezielles Hundegeschirr und entsprechende Adapter für das Gurtschloss zurückgreifen (wie man Hunde im Auto richtig anschnallt, in unserem Ratgeber). Auch Hundeboxen für den Rücksitz (die besten Hundeboxen für den Rücksitz in unserer Übersicht), die teilweise auch im Kofferraum installierbar sind, können hier gute Dienste leisten.



