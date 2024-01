Noch bis vor kurzem als die V8-Nation schlechthin verschrien, treten jetzt ausgerechnet zwei US-amerikanische Pick-ups mit Elektroantrieb gegeneinander auf dem Dragrace an. Der 2021 präsentierte GMC Hummer EV muss sich dem brandneuen, mit deutlich Verzug erst Ende 2023 gestarteten Tesla Cybertruck stellen. Über mangelnde Leistung können sich beide Lager nicht beklagen. Elon Musks jüngstes Werk tritt mit 630 kW (856 PS) Peakleistung und 930 Nm Drehmoment an. Der GMC wirft 756 kW (1028 PS) und 1485 Nm in die Waagschale. Allerdings bringt letzterer über eine Tonne mehr Gewicht auf die Waage und stellt sich auch nicht unbedingt aerodynamischer geformt in den Wind. Carwow macht daher die Probe aufs Exempel und lässt die beiden E-Giganten auf der Vierteilmeile gegeneinander antreten (Video unten). Oben erklärt die AUTO ZEITUNG, was das "T" im Tesla-Markenlogo zu bedeuten hat. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tesla Cybertruck vs. GMC Hummer EV im Dragrace (Carwow-Video):