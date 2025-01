Glasstopfen für Heckscheiben: So Heckscheibenwischer cleanen Für den sauberen Look am Heck

Fans des cleanen Tuninglooks kennen das Problem: der Heckscheibenwischer stört. Mit einem Glasstopfen für die Heckscheibe lässt sich das allerdings lösen. Wir verraten, wie das funktioniert und was dafür benötigt wird.

Heckscheibenwischer können praktisch sein. Gerade im Winter schaffen sie Abhilfe, wenn Salz und Schmutz auf das Heck des Fahrzeugs wirbeln und so die Sicht nach hinten versperren. Vor allem bei Kombis, Vans und Kleinwagen ist ein hinterer Scheibenwischer meist serienmäßig an Bord. Was aber, wenn man der Optik des treuen Alltagsbegleiters etwas nachhelfen möchte? Felgen, Folie, Fahrwerk, alles gut und schön. Doch Markenlogos, Modellbezeichnung und der hervorstehende Heckwischer können den neu gewonnenen aggressiv-sportlichen Look rasch zunichte werden lassen. Dann heißt es: Cleanen.

Was bedeutet "Cleanen" im Tuning?

Der Tuningtrend, die Karosserie möglichst spiegelglatt zu bekommen, erfuhr vor allem während der 90er-Jahre eine Hochphase. Damals fielen nicht nur die Logos, sondern auch gleich Türgriffe oder Kennzeichenmulden von Golf 3 und Opel Kadett dem Cleanen zum Opfer. Nach und nach ebbte diese Mode allerdings ab, der dahinter steckende Arbeitsaufwand war sehr groß und der Geschmack änderte sich. Heute findet das Cleanen im Tuning oftmals nur noch auf einem eher zurückhaltenden Level statt. Vor allem besagte Markenlogos, Modellbezeichnungen oder eben der Heckscheibenwischer lassen sich recht schnell in Eigenregie entfernen. In der Szene wird im Falle des Wischers auch gerne vom sogenannten "Wiper Delete" (Engl.: Wischer löschen) gesprochen.

Glasstopfen für die Heckscheibe kaufen

Im Falle des Heckscheibenwischers ließe sich dieser zwar einfach ausbauen, hinterlässt dann allerdings ein unschönes Loch. Jedoch muss keine fummelige Bastellösung her. Diverse Anbieter haben das Problem schnell erkannt und bieten je nach Modell und Hersteller einen passenden Stopfen aus Glas oder Kunststoff an, der die Lücke in der Scheibe passgenau füllt.

Speed-Tech Heckwischerabdeckung

Die Firma Speed-Tech bietet unter anderem für VW-Modelle wie dem Golf, Passat, Polo, Touran oder Caddy einen passenden Stopfen aus Glas an. Auch für Audi A6, A1, 80 Avant oder A4 ist ein passender Glasstopfen erhältlich. Im Set enthalten ist außerdem der benötigte Montagekleber.

Kunststoff-Blindstopfen

Günstiger gibt es den Blindstopfen auch aus Kunststoff (10 x 90 x 40 mm). Die Optik ist weniger edel, allerdings soll auch dieser Stopfen wasserdicht sein. Dieser Stopfen wird außerdem nicht verklebt, sondern verschraubt.

Wie cleant man den Heckscheibenwischer?

Wer selbst den unansehnlichen Heckscheibenwischer entfernen möchte, benötigt vor allem ein wenig Schraubergeschick, das passende Werkzeug und einen Glasstopfen, der das Loch des Heckwischermotors füllt. Die nachfolgend aufgelisteten Schritte dürfen allerdings nur als allgemeine Veranschaulichung verstanden werden, da sich der Prozess je nach Hersteller und Modell unterschiedlich darstellen kann.

Heckscheibenwischer demontieren: Dort, wo der Heckscheibenwischer auf dem Zapfen des Wischermotors sitzt, verbirgt sich meist unter einer Abdeckung eine Mutter, die gelöst werden muss. Beim Lösen Vorsicht walten lassen! Präventiv kann ein Schuss Rostlöser auf das Gewinde beim Abschrauben helfen.

Heckscheibenwischer abziehen: Ist die Mutter demontiert, kann mit vorsichtigem Wackeln und Hebeln der Heckwischerarm abgezogen werden. Bewegt sich der Wischer nicht, kann ein Abzieher Abhilfe schaffen. Zur Not kann eine Werkstatt weiterhelfen.

Kofferraumverkleidung demontieren: Im Anschluss gehts dem Wischermotor an den Kragen. Dafür muss zuerst die Verkleidung der Kofferraumklappe demontiert werden. Bei manchen Herstellern ist die verschraubt oder mit Clipsen fixiert. Ein Zierleistenkeil-Set kann beim Abnehmen der Verkleidung hilfreich sein.

Wischermotor demontieren: Nun sollte der Wischermotor zu sehen sein. Meist ist auch er verschraubt. Die Schrauben lösen, die Kabel ausstecken und im Idealfall sollte sich der Motor nun rausziehen lassen. Hierbei vorsichtig arbeiten, um weder Scheibe noch Motor zu beschädigen.

Scheibe reinigen: Im Anschluss sollte das entstandene Loch in der Scheibe gründlich gereinigt werden, um den festen Halt des Klebers zu gewährleisten.

Glasstopfen einkleben: Der gekaufte Glasstopfen wird mithilfe von Scheibenkleber oder mitgeliefertem Kleber eingesetzt. Dabei auf die richtige Positionierung achten!

Glasstopfen verfugen: Ist der Kleber trocken (meist nach 24 Stunden) und der Stopfen fest, kann man mithilfe von etwas Kleber eventuelle Fugen zwischen Stopfen und Scheibe verfugen. So stellt man die Wasserdichtigkeit sicher.

Zusammenbau: Im Anschluss wird die Kofferraumverkleidung wieder montiert.

Empfehlenswertes Werkzeug für den Umbau im Überblick:

Ist das Ersetzen des Heckwischers durch einen Glasstopfen legal?

Ja, das Ersetzen des Heckscheibenwischers durch einen Glasstopfen ist legal. Denn ein Heckscheibenwischer ist im Gegensatz zu den Frontscheibenwischern gesetzlich nicht vorgeschrieben. Wird der Wischer hinten vollständig demontiert – sprich Motor samt Wischerarm –, stillgelegt und durch einen Glasstopfen für die Heckscheibe ersetzt, sollte es keine Beanstandungen geben. Ist der Heckwischer allerdings noch vorhanden und defekt, kann das im Fall der Hauptuntersuchung als Mangel eingestuft werden.