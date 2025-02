Nicht nur das Gummi der Scheibenwischer leidet mit der Zeit. Auch die Scheibenwischerarme können sich verbiegen oder müssen für gewisse Reparaturen demontiert werden. Sitzen die Arme fest, kann ein Scheibenwischer-Abzieher der Retter in der Not sein. Wir erklären, was es mit dem Werkzeug auf sich hat und wie es genutzt wird.

Der regelmäßige Wechsel der Scheibenwischer ist wichtig. Der Verschleiß des Wischergummis macht sich meist durch ein schlechtes Wischergebnis bemerkbar. Doch was, wenn die Wischerblätter nicht das Problem sind? Dann sind in der Regel die Scheibenwischerarme, die die Wischerblätter führen, die Ursache des Problems. Möchte man nun einen oder gleich beide Wischerarme tauschen, steht man häufig vor einem typischen Problem.

Mit der Zeit ist der Scheibenwischerarm auf der Verzahnung der Welle des Scheibenwischermotors festgebacken. Das passiert durch den Einfluss von Wasser, Schmutz und der damit einhergehenden Korrosion. Somit lässt sich der Arm nicht einfach lösen. Bevor man allerdings zu grober und nicht zu empfehlender Gewalt bei der Demontage übergeht, kann ein Spezialwerkzeug in Form eines Scheibenwischer-Abziehers Abhilfe schaffen.

Was ist ein Scheibenwischer-Abzieher?

Beim Scheibenwischer-Abzieher oder Wischerarm-Abzieher handelt es sich um ein Spezialwerkzeug, das meist aus zwei Krallen und einer Gewindestange besteht. Die Krallen werden in der Anwendung unter dem Flansch des gelösten Scheibenwischerarms platziert, während die Gewindestange auf die Welle heruntergedreht wird. Dadurch entsteht ein sich langsam aufbauender Druck, der dafür sorgt, dass sich der festgebackene Arm lösen kann.

Wischerarm-Abzieher im Internet kaufen

Cclife Wischerarm-Abzieher-Set

Der Bestseller unter den Scheibenwischer-Abzieher auf Amazon ist das Wischerarm-Abzieher-Set von Cclife. Es besteht aus einem Doppelklauen-Wischerarmabzieher mit einer maximalen Öffnung von 30 mm sowie einem Abzieher mit einer maximalen Öffnung von 16 mm. Damit soll sich das Set laut Hersteller für alle gängigen Arten von Scheibenwischern eignen.

Brilliant Tools BT681050 Scheibenwischerarm-Abzieher-Satz

Wem das nicht ausreicht, der kann zum sechsteiligen BT681050 Scheibenwischerarm-Abzieher-Satz von Brilliant Tools greifen. Das von KS Tools produzierte Set setzt sich aus vier einfachen Abziehern mit Öffnungen von 18 mm, 23,5 mm, 26 mm und 26,5 mm zusammen. Zwei Doppelklauenabzieher liegen dem Set ebenfalls bei. Diese können laut Hersteller Wischerarme mit einem Durchmesser von 20 bis 60 mm und 20 bis 40 mm lösen.

BGS 7795 Scheibenwischerarm-Abzieher

Werkzeughersteller BGS bietet mit dem BGS 7795 Scheibenwischerarm-Abzieher ein auf den BMW 5er (E39), BMW 7er (E38) und VW Golf sowie Passat (bis Baujahr 2005) zugeschnittenes Spezialwerkzeug an. Die Abziehtiefe beträgt laut Hersteller 32 mm, während die Klauenöffnung 24 mm beträgt.

So die Wischerarme selbst abziehen

Mit dem passenden Scheibenwischer-Abzieher ist die Demontage der Wischerarme kein Hexenwerk. Bei der Reparatur sollte nach folgenden Schritten vorgegangen werden:

Abdeckung abziehen: In der Regel sitzt zum Schutz der Mutter eine Abdeckung aus Plastik oder Metall darüber. Der kann je nach Bauart hochgeklappt oder demontiert werden.

Mutter lösen: Ist die Mutter freigelegt, kann sie gelöst werden. Sitzt die Mutter fest, kann im Voraus etwas Rostlöser aufgesprüht werden.

Abzieher anbringen: Im Anschluss wird der Scheibenwischer-Abzieher angebracht und der Wischerarm gelöst.

Verzahnung reinigen: Ist die Verzahnung der Welle des Scheibenwischermotors korrodiert, kann diese vorsichtig mit einer Drahtbürste gereinigt werden.

Wischerarm montieren: Im Anschluss wird der neue Wischerarm montiert. Dabei muss auf die korrekte Positionierung des Arms geachtet werden. Gewisse Hersteller wie beispielsweise Ford haben dafür Markierungen an der Frontscheibe, nach denen der Scheibenwischer ausgerichtet wird.

Wofür kann ein Scheibenwischer-Abzieher noch genutzt werden?

Nicht nur Scheibenwischer lassen sich mit dem Spezialwerkzeug abziehen. Auch eine korrodierte Batterieklemme kann sich mit dem Abzieher lösen lassen.