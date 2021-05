Genesis, die Premiummarke aus dem Hause Hyundai, will mit dem Oberklasse-SUV Genesis GV80 (2021) den deutschen Markt erobern. Welche Motoren und Antriebe stehen zur Auswahl? Ab wann und zu welchen Preisen wird er erhältlich sein? Das und was das SUV aus Fernost sonst noch so zu bieten hat, zeigen wir im Video. Mehr zum Thema: Der Genesis GV80 im Fahrbericht

News Genesis (Hyundai): Marktstart Deutschland Genesis greift in Deutschland an