Der erste Ford Bronco wurde 1966 vorgestellt und hat in Amerika einen ähnlichen Status erlangt wie in Europa die Mercedes G-Klasse.

Zeigt ein geleaktes Foto den Ford Bronco (2020)? Durch einen Maulwurf bei einer Händlerpremiere scheint das vielbeachtete Comeback des kultigen Geländewagens unfreiwillig vorgezogen worden zu sein. Ein anonymer Ford-Ingenieur verriet außerdem Details zum Motor!

Der legendäre Geländewagen Ford Bronco kommt als neues Modell zurück auf die Straße! Genau wie der Sportwagen Mustang nach einem Wildpferd benannt, soll der rustikale Geländewagen 2020 in den Handel kommen. Und wird dann, was alle Bronco-Fans diesseits des Atlantiks freuen wird, tatsächlich weltweit angeboten. Vermutlich mit einem 325 PS starken Sechszylinder-Motor, wie ein anonymer Ford-Ingenieur in einem Interview schon ausplaudert hatte. Angeblich sei derzeit der 2,7-Liter-Biturbo-V6 aus dem aktuellen Ford Mondeo im Gespräch, der zusätzlich zu seiner ordentlichen PS-Leistung ein maximales Drehmoment von 475 Newtonmeter bereitstellte. Außerdem bestätigte Ford auch schon, dass es eine Hybrid-Version geben wird. Das Design des Ford Bronco (2020) scheint ebenfalls fertig zu sein, wie ein geleaktes Foto offensichtlich unter Beweis stellt. Nach Informationen amerikanischer Blogs stammt das Bild von der internen Händlerpremiere des kultigen Geländewagens und war natürlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Neuheiten Ford F-150 Raptor (2016): Preis (Update!) Neuer F-150 ab ca. 46.807 Euro

Ford-Modellpalette Basis bis 2016 (Video):

Ford Bronco (2020) mit V6-Motor und Hybrid