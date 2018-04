Der erste Ford Bronco wurde 1966 vorgestellt und hat in den USA über 30 Jahre und fünf Generationen einen ähnlichen Kultstatus erlangt wie in Europa die Mercedes G-Klasse. Vergleichsweise klein, kompakt, mit einem kurzen Radstand und knappen Überhängen erwies sich der Bronco als praktischer Begleiter und Geländewagen. Trotz technischer Neuerungen blieb sich der Ford Bronco über die Jahre treu, wurde aber im Jahre 1996 schließlich ohne Nachfolger eingestellt. Nun möchte Ford an den Erfolgen der Bronco-Baureihe anknüpfen und spätestens 2019 wieder einen "echten Allradler mit starkem Fokus aufs Gelände" präsentieren. Für Bronco-Fans in Europa die freude Nachricht: Die Neuauflage soll auch nach Deutschland kommen.