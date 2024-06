Die Bronco-Familie erhält mit dem Ford Bronco Raptor 2022 Zuwachs. Erste Fotos geben einen Ausblick auf die brachiale Offroad-Variante. Das wissen wir zum Preis und zur Verfügbarkeit in Deutschland.

Dramatische Trommelsounds, ein Logo im Jurassic-Park-Stil – der Ford Bronco Raptor (2022) weiß, wie er aufzutreten hat. Neben Ranger Raptor und Ford F-150 Raptor darf sich also auch der Bronco besonders roh und ungeniert in den Matsch stürzen. Dafür spendiert Ford dem Wrangler-Rivalen verstärkte Fahrwerkskomponenten, grobstollige Geländereifen sowie Stoßfänger von Fox, die an jeder Kante Robustheit ausstrahlen, wie erste Fotos bestätigen. Wie viel Power sich im Motorraum wiederfindet, war lange Zeit unklar. Ein rund 400 PS starker Sechszylinder, der an eine Zehnstufen-Automatik geflanscht wurde, hat letztendlich das Rennen gemacht. Man findet ihn unter anderem schon im Explorer ST, der in Deutschland allerdings nicht angeboten wird. Apropos: Auch der Ford Bronco Raptor (2022) dürfte einen Bogen um den alten Kontinent machen – allein schon wegen seiner gigantischen Abmessungen, die diverse Truck-Beleuchtungen in den USA vorschreiben. Dazu zählen Orange-farbene Positionsleuchten an der Front und derer rotfarbigen Pedants am Heck, deren äußersten Punkte jeweils clever in die Außenspiegel integriert wurden. Nicht unwichtig: Die Bodenfreiheit wurde um mehr als zwölf Zentimeter angehoben. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Ford Bronco Raptor (2022) im Video:

Preis & Deutschland-Chancen des Ford Bronco Raptor (2022)

Die Gerüchte, dass der Ford Bronco Raptor (2022) ausschließlich als Viertürer angeboten wird, haben sich bestätigt. Im Innenraum geht der Raptor mit leicht abwaschbaren Oberflächen, Vinyl-Sitzbezügen und Abflüssen im Fußraum an den Start. Das voll vernetzte 12-Zoll-Infotainmentsystem mit topografischen Navigationskarten steuert der Standard-Bronco bei. Darüber hinaus erhalten viele weitere Offroad-Gadgets Einzug. Das hat allerdings auch seinen Preis, der deutlich über den 28.500 US-Dollar (Stand: Januar 2022) des Basismodells liegen dürfte – unbestätigten Quellen zufolge sollen es 68.000 US-Dollar sein (60.110 Euro). Wie der Preis des Ford Bronco Raptor (2022) in Deutschland aussehen würde, hängt grundsätzlich erstmal davon ab, ob der Geländegänger überhaupt nach Europa kommt. Bislang kommt Ford schon auf dem Heimatmarkt kaum mit der Produktion hinterher, so hoch ist die Nachfrage. Ein Marktstart in Deutschland dürfte also noch ein paar Jahre dauern – wenn er überhaupt zustande kommt. Mehr zum Thema: Das ist der Ford Ranger Raptor

