Andere Probanden in unserem Test, wie der Heckträger Norauto E-Fit 300-2, meistern die Ausweichübung nicht so souverän: Der Heckträger ist samt Ladung deutlich zur Seite gerutscht.

Wie das geht, haben wir in der Praxis überprüft. In unserem Test erwies sich die Montage des Fahrradträgers Eufab Premium Go+, der Fix4Bike unterstützt, als sehr schnell und einfach.

Schluss mit Verrutschen: Was Fix4Bike verspricht

Wer schon einmal schwere E-Bikes auf den Fahrradträger der Anhängerkupplung (AHK) am Auto gepackt hat (So die AHK am Auto nachrüsten), kennt das Problem: Beim zügigen Durchfahren von Kurven oder Ausweichmanövern stößt der am Haken der Anhängerkupplung aufsitzende Fahrradträger schnell an seine Grenzen, was zum Kontakt mit der Karosserie des Fahrzeugs führen kann.

Diese unangenehme Tendenz zum Verrutschen zeigte sich auch in unserem groß angelegten Test von sechs Fahrradträgern für die Anhängerkupplung. Auch das sonst empfehlenswerte Modell ohne Fix4Bike von Thule verlor etwas an Stabilität. Hier das Testergebnis der Thule Easyfold 3 im Detail.

Abhilfe verspricht das Befestigungssystem Fix4Bike. Wir haben es uns genauer angesehen und am Haken eines Volvo XC90 gegen herkömmliche Befestigungen getestet.

Was genau sind Fix4Bike-Anhängerkupplungen?

Fix4Bike wurde vom Automobilzulieferer ACPS Automotive unter der Marke Oris entwickelt. Das System wird inzwischen von mehreren Automobilherstellern auch als Erstausrüstung für die (meist optionale) Anhängerkupplung angeboten. Es versteht sich als Alternative zu herkömmlichen Fahrradträger-Befestigungssystemen, bei denen der Träger nur an den Kugelkopf der AHK geklemmt wird. Durch die zusätzlichen horizontalen Pins des Fix4Bike-Systems wird die Kraftübertragung optimiert und eine stabilere Verbindung gewährleistet.

Welche Funktion hat Fix4Bike und was ist der Unterschied zur klassischen Anhängerkupplung?

Die klassische Kugelkopf-Kupplung ermöglicht das freie Drehen eines Anhängers um Kurvenfahrten und Rangieren zu ermöglichen. Diese Drehbewegung ist bei Trägern, die sich auf die Anhängerkupplung stützen, unerwünscht, denn sie kann zu Berührungen zwischen den Fahrrädern oder der Heckbox und der Karosserie des Fahrzeugs führen. Eine Tendenz, die wir etwa beim Fahrdynamiktest mit der Thule-Santu-Heckbox (hier der Test im Detail), beobachtet haben.

Foto: AUTO ZEITUNG

Bei diesem Manko setzt das System Fix4Bike an: Unterhalb des Kugelkopfs sind horizontal zwei Zapfen angebracht, auf die sich der Fix4Bike-kompatible Fahrradträger stützen kann. Durch die zusätzlichen Pins wird die Kraftübertragung optimiert und eine sicherere Verbindung gewährleistet. Auch die Montage des Trägers wird erleichtert, denn das manuelle Ausrichten in der Horizontalen erübrigt sich.

Foto: Oris

Die Vorteile von Fix4Bike im Überblick

Einfache Montage: Der Fahrradträger wird durch die Pins automatisch geführt, ausgerichtet und verriegelt. Im Test erwies sich die Montage als denkbar einfach: Wird die Halterung geöffnet, lässt sich der Träger problemlos auf die kompatible Kupplung aufsetzen. Wenn der Winkel stimmt, rastet die Fix4Bike-Halterung selbstständig und sicher in zentrierter Position ein.

Stabile Verbindung: Im Gegensatz zu herkömmlichen Klemmverbindungen bietet Fix4Bike eine höhere Stabilität. Vor allem das seitliche Verdrehen des Trägers bei dynamischer Kurvenfahrt wird auf wenige Winkelgrade beschränkt. Der Träger kommt automatisch in seine Ausgangsposition zurück. Unsere Testfahrten mit einem E-Bike-Träger von Eufab haben dies bestätigt.

Mehr Nutzlast: Fix4Bike-kompatible Träger sind tendenziell etwas leichter als herkömmliche Fahrradträger für die Anhängerkupplung und ermöglichen daher, bei unveränderter Stützlast des Fahrzeugs, eine geringfügig höhere Nutzlast. Das ist besonders nützlich, wenn man mehr als zwei E-Bikes transportieren möchte.

Fix4Bike für die Anhängerkupplung im Test

Im Zuge unseres Fahrradträger-Tests nutzten wir die Gelegenheit, Fix4Bike und die klassische Anhängerkupplung miteinander zu vergleichen:

Thule Easyfold 3: Viele Stärken, eine Schwäche

Der Thule Easyfold 3 besticht im Test mit einer hervorragenden Verarbeitung und einfacher Handhabung, faltet sich in kürzester Zeit auf und lässt sich leicht bedienen.



Doch bei flotter Kurvenfahrt kippt er zur Seite und verdreht sich seitlich, bis sein gummierter Klemmhebel den Stoßfänger des Testwagens berührt. Beim Umfahren der Pylonen schwingt sich das rund 80 kg schwere Ensemble aus Träger und bis zu drei Rädern (mit Erweiterungsschiene) in beeindruckender Weise auf, bis der schwere Testfahrzeug leicht ins Übersteuern gerät.

Das ist nicht wirklich sicherheitsrelevant, da weder die Fahrräder noch der Träger beim Test abfallen. Praktisch ist das Verdrehen aber nicht. Im Alltag müsste man anhalten, aussteigen und den Träger wieder ausrichten. Wenn die Fahrräder montiert sind, ist das kraftraubend und kompliziert zu bewerkstelligen.

Eufab Premium Go+ Fix4Bike: Überzeugender Halt

Etwas schneller von der Hand geht die Montage mit dem Eufab-Träger Premium Go+, der Fix4Bike-kompatibel ist und sich auf den drei Stützpunkten automatisch selbst waagerecht ausrichtet.

Foto: Zbigniew Mazar

Auch beim Fahrdynamiktest zeigt er die Überlegenheit des Systems Fix4Bike. Weder bei der Vollbremsung aus 100 km/h noch beim Slalom durch Pylonen in 18 m Abstand offenbart er Schwächen (So laufen die Produkttests der AUTO ZEITUNG ab). Die (dank optionaler Erweiterungsschiene bis zu drei) Fahrräder bleiben selbst nach einem Ausflug in den Grenzbereich unverändert in Position. Der Träger, der bei Amazon derzeit nicht verfügbar ist, aber beispielsweise über die bundesweit vertretene Autoteile-Handelskette ATU bezogen werden kann, sitzt auch nach mehreren Testdurchläufen bombenfest auf der Anhängerkupplung. Überzeugend!

Welche Automobilhersteller haben Fix4Bike?

Die Liste der Autohersteller, die Fix4Bike-kompatible Anhängerkupplungen anbieten, wird immer länger: Die meisten Modelle von Audi, BMW, Mercedes und VW sind, sofern sie mit AHK geordert werden, bereits mit Fix4Bike ausgerüstet. Auch andere Marken wie Volvo, Tesla oder Mini bieten das System an. Sehr wichtig zu wissen: Fix4Bike ist nur in eine Richtung kompatibel. Sprich: Fix4Bike-kompatible Anhängerkupplungen vertragen sich auch mit "klassischen" Anhängern oder Fahrradträgern. Umgekehrt ist dies nicht der Fall. Wer also einen Fix4Bike-kompatiblen Fahrradträger kauft, braucht unbedingt auch eine Fix4Bike-Kupplung.

Gute Heckträger-Alternativen mit und ohne Fix4Bike

Empfehlenswerte Thule-Modelle, die kompatibel mit Fix4Bike sind

Thule gilt als Marktführer im Bereich Transporthilfen – seine Entwicklungskompetenz und Produktqualität haben sich beispielsweise auch in unserem Dachboxentest mehrfach klar gezeigt. Wer darauf nicht verzichten möchte und zugleich die Vorteile des Fix4Bike-Systems für eine besonders stabile Kupplungsverbindung nutzen will, findet unter den kompatiblen Thule-Fahrradträgern passende Lösungen. Wichtig: Auf das "F" als Zusatz im Produktnamen achten, das für "Fix4Bike" steht (sonst ist der E-Bike-Träger nicht kompatibel).

Zwei Modelle aus dem Thule-Sortiment sind dabei besonders relevant:

Zum einen der Thule EasyFold XT F Fahrradträger für Fix4Bike. Der solide ausgeführte Aluminium-Träger bietet serienmäßig Platz für drei E-Bikes und/oder Fahrräder bei einer Nutzlast von insgesamt 60 kg. Die Auffahrschiene hat eine Breite von 122 cm. Die Ladung kann zusätzlich per Vorhängeschloss gesichert werden.



Tipp: Oft lohnt sich auch ein genauer Blick ins Zubehörprogramm der Automobilhersteller wie etwa Volvo, die unter ihrem eigenen Markennamen oft "umgebrandete" Thule-Originalträger anbieten, die zum Teil auch bei Amazon zu einem attraktiven Preis erhältlich sind. Ein Beispiel dafür ist der Volvo Original Easyfold XT 2 Fix4Bike Fahrradträger, der technisch dem zuvor beschriebenen Modell entspricht, in dieser Version jedoch nur zwei Fahrräder oder E-Bikes aufnimmt. Wie sein Pendant aus dem Thule-Programm ist er klapp- und faltbar und mit maximal 60 kg belastbar.



Zum anderen ist der Thule Velo Compact F Fahrradträger für Fix4Bike eine Empfehlung wert: Er bietet bis zu drei Fahrrädern Platz. Er ist auf Fix4Bike-Anhängerkupplungen zugeschnitten, ansonsten aber sonst baugleich mit dem robusten Thule-Einstiegsmodell 926 VeloCompact 3. Ein Abklappmechanismus, der per Fußpedal bedient wird, ermöglicht, wie bei den teureren Modellen, auch hier einen einfachen Zugang zum Kofferraum. Das klappt sogar, selbst wenn die Fahrräder bereits auf dem Träger montiert sind. Die Transportkapazität lässt sich durch Anbau eines Adapters auf vier Fahrräder erhöhen.



Es gibt jedoch auch empfehlenswerte Alternativen ganz ohne Fix4Bike-System. Als einziger konventioneller Fahrradträger auch in Sachen Unverrückbarkeit an der AHK eine absolute Empfehlung wert, ist unser Testsieger Uebler i21 Z60. Hatten fast alle anderen Träger ohne Fix4Bike kleinere oder größere Probleme in dieser Disziplin, meistert der Testsieger aus unserem Vergleichtest sowohl unseren Slalom-Parcours als auch die Vollbremsung aus 100 km/h mit Bravour. Er empfiehlt sich daher besonders für alle Fahrrad- und E-Bike-Fans, deren Auto nicht über eine spezielle Fix4Bike-Anhängerkupplung verfügt, die aber einen Träger mit ähnlich festem Halt suchen.



Die Erstmontage des Uebler-Trägers gelingt überraschend einfach – dank selbsterklärender, bebilderter Anleitung und präzise gefertigter Kunststoffteile, die passgenau ineinandergreifen. Sie kostet uns im Test nicht nennenswert mehr Zeit als das zu Recht als äußerst montagefreundlich geltende Fix4Bike-System.

Kann man Fix4Bike auch nachrüsten?

Ja, das Nachrüsten von Fix4Bike ist generell möglich. Für viele Fahrzeugmodelle gibt es inzwischen Nachrüstlösungen wie die Fix4Bike-Anhängerkupplung von Oris.



Was kostet das Nachrüsten einer Fix4Bike-AHK?

Die Kosten für eine Montage der Fix4Bike-Nachrüstung in der Werkstatt bewegen sich mit rund 800 bis 1000 Euro (inklusive Material) in etwa im Rahmen des Nachrüstens einer konventionellen abnehmbaren Anhängerkupplung. Der reine Einbau ist entsprechend günstiger.