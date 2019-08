Ferrari SF90 Stradale

Der SF90 Stradale wurde zum 90-jährigen Jubiläum der Rennsportabteilung von Ferrari kreiert und dementsprechend nach Ferraris Formel-1-Wagen benannt. Es ist der erste Straßenwagen von Ferrari mit Plug-In-Hybrid-Technologie und wird zusätzlich zum 4,0-Liter-V8 von zwei Elektromotoren vorne und einem an der Kurbelwelle angetrieben. Kombiniert entfaltet der schnellste Ferrari aller Zeiten satte 1000 PS. Katapultartig erreicht er aus dem Stand in 2,5 Sekunden die 100 km/h. Im Design gehen die Italiener neue Wege: Keine lang nach hinten gezogenen Frontscheinwerfer mehr, eckige Rückleuchten und Rundungen schmiegen sich an Kanten.