Das Doppel-X am Heck markiert in Maranello die extremste Ausbaustufe für den exklusiven Einsatz auf dem Track - zumindest bis jetzt. Denn während ambitionierte Hobby-Rennfahrer:innen bisher die edlen Schätzchen vom Schlag eines 599XX oder FXX K auf dem Hänger an die Rennstrecke bringen mussten, kommt der 1030 PS (757 kW) starke Ferrari SF90 XX Stradale erstmals mit Straßenzulassung. Wie der Rennwagen für die Straße mit Plug-in-Hybrid-V8 und brachialer Aerodynamik die Grenzen verschiebt, zeigt der Fahrbericht im Video mit AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

