1030 PS (757 kW) Systemleistung kombiniert mit Brachial-Aerodynamik und Edel-Fahrwerk, exklusiver Kundenrennsport trifft auf limitiertes Sondermodell – der Ferrari SF90 XX (2023) eskaliert ultimativ, wahlweise auch als Spider!

Wenn wie beim Ferrari SF90 XX (2023) ein Doppel-X draufsteht, ist was ganz besonders Exklusives drin: vom Werk betreutes Rennstreckenfahren für VIP-Kundschaft. Die Eintrittskarte in diesen illustren Kreis löst man unter anderem mit dem Kauf eines der limitierten XX-Modelle, die Ferrari in den letzten Jahrzehnten immer wieder sozusagen unter dem Ladentisch angeboten hat. Und wenn dieses exklusive Paralleluniversum auf die bei Ferrari ebenfalls üblichen Sondermodelle vom Schlag eines "Pista" oder "Stradale" trifft, kommt so etwas heraus wie der SF90 XX: ein straßenzugelassener Extrem-Renner in limitierter Auflage.

799 Exemplare werden als Stradale angeboten, weitere 599 als Spider mit elektrisch öffnendem Karbon-Hardtop. Beiden gemeinsam ist die Basis des "normalen" SF90, der für sein XX-Alter Ego umfangreich modifiziert wird: Der Turbo-V8 leistet im Ferrari SF90 XX (2023) mächtige 797 PS (586 kW) und soll deutlich biestiger klingen, die drei E-Motoren packen gemeinsam weitere 171 kW dazu. Ergebnis: 1030 PS (757 kW) Systemleistung. Vollelektrisches Fahren ist weiterhin möglich, der SF90 XX schafft dann bei einer Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h maximal 25 Kilometer Reichweite. Wichtiger dürfte der XX-Kundschaft aber die neue Extra Boost-Funktion im Qualify-Modus sein. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Ferrari SF90 Stradale (2019) im Video:

Preis unbekannt: Ferrari SF90 XX (2023) mit Plug-in-Hybrid-V8

Das Design des Ferrari SF90 XX (2023) erinnert nur noch rudimentär an den SF90, ein radikaler Aero-Umbau mit aktiven Elementen sorgt für konsequenten Abtrieb und maximale Kühlung im Rennstreckenbetrieb. Auch im Cockpit ist dieses Re-Design sofort spürbar: Luxus und Komfort gehen raus, Rennsport-Funktionalität kommt rein. Besonders ans Eingemachte geht Ferrari aber mit der Steuerungselektronik von Plug-in-Hybrid, Getriebe, Bremse und Fahrdynamik-Kontrolle: Der so genannte "Ferrari Dynamic Enhancer" findet sich im Ferrari SF90 XX in Version 2.0, greift Daten der neuen 6-Wege-Fahrdynamik-Sensorik (6w-CDS) ab, vernetzt sich mit der "Electronic Side Slip Control" (eSSC 1.0), dem ABS evo sowie der Antriebssteuerung und soll so über alle Fahrmodi hinweg Fahrdynamik-Momente auf allerhöchstem Niveau ermöglichen.

Natürlich wurde auch das Fahrwerk angefasst – die Kinematik soll im Grenzbereich besser funktionieren, die um zehn Prozent verringerte Rollrate minimiert ein Wanken der Karosserie. Preise für den Ferrari SF90 XX sind aktuell noch nicht bekannt, Interessent:innen dürfen sich jedoch über eine siebenjährige Servicegarantie freuen.