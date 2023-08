Ferrari Elektro-Sportwagen (2025): Erste Infos Erster Elektro-Ferrari wohl in Planung

Ferrari plant wohl für 2025, ein reines Elektroauto auf den Markt zu bringen. So viel soll der Hersteller dem britischen Evo-Magazin bestätigt haben. Ob Sportwagen oder SUV und zu welchem Preis wird bereits heftig spekuliert.

2025 soll es so weit sein – auch Ferrari beschreitet dann das Land des reinen Stromantriebs. Die Bestätigung dieses Vorhabens soll der Hersteller selbst dem britischen Evo-Magazin gegeben haben. Soweit, so gut und keine Überraschung, denn für Ferrari gilt nun einmal das gleiche wie für alle anderen Autobauer: Die Zukunft wird elektrisch sein. Doch was soll es werden? Ein SUV als Elektro-Bruder des Purosangue? Oder doch ein waschechter Sportwagen mit über 740 kW (1000 PS) und entsprechend kraftvollem Drehmoment? Immerhin darf Ferrari, wie jeder andere Traditions-Sportwagenbauer auch, bei der ganzen Elektrifizierungswelle nicht die Emotion aus den Augen verlieren.

Der Ferrari 296 GTB (2022) im Fahrbericht (Video):

Elektrischer Ferrari soll 2025 kommen

Ein Ferrari Elektro-Sportler (2025) auf Hypercar-Niveau müsste mindestens mit einem E-Motor pro Rad ausgestattet sein, intelligent und in Echtzeit das Drehmoment auf alle Viere verteilen können und trotz Performance-Mantra mit gewichtigen Akkus bestückt sein, die auch bei Vollgas nicht sofort in die Knie gehen. Ferrari dürfte den Fokus weniger auf die Reichweite, denn auf das Durchhaltevermögen bei forciertem Tempo legen. Das erfordert auch ein ausgeklügeltes Kühlungssystem der Energiespeicher. Die Emotionen müssen dann neben einer atemberaubenden Längs- und einer herzerweichenden Querdynamik über das Design geweckt werden, denn die wenigsten Menschen werden das Geschoss jemals selbst in Bewegung setzen.

Womit wir auch schon beim Preis wären, der natürlich alles andere als massentauglich ist: Wenn hier der erste elektrifizierte Ferrari LaFerrari mit seinen drei Millionen Euro Neupreis Pate stehen darf, wird schnell klar – die ersten Schritte Ferraris in das Land des reinen Stromantriebs werden in jeglicher hinsichtlich exklusiv.