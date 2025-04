Preis: Fendt Apero 495 SFB (2025) ab 28.610 Euro

Auch wenn es sich bei den Apero-Modellen von Fendt um die Einstiegsbaureihe der Marke handelt, hat die erfolgreich etablierte Wohnwagen-Modellfamilie auch zur Saison 2025 den Anspruch, in Sachen Design, Verarbeitungsqualität und Komfort Maßstäbe im Segment zu setzen – wer noch unschlüssig ist, ob ein Wohnwagen das richtige ist: Hier die Konzepte von Wohnwagen und Wohnmobil im Vergleich. Blaue Farbapplikationen, unter anderem an der Heck-Außenhaut in Sandwichbauweise, geben dem neuen Fendt eine frische Note. Mit insgesamt sieben verschiedenen Grundrissen, darunter zwei speziellen Kinderzimmer-Varianten, will Fendt mit dem Apero der Caravan-affine Kundschaft eine möglichst breite Palette an Wohnraumlösungen präsentieren.

Der in der Außenlänge 7220 mm und im Aufbau 6070 mm lange Fendt Apero 495 SFB (2025), der auf einer Breite von 2320 mm Schlafplätze für zwei bis vier Personen bietet, markiert dabei die Mitte der Modellskala, die nach oben hin vom 7720 mm langen Fendt Apero 560 SKM (2024) abgeschlossen wird. Bei einem Eigengewicht von 1354 kg im fahrbereiten Zustand mit und einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 1600 kg, bietet er eine Zuladung von 246 kg (so den Fahrzeugschein richtig lesen). Erhältlich ist der Wohnwagen der bayrischen Marke ab 28.610 Euro (Preis: Stand April 2025).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Frische Farben, durchdachte Aufteilung

Das neue, dreifarbige Möbeldekor "Norfolk" verleiht dem Innenraum, der bei einer Stehhöhe von 1,98 m auch größer gewachsenen Campingfans ausreichend Platz bietet, eine wohnliche und zugleich modern wirkende Atmosphäre. Zwei neue Stoffvarianten "Ibiza" und "Pino" unterstreichen im Apero 495 SFB (2025) den Grundcharakter der alles andere als hausbacken wirkenden Baureihe.

Foto: Fendt

Die durchdachte Aufteilung des Fendt Apero 495 SF (2925) sieht neben einer linksseitig untergebrachten Küchenzeile mit großen Schubladen eine Rundsitzgruppe im Heck vor. Bei Bedarf kann sie zu zwei weiteren Schlafplätzen im Format 1,32 m x 2,10 m umgebaut werden. Der moderne Vinyl-Bodenbelag dürfte strapazierfähig wie pflegeleicht sein. Für Wärme sorgt standardmäßig die Truma-Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik, die über eine Heizleistung von 3,5 kW verfügt (so den Wohnwagen richtig heizen).

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Die Küchenzeile beherbergt einen bei herausgenommenem Gefrierfach 133 l fassenden Slim-Tower-Kühlschrank und einen dreiflammigen Gaskocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (die besten Gas-Campingkocher in unserem Test). Der matt emailliertem Kocherrost ist in matter Emaille ausgeführt. Eine Glasabdeckung schützt ihn genau wie die separate Spüle und bietet zusätzliche Arbeitsfläche. Das große, viel Tageslicht spendende Küchenfenster lässt sich mittels Plissee-Rollos verdunkeln. Steckdosen und Schalter sind formschlüssig in die Küchenrückwand integriert.

Geschlafen wird bei einer Zweipersonenbelegung standardmäßig im Bugschlafzimmer, dessen im Härtegrad verstellbare Lattenroste eine durchgehende Liegefläche von 1,40 x 2,05 m bieten. Das gegenüber der Küchenzeile liegende, offene Bad verfügt über einen beleuchteten Spiegelschrank und ein Ausstellfenster. Mischbatterie und Waschbecken sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Hier zeigen wir die besten Outdoor-Campingduschen im Vergleich.

Ähnliche Wohnwagen:

Umfangreiche Sonderausstattung: Rangierhilfe und Batteriepakete

Komplettiert wird die umfangreiche Basisausstattung durch eine Reihe von zubuchbaren Zusatzpakten und nützliche Sonderausstattung wie die Rangierhilfe Mover Smart A (so einen Mover für den eigenen Wohnwagen nachrüsten), die 2148 Euro extra kostet. Schwarz polierte Alufelgen kosten 789 Euro (die Vor- und Nachteile von Stahl- und Alufelgen in unserer Übersicht), der passende 24-Zoll-Smart-TV 730 Euro Aufpreis. Ebenfalls lohnenswert ist sicher die Investition in eines der Lithium-Eisenphosphat-Batterie-Pakete mit 30 Ah (1179 Euro) oder 150 Ah (2859 Euro) Kapazität.