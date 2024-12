Kurioses und Erstaunliches über den VW Polo

Als in den 70er Jahren die Ablösung des VW Käfers anstand, hatte Volkswagen gleich mehrere Pfeile im Köcher: 1973 kam der Passat auf den Markt, ein Jahr später folgte der Golf und 1975 startete der Polo durch. Mittlerweile gibt es den Polo in der sechsten Generation.

Seit 1975 gibt es den VW Polo bereits. Mit über 20 Mio. verkauften Fahrzeugen in sechs Generationen weltweit ist er zu einem der beliebtesten Kleinwagen avanciert. Hier kommen fünf spannende wie auch kuriose Fakten über den kleinen Volkswagen!

Fünf spannende Fakten über den VW Polo, die kaum jemand kennt

1. Gemeinsame Wurzeln mit Audi

Die im März 1975 vorgestellte erste Generation des VW Polo basierte auf dem Audi 50 (Hier im Vergleich mit dem Audi A1). Leicht abgewandelt, aber äußerlich fast identisch ging der Polo in Wolfsburg in Serie. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung war der damals als Premium-Kleinwagen gedachte Audi 50 deutlich teurer als andere Modelle in dieser Klasse, was zu seiner schnellen Einstellung im Jahr 1978 führte. Der VW Polo übernahm hingegen eine preisbewusstere Positionierung und erzielte damit einen weitaus größeren Erfolg. Mit einem Preis ab 7500 DM war er im Gegensatz zum Audi auch für junge Käufer:innen und Familien interessant.

2. Buntes Sondermodell: VW Polo Harlekin

Bis heute gehört er zu einem der wohl ungewöhnlichsten Sondermodelle überhaupt: Der VW Polo Harlekin wurde Mitte der 1990er Jahre ursprünglich als Marketing-Gag entwickelt. Die Nachfrage war aber so groß, dass VW eine limitierte Serie auflegte. Sofort erkennbar war der Polo Harlekin durch seine bunte Karosserie, die in vier unterschiedlichen Farben (Rot, Gelb, Blau und Grün) lackiert war. Ursprünglich sollte der Harlekin lediglich den modularen Aufbau des Polo verdeutlichen, doch er wurde schnell zu einem Kultauto, das bis heute bei Sammlern:innen und Autofans beliebt ist.



3. Weltpremiere mit Diesel-Kat

Der VW Polo war eines der ersten Fahrzeuge seiner Klasse, das Mitte der 1980er Jahre einen Diesel-Katalysator erhielt (welche Aufgaben ein Katalysator hat, hier). Dies trug dazu bei, die Schadstoffemissionen zu reduzieren und den Polo als umweltfreundlicheres Fahrzeug zu positionieren.

4. Mittlerweile größer als ein VW Golf 3

Der VW Polo ist im Laufe der Jahre richtig groß geworden. Mittlerweile übertrifft er sogar ältere Golf-Modelle (Fünf Fakten zum VW Golf). So ist die sechste Generation des Polo mit 4,05 m etwas länger als die dritte Generation des VW Golf, die 4,02 m lang war. Der Polo ist mit 1,75 m auch sechs cm breiter und vier cm höher.

5. Exportschlager – mit eigenen Ablegern für besondere Märkte

In Südafrika ist der VW Polo als eines der meistverkauften Fahrzeuge so beliebt, dass dort sogar spezielle Varianten entwickelt werden, die es in Europa nicht gibt. So wie beispielsweise der VW Polo Vivo – eine vereinfachte und günstigere Version des Modells. In Brasilien wurde der Polo in den 1980er Jahren unter dem Namen VW Fox verkauft. Dieses Modell war speziell für den südamerikanischen Markt angepasst und bot beispielsweise einen robusteren Unterbau für unebene Straßen. Und in Indien wird der Polo erst seit 2010 produziert und verkauft. Dort ist er in der Premium-Kleinwagen-Kategorie angesiedelt.