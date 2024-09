Kit macht TT kantiger als Cybertruck

Wir wissen nicht, was mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht: die an einen Düsenantrieb erinnernden Auspuffblenden oder der Fakt, dass man an den Rückleuchten den Serien-TT erkennen kann.

Der Audi TT der älteren Generationen ist eigentlich für seine runde Formsprache bekannt – die Tuningfirma DragonTT allerdings hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese ins exakte Gegenteil zu wandeln. Und das mit Erfolg!

Wer dachte der Tesla Cybertruck wäre kantig gezeichnet, kennt den DragonTT Hero noch nicht. Das offensichtlich von außen an der Karosserie befestigte Tuning-Kit macht den Audi TT der Generation 8J (2006-2014) nicht nur rund 50 cm länger und 25 cm breiter, sondern auch zu einer Art amorphen Stichwaffe auf Rädern. Ob ein Waffenschein Voraussetzung für den Kauf ist, ist leider genauso wenig überliefert wie ein Preis – den gibt es nämlich nur auf Anfrage.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Audi S e-tron GT (2024) im Fahrbericht (Video):

DragonTT Hero: Heldenhaftes Tuning-Kit für den Audi TT

Das hier abgebildete erste Exemplar des DragonTT Hero lieferte der Tuner aus der spanischen Provinz Toledo an die "Spain Future Foundation", eine gemeinnützige Organisation. Um die hochrangige spanische Eco-Plakette für das Auto zu bekommen, wurde der TT mit einer LPG-Anlage ausgerüstet. Denn: Laut Hersteller ist der Hero zulassungsfähig! Ob das auch für Deutschland gilt, sei dahin gestellt. Grundsätzlich bietet DragonTT das Tuning auch für Audi TT mit verschiedenen Benzinmotoren an.

Auch interessant:

Neben dem aus Fiberglas oder Carbon gefertigten Bodykit und den anderen Felgen will DragonTT auch Modifizierungen an Fahrwerk und Bremsen vorgenommen haben. Bis auf das Lenkrad ist auch das selbstverständlich durch Scherentüren zu erreichende Interieur kaum wiederzuerkennen. Zusätzlich angebrachtes Material lässt den Innenraum ähnlich kantig wirken wie das Exterieur. Es ist also dank der auffälligen Behandlung des Tuners, weder an der Karosserie noch im Interieur irgendetwas Rundliches vom Audi TT übrig geblieben.

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten: