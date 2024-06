So schützen Lenkradbezüge das Lenkrad

In heißen oder kalten Jahreszeiten sorgen Lenkradbezüge für eine angenehme Isolation gegen die extremen Temperaturen. Die AUTO ZEITUNG stellt Empfehlungen vor.

Beim Lenkrad sollen Optik und Haptik stimmen. Schließlich halten Fahrer:innen mit ihm am direktesten Kontakt zum Wagen. Bei einem Gebrauchtwagen aber ist das Lenkrad womöglich schon etwas mitgenommen. Oder das vom Hersteller verwendete Material erweist sich gerade in stressigen Situationen als zu rutschig. Da kann ein Lenkradbezug fürs Auto Abhilfe schaffen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die besten Bluetooth FM-Transmitter im Test im Video:

Sind alle Lenkradbezüge erlaubt?

Bei der Ausstattung des Autos ist Sicherheit das oberste Gebot. Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) schreibt eindeutig vor: „Die Lenkeinrichtung muss leichtes und sicheres Lenken des Fahrzeugs gewährleisten.“ Sitzt der Lenkradbezug beispielsweise zu locker oder ist seine Oberfläche zu rutschig, kann das für den Halter des Wagens Konsequenzen haben. Das gilt nicht erst, wenn durch die mangelhafte Haptik womöglich ein Verkehrsunfall verursacht wurde. Wird die Lenkradhülle bei der Hauptuntersuchung als ungeeignet bewertet, wird sie im Prüfbericht als Mangel vermerkt.

Lenkradbezug kaufen – unsere Empfehlungen

S-TETIC Lenkradbezug Alcantara

Der Bezug von S-Tetic kann einfach über das Lenkrad gezogen werden. Er ist für runde Lenkräder mit einem Durchmesser von 36-38 cm geeignet. Das Alcantara ist atmungsaktiv und soll die Hände kühl im Sommer und warm im Winter halten. Preislich ist der Bezug allerdings im oberen Bereich angesiedelt.



SEG Direct Lenkradbezug

Von SEG Direct gibt es einen preiswerten Lenkradbezug aus Mikrofaser-Leder und Gummifutter. Damit soll das Lenkrad unter anderem vor Kratzern, Verblassen, Abnutzung und Schmutz geschützt sein. Die mittlere Größe ist für Lenkräder mit einem Außendurchmesser von 37-39 cm geeignet. Die Bezüge sind zudem auch in den Größen Klein (35,5-36 cm) und Groß (39,5-41 cm) verfügbar.



ZATOOTO Lenkradbezug

Der Lenkradbezug von der Marke Zatooto passt für mittelgroße Lenkräder mit einem Durchmesser von 37-38 cm. Dank ihm soll das Handling beim Fahren verbessert werden, was Fahrer:innen mehr Kontrolle auf der Straße ermöglicht. Außerdem ist das Lenkrad vor Schmutz, Abnutzung und Verschleiß geschützt.



COFIT Lenkradhülle aus Mikrofaserleder

Die Lenkradhülle von Cofit ist in der Größe M für Lenkräder mit einem Außendurchmesser von 37-38 cm geeignet. Ebenfalls verfügbar sind die Größen S (35,5-36 cm) und L (39-40,5 cm). Das rutschfeste Material aus Mikrofaserleder bietet laut Hersteller einen verbesserten Griff am Lenkrad, was die Sicherheit beim Fahren erhöht. Dank zehn verschiedenen Farben ist der Bezug individuell anpassbar.



Valleycomfy Lenkradabdeckung

Ebenfalls aus Mikrofaserleder besteht die Lenkradabdeckung von Valleycomfy. Sie ist passend für mittelgroßen Lenkräder mit einem Durchmesser von 37-39 cm. Eine weiche Polsterung und die Konturform sollen für mehr Komfort und Sicherheit beim Fahren sorgen.

Upgrade4cars Lenkradbezug

Universell einsetzbar ist der Lenkradbezug von Upgrade4cars (Größe: 37-39 cm). Er besteht Kunst-Leder mit einer rutschfesten Gummibeschichtung auf der Rückseite. Der Hersteller verspricht außerdem eine unkomplizierte und schnelle Montage sowie eine Aufwertung des Fahrzeuginnenraums.

ELZO Lenkradbezug

Für genügend Schutz bei extremem Wetter sorgt auch der Lenkradbezug von Elzo. Er ist laut Hersteller besonders gut für längere Fahrten geeignet und verspricht eine zuverlässige Rutschfestigkeit sowie eine gute Griffigkeit während der Fahrt. Verfügbar für Lenkräder mit einem Durchmesser zwischen 37 und 38 cm und in den Farben Beige und Rot-Schwarz.



Wie wählt man die richtige Größe für den Lenkradbezug?

Zuerst misst man den Durchmesser des Lenkrads von einer Seite zur anderen über die Mitte, wobei gängige Größen zwischen 35 cm und 39 cm liegen. Zusätzlich ist es hilfreich, den Umfang des Lenkrads zu messen. Auch die Angaben im Fahrzeughandbuch sollten die genauen Maße zum Lenkrad enthalten.

Auch interessant:

Wie pflegt man einen Lenkradbezug richtig?

Eine gute Pflege kann die Lebensdauer eines Lenkradbezugs deutlich verlängern. Regelmäßiges Abwischen mit einem weichen, feuchten Tuch entfernt Staub und Schmutz, während spezielle Reiniger und Pflegemittel je nach Material – Leder, synthetische Stoffe oder Textil – verwendet werden sollten. Flecken sollten sofort entfernt und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden, um das Material zu schützen.