Nicht immer sind die schönsten Reiseziele auf asphaltierten Straßen erreichbar. Der Offroad-fähige Dethleffs Globebus Performance 4x4 (2024) ist der erste Allradler der Marke – natürlich für einen klassenüblich gehobeneren Preis. Auf dem Caravan Salon 2025 stellen die Allgäuer:innen die nächste Evolutionsstufe des Allrad-Teilintegrierten vor: das Aufstelldach.

Ein 5G-WLAN-Modul ist ebenfalls Teil der Grundausstattung der First Edition. Es ermöglicht mobiles Arbeiten und Streamen mit bis zu 20 Gbit/s und verstärkt auch vorhandenes Campingplatz-WLAN.

Reisemobile mit Allrad sind im Trend. Nun folgt auch der erste Offroader von Dethleffs. Als Basis für den höhergelegten Teilintegrierten dient der VW Crafter.

Preis: Dethleffs Globebus Performance 4x4 (2024) ab 119.999 Euro

In Isny geht man mit dem Trend: Camper mit Allradantrieb sind angesagt. Daher erweitert mit dem Dethleffs Globebus Performance 4x4 seit 2024 ein eigenes Offroad-Reisemobil das Portfolio der Marke. Ab 119.999 Euro (Stand: September 2025) bieten die Allgäuer:innen den hochgelegten Teilintegrierten – hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt – in der Einführungsedition "First Edition" mit erweiterter Ausstattung ohne Mehrpreis. Auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2025 debütierte zudem ein Aufstelldach auf dem Teilintegrierten – was die Bettenzahl auf vier verdoppelt. Bislang handelt es sich hierbei jedoch noch um ein Konzept und ist daher weder konfigurierbar noch vom Hersteller eingepreist. Erfahrungsgemäß dürfte sich der Aufpreis für das Schlafdach jedoch um die 6000-Euro-Marke bewegen.

Mit dem neuen Reisemobil betritt Dethleffs wortwörtlich Neuland. Denn der "Schlechtwege-Camper" ist sowohl das erste Allrad-Reisemobil der Allgäuer:innen als auch auf einer eher ungewöhnlichen Basis aufbauend. Hier prangt nicht der oft in der Klasse übliche Mercedes-Stern am Kühlergrill – hier drei 4x4-Camper auf Mercedes Sprinter im Vergleich –, sondern das vergleichsweise "bodenständige" VW-Logo. Der Globebus Performance 4x4 steht auf dem Fahrgestell des VW Crafter und erhält daher auch allen Komfort des großen VW-Transporters, angereichert mit einer ordentlichen Portion Offroader-Optik wie etwa dem optionalen Frontbügel oder der LED-Lightbar an der T-Haube.

Mit 163-PS-Motor, Differentialsperre und 18-Zoll-Geländebereifung eignet sich der Teilintegrierte für unbefestigte Straßen sowie den Campingausflug bei Schnee und Eis. Und auch bei seichten Ausfahrten in gröberes Gelände dürfte der Globebus Performance 4x4 im Vergleich zu dem ein oder anderen Kontrahenten ohne Sperre Vorteile haben.

Innenraum: Schöner Wohnen im Gelände

Auf 6,85 m Außenlänge bietet der Dethleffs Globebus Performance 4x4 (2024) einiges an Platz. Für Tageslicht sorgt ein Dachfenster über dem Fahrerhaus, optisch sorgen trendige Filzstoff-Wandverkleidungen, Holzmöbel in warmen Tönen und anthrazitfarbene Akzente für einen modernen Auftritt – der nur durch die moderne technische Serienausstattung überboten wird. Denn der Teilintegrierte wird mit einem 5G-WLAN-Modul von Campernet ausgerüstet und soll so auch in entlegenen Landstrichen schnelles Internet (bis 20 Gbit/s) für mobiles Arbeiten, Streaming und Co. bieten sowie vorhandene Campingplatz-WLAN-Signale am Stellplatz verstärken.

Foto: Dethleffs

Natürlich spielt für die Zielgruppe des Offroad-WoMos Autarkie eine wichtige Rolle bei der Reisemobil-Wahl. Damit abseits befestigter Straßen und luxuriöser All-Inclusive-Campingplätzen die Stromversorgung an Bord gewährleistet werden kann, ist der Globebus Performance 4x4 mit einer AGM-Wohnraumbatterie und zusätzlich einer Lithium-Ionen-Batterie (Teil des First Edition Pakets) ausgestattet und bietet so insgesamt 263 Ah Stromspeicher-Kapazität – laut Dethleffs genug für mehrere Tage autarkes Camping – hier unsere Tipps – ohne Landstromanschluss.

Zusätzlich sparen die Dieselheizung und der Kompressor-Kühlschrank Gas, weshalb eine 2,8-kg-Flasche im Küchenunterschrank zum Kochen genügt. Das wirkt sich auch positiv auf den Stauraum aus: Ohne Gaskasten nimmt die Heckgarage mehr Reisegepäck auf. Über ein Bedienpanel im Innenraum lassen sich aktuelle Füllstände von Batterien, Wassertanks und Co. checken sowie die Beleuchtung an Bord anpassen.

Der Innenraum des Dethleffs Globebus Performance 4x4 ist serienmäßig auf ausschließlich zwei Personen ausgelegt. Beim Aufbau folgt der Teilintegrierte dem klassischen Grundriss-Muster. Vorne befindet sich die Halbdinette bestehend aus einer Zweier-Sitzbank und den drehbaren Kabinensitzen. Wichtig zu wissen: Der Globebus Performance 4x4 wird als Zweisitzer ausgeliefert, sofern nicht in den Optionen der Haken bei zwei weiteren Gurtplätzen für satte 1429 Euro Aufpreis gesetzt wurde. Dementsprechend kostet auch Isofix Aufpreis, wenn auch nur vergleichsweise schmale 349 Euro (Alle Preise: September 2025).

Direkt an die Sitzgruppe schließt sich die Küche an der rechten Fahrzeugseite an. Sie umfasst einen gewöhnlichen Zweiflammen-Gaskocher und 83-l-Kühlschrank. Gegen Aufpreis lässt sich das Kühlschrankvolumen auf 131 l vergrößern, was insbesondere mit Blick auf die Autarkie-suchende Zielgruppe als sinnvolle Ausstattungs-Erweiterung für mehrere Tage Proviant ohne Supermarktbesuche in der Einöde ist. Im Gang gegenüber liegt die Nasszelle mit Trockentoilette "Clesana C1", die dank Schwenkwand komplett ohne störenden Duschvorhang auskommt. Ein integrierter Grünbeck-Wasserfilter sorgt ungeachtet der Quelle für sauberes Wasser an Bord. Insgesamt lassen sich bis zu 115 l im Frischwassertank speichern, der Abwassertank nimmt maximal 90 l auf – eine Isolierung von letzterem kostet jedoch Aufpreis.

Foto: Dethleffs

Geschlafen wird in Einzelbetten. Diese messen 202 x 80 und 192 x 75 cm, lassen sich aber serienmäßig auch zum 198 x 160 cm großen Doppelbett zusammenbauen. Einen dritten Schlafplatz gibt es gegen Aufpreis im Sitzgruppenumbau. Das Notbett misst 163 x 94 cm und ist damit wirklich nur als solches oder Übernachtungsstätte für Kinder zu gebrauchen. Mit dem auf dem Caravan Salon 2025 vorgestellten Aufstelldach soll der Teilintegrierte aber auch für Familien interessanter werden. Dann sind vier vollwertige Schlafplätze an Bord. Wie bereits erwähnt, gibt es bisher aber noch keinen Starttermin für den Globebus-Offroader mit Schlafdach.

Damit der Einstieg in den Camper trotz Höherlegung so angenehm wie möglich ausfällt, gibt es neben dem besonders niedrigen Coupé-Einstieg mit 70 cm breiter Aufbautüre auch eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe serienmäßig. Die stets inkludierte "First Edition" bringt dazu noch eine Markise, eine Dachreling und eine Heckleiter – alle in Mattschwarz lackiert – mit.

Basisfahrzeug: VW Crafter

Der allradgetriebene Dethleffs Globebus Performance 4x4 (2024) fußt auf dem Fahrgestell des VW Crafter 4Motion. Daher gibt es auch nur eine Motorisierung: den 2,0-l-Turbodiesel mit 163 PS (120 kW). Auch das Achtstufen-Automatikgetriebe gehört bereits zum Serienumfang des Wohnmobils mit Allradantrieb. Das Fahrwerk unterscheidet den Teilintegrierten aus dem Allgäu dann doch vom Hannoveraner Transporter. Dethleffs legt den Globebus Performance 4x4 nämlich um einige Zentimeter höher, die Vorderachse ist ab Werk auf 2100 kg Traglast verstärkt. Die Hinterachse ist für mehr Fahrkomfort luftgefedert.

Mit sämtlicher Offroad- und Autarkie-Ausstattung an Bord ist der Globebus Performance 4x4 wahrlich kein Leichtgewicht. Zwar wiegt er leer und fahrbereit nur 3050 kg, hier kommt jedoch noch das obligatorische "First Edition"-Paket mit 172,2 kg hinzu. Daher ist auch die Auflastung auf 3880 kg technisch zulässige Gesamtmasse serienmäßig. Bedeutet im Umkehrschluss: Mit einem Führerschein der Klasse B – das darf man fahren – lässt sich das Wohnmobil erst fahren, wenn die EU-Führerscheinreform in Kraft tritt und die Gewichtsobergrenze von 3,5 auf 4,25 t erhöht. Hier haben wir zehn Wohnmobile bis 4,25 t für den neuen B-Führerschein zusammengestellt.

Das Cockpit stammt aus dem Serien-Crafter und erhält natürlich alle Aktualisierungen des Facelifts von 2024. So zieht etwa der neue Armaturenträger samt ChatGPT-fähigem 12,9-Zoll-Infotainmentsystem in den Dethleffs ein. Der Handbremshebel entfällt serienmäßig ebenfalls, dafür ist stets eine elektronische Parkbremse an Bord, was mit Drehsitzen im Cockpit einige Zentimeter mehr Freiraum schafft.