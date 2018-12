Mit ein Grund dafür: Der 280 ZX wurde als souveräner Reise-Sportwagen konzipiert. Und so fuhr und fährt er sich heute noch. Ob es zügig gerade aus geht oder ob es einen am Wochenende in die Eifel oder in den kurven reichen Schwarzwald zieht, der ...

Im Stile der legendären Z-Cars, aber doch ganz anders: Der Datsun 280 ZXT ist ein zum echten Gran Tourismo mutierter Sportwagen. Beim Kauf des Oldtimers sollte man vor allem auf Rost achten!

Sein Modellkürzel ist legendär, seine Verarbeitungsqualität und seine Haltbarkeit sind unumstritten. Und doch ist der Datsun 280 ZXT, besonders als Turbo, ein höchst seltener Oldtimer. Die Kurzbezeichnung ZX weist ihn als Familienmitglied der besonders in den USA berühmten Z/ZX-Familie – den sogenannten Z-Cars – aus. Seine Vorläufer hießen 240Z, 260Z und 280Z. Nur auf den ersten Blick ist der 280 ZX mit den Z-Vorgängern stilistisch verwandt. Denn de facto war jedes Blechteil neu und anders. Zudem wuchs sich der 280 ZX als 2+2-Sitzer zu einem 4,54 Meter langen, imposanten Grand Turismo aus. Mit ein Grund dafür: Der 280 ZX wurde als souveräner Reise-Sportwagen konzipiert. Und so fuhr und fährt er sich heute noch. Ob es zügig gerade aus geht oder ob es einen am Wochenende in die Eifel oder in den kurven reichen Schwarzwald zieht, der Datsun 280 ZX macht stets eine gute Figur. Besonders zügig geht es mit dem ZXT voran. T könnte für Turbo stehen. Denn der Datsun ZXT hat einen 2,8-Liter-Reihensechszylinder unter der Haube, der ihn mit Hilfe eines Garrett-Turbolader von 150 PS auf 200 PS erstarken ließ und ihn unter 8 Sekunden auf 100 km/h beschleunigte. Aus mittleren Drehzahlen schiebt der Turbolader auf Wunsch kräftig an. Ganz Sportwagen eben.

Datsun 280 ZXT als Oldtimer kaufen

Als Höchsttempo sind im Datsun 280 ZXT 230 km/h drin. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 13/100 km ein. Der Motor, der für den Geländegänger Patrol konstruiert wurde, wirkt entsprechend kernig und entwickelte einen eher dumpfen Sound. Doch das T im Modellkürzel steht beim ZXT für T-Bar-Roof und bedeutet herausnehmbare Glas-Dachhälften. Und damit wird der Datsun, der 1983 wie die Firma in Nissan umgetauft wurde, zu einem Soft-Cabriolet oder auch Targa. Wer sich nun für den Turbo-ZX interessiert, muss lange suchen. Von 1981 bis 1983 wurden weltweit insgesamt rund 7800 Stück gebaut. In Deutschland gelangten etwa 600 Stück in den Handel. Importe aus den USA sind für Enthusiasten deshalb ein denkbarer Weg zum ZX-Erwerb. Ebenso gelingt auch die Ersatzteilbeschaffung. Wer sich für den 280 ZXT oder ein anderes Z-Modell interessiert, findet unter www.z-zx-club.de eine interessante Anlaufstelle. Beim Erwerb eines Datsum 280 ZXT sollte man außer auf Rost im Heckbereich vor allem auf den Turbolader achten. Denn ein vernünftiges Aufwärmen und noch mehr das Kühllaufen nach einer wilden Hatz sind Voraussetzung für ein längeres Turboleben.

Technische Daten des Datsun 280 ZXT