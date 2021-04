Ab dem Frühjahr 2021 werden Bestellungen für den Dacia Spring entgegengenommen. Er soll einen günstigen Einstieg in die Elektromobilität ermöglichen. Das wissen wir zum Preis und den technischen Daten des kleinen SUV!

Mit dem Dacia Spring (2021) bringt die rumänische Renault-Tochter ihr erstes Elektroauto auf den Markt – zu einem Preis ab 20.490 Euro (Stand: April 2021). Auch wenn die technischen Daten auf den ersten Blick überschaubar ausfallen, soll der Stromer mit seiner 27 kWh fassenden Batterie 230 Kilometer Reichweite nach WLTP schaffen. Im Stadtbetrieb sollen sogar 305 Kilometer möglich sein. Ein kleiner, 33 kW (45 PS) starker E-Motor beschleunigt das kleine SUV auf maximal 125 km/h. Dabei ist der Spring besonders wartungsarm ausgelegt und soll mit agilen Fahreigenschaften sowie großer Bedienfreundlichkeit beim Ladevorgang überzeugen. Apropos Laden: An einer 30-kW-Gleichstrom-Säule soll sich der kleine Rumäne in unter einer Stunde auf 80 Prozent aufladen lassen. Technisch profitiert der Dacia Spring (2021) von Renaults langjährigen Erfahrung in der Elektromobilität. Mit dem Zoe hat die Renault-Gruppe eines der meistverkauften E-Autos Europas im Programm. Der Bestellstart für den batterieelektrischen Dacia erfolgte im Frühjahr 2021. Nach Abzug aller Prämien liegt der Preis bei nur 10.920 Euro (Stand: April 2021) und unterbietet damit alle anderen E-Autos. Mehr zum Thema: Das ist der neue Dacia Dokker

Preis & technische Daten des Dacia Spring (2021)