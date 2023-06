JE Design stellt ein Tuning-Kit mit "Widebody RS"-Anbauteilen für den Cupra Leon Sportstourer bereit. Damit wird der Kompakte optisch zum kleinen Supersportler.

Tiefer, breiter, lauter – so tunt JE Design den Cupra Leon Sportstourer zum Super-Kompakten. Für den Zugewinn an Präsenz sorgen die "Widebody RS"-Anbauteile für einen Preis von 5199 Euro (Stand; Juni 2023). Die Radlaufverbreiterungen schließen an Vorder- und Hinterachse mit Winglets ab, die einen Air-Curtain um das Fahrzeug erzeugen und damit die Aerodynamik verbessern. Zudem passen nun breitere Räder in die Kästen – zum Beispiel 20-Zöller names Rubí in seidenmatt mit Kupferfinish und einer Einpresstiefe von 35 Millimeter. Wem das nicht reicht, greift zum Spurverbreiterungs-Kit, das dank Durchsteck-System auch mit Serienfelgen kompatibel ist. Natürlich sollen die Räder die Radhäuser auch ordentlich ausfüllen. Wo wir beim nächsten Thema wären: den Tieferlegungsfedern. Sie kommen zusammen mit den originalen Stoßdämpfern zum Einsatz und sind Teil des "Widebody RS"-Kits. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Cupra UrbanRebel (2025) im Video:

Anbauteile von JE Design für den Cupra Leon ST

Weiter geht es mit einem dreiteiligen Frontspoiler mit in Längsrichtung verstellbarem Mittelteil. Je nach Ausrichtung erhöht er den Abtrieb an der Vorderachse, die Lufteinlässe an der Tuning-Schürze verbessert die Luftströmung zur Bremsenbelüftung. Die passenden Seitenschweller gibt es in Wunschfarbe und auch zweifarbig. Fürs Heck stellt JE Design einen Dachspoiler mit V-Doppelflügelprofil bereit, der dem Leon bei hohen Geschwindigkeiten zu mehr Stabilität verhelfen soll. Darunter geht der Heckschürzeneinsatz mit Diffusorfinnen auf Blickfang. Er findet sowohl am Heck mit vierflutiger Abgasanlage als auch beim Plug-in-Hybriden Platz. Ein Klicksystem im Mittelteil zum macht sogar die Nutzung der schwenkbaren Anhängerkupplung weiterhin möglich.

Lauter wird der Cupra Leon dank der Tuning-Auspuffanlage von JE Design, die separat erhältlich ist. Der Klappenauspuff der Tuningschmiede kann mit schwarzen oder kupferfarbenen Endrohren in 106 x 71 Millimeter kombiniert werden, die auch mit dem Serienheck harmonieren. Die Klappensteuerung übernimmt die serienmäßige Fahrprofil-Auswahl im Infotainmentsystem. Währt man den Modus "Sport" oder "Cupra", röhrt der Auspuff "aggressiv und kernig", so die Beschreibung von JE Design. Der Comfort Modus schließt die Klappen. Natürlich besitzt der Klappenauspuff von JE Design auch eine EG-Genehmigung.

"Street-Race"-Kit für dezenteres Tuning

Wer es weniger üppig und praktisch mag, für den gibts es auch das "Street-Race"-Kit für 599 Euro (Stand: Juni 2023) in glänzendem Schwarz. Statt auffälligem Breitbau geht es hier etwas einfacher zu. Die Anbauteile von JE Design für den Cupra Leon Sportstourer können ohne große Mühe montiert und auch wieder demontiert werden, beispielsweise, wenn es sich um ein Leasingauto handelt. Das Tuning-Kit umfasst einen zweiteiligen Frontspoiler, einen zweiteiligen Heckspoiler fürs Dach und kleine Blenden für die vorderen Kotflügel und die hintere Stoßstange. Sie simulieren Luftauslässe und sollen zu einer etwas aggressiveren Optik beitragen.