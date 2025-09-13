close
Bis zu 400 PS: Abt knöpft sich Cupra Formentor & Terramar vor

AUTO ZEITUNG

Tuner Abt Sportsline nimmt sich die sportlichen VZ-Versionen von Cupra Formentor und Cupra Terramar vor. Mit Leistungssteigerungen und optischen Anpassungen sollen die beiden jetzt noch markanter auftreten.

Der Cupra Formentor von schräg hinten und eingeklinkt der Cupra Terramar von Abt
Cupra Formentor und Terramar von Abt

Tuner Abt Sportsline nimmt sich die sportlichen VZ-Versionen von Cupra Formentor und Cupra Terramar vor.

Foto: Abt
Sicht von vorne auf den Cupra Formentor von Abt.
Cupra Formentor von Abt

Für den Cupra Formentor VZ bietet Abts Paket eine Leistungssteigerung von serienmäßigen 333 PS (245 kW) auf 400 PS (294 kW).

Foto: Abt sportsline
Sicht von schräg hinten auf den Cupra Formentor von Abt.
Cupra Formentor von Abt

Front- und Heckspoiler sowie glänzend schwarze 21-Zoll-Abt-Prime-Sportfelgen prägen das Erscheinungsbild.

Foto: Abt sportsline
Sicht von schräg vorne auf den Cupra Terramar von Abt.
Cupra Terramar von Abt

Auch der Cupra Terramar VZ profitiert von einer Leistungssteigerung. Statt 265 PS (195 kW) leistet der SUV nach dem Upgrade 325 PS (239 kW).

Foto: Abt
Sicht von schräg hinten auf den Cupra Terramar von Abt.
Cupra Terramar von Abt

Schwarze 21-Zoll-Felgen, ein zweiteiliger Heckspoiler und ein Frontspoiler liefern die passende optische Aufmachung.

Foto: Abt sportsline
Inhalt
  1. Abt Sportsline beschert Cupra Formentor & Terramar Extra-PS und -Optik
  2. Bodykit und 400 PS für den Cupra Formentor VZ
  3. Der Cupra Terramar VZ klettert auf mit 325 PS

 

Abt Sportsline beschert Cupra Formentor & Terramar Extra-PS und -Optik

Abt ist für Leistungssteigerungen, Optiktuning und Sondermodelle innerhalb des Volkswagen-Konzerns bekannt. Daher wundert es nicht, dass zwei neue Sondereditionen in Zusammenarbeit mit Cupra entstanden sind. Dem etablierten Formentor und dem Ende 2024 vorgestellten Terramar verhilft Abt zu mehr Dynamik und auffälliger Optik. Die limitierten Versionen sind bereits jetzt über Cupras Händlernetzwerk bestellbar. Ab 2026 sind sie direkt im Konfigurator von Cupra verfügbar.
Das Cupra Formentor Facelift (2024) im Video:

 
 

Bodykit und 400 PS für den Cupra Formentor VZ

Für den Cupra Formentor VZ bietet Abt eine Leistungssteigerung von serienmäßigen 333 PS (245 kW) auf 400 PS (294 kW). Das Drehmoment steigt von 420 auf 470 Newtonmeter. Zusätzlich setzt der Tuner auf optische Akzente: Front- und Heckspoiler sowie glänzend schwarze 21-Zoll-Abt-Prime-Sportfelgen prägen das Erscheinungsbild. Fußmatten mit Abt-Logo runden das Paket im Innenraum ab. Das Tuningpaket für den Cupra Formentor VZ kostet 6190 Euro zuzüglich Montage. Die Herstellergarantie von fünf Jahren bleibt trotz der Leistungssteigerung bestehen.

Der Cupra Terramar VZ klettert auf mit 325 PS

Auch der Cupra Terramar VZ profitiert von einer Leistungssteigerung. Statt 265 PS (195 kW) leistet der SUV nach dem Upgrade 325 PS (239 kW), das Drehmoment wächst von 400 auf 450 Nm an. Schwarze 21-Zoll-Felgen, ein zweiteiliger Heckspoiler und ein Frontspoiler liefern die sportliche Anmutung für die Leistungssteigerung. Hierfür ruft Abt 6420 Euro zuzüglich Montage auf. Auch hier bleibt die Herstellergarantie von fünf Jahren uneingeschränkt bestehen.
Von Jarno Schwarze

