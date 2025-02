Teilintegriertes Fiat-Familien-Wohnmobil für vier von Carado

Die Sitzgruppe schließt sich direkt an das Fahrerhaus an. Die Farbgebung der Polster im Carado T338 allerdings eher "alte" Schule.

Auch eine vierköpfige Familie passt problemlos in ein Sieben-Meter-Wohnmobil. Wer das nicht glauben mag, der wird vom Carado T338 (2025) eines Besseren belehrt. Und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis! Hier alle Infos zum Teilintegrierten.

Preis: Carado T338 (2025) ab 63.099 Euro

Vater, Mutter, und zwei Kinder, die gemeinsam im Verbund die Welt entdecken: Was klingt, wie eine womöglich etwas in die Jahre gekommenes Familienidylle der 1980er-Jahre, ist bei Wohnmobil-Hersteller Carado Realität auf vier Rädern. Und kommt im Jahr 2025 aktueller denn je daher. Denn genau für solche Campingtrips ist der Carado T338 (2025) mit extralangen Einzelbetten bei einer zugleich überschaubaren Außenlänge von 6950 mm gedacht. Wird beim Konfigurieren des Teilintegrierten (die verschiedenen Wohnmobil-Typen im Überblick) der zudem noch das optionale Hubbett, das direkt über der Sitzgruppe hinter der Fahrerkabine Platz findet, an Bord gehievt, findet auch der Nachwuchs bequem Platz an Bord. Zu haben ist das kompakte Familien-Wohnmobil für vier auf Fiat-Basis, das weiterhin auch auf Ford-Transit-Chassis erhältlich ist, dann aber deutlich mehr kostet, ab 63.099 Euro (Preis: Stand Februar 2025).

Innenraum: Winkelküche und viel Bewegungsfreiheit

Einmal an Bord des Teilintegrierten der Einstiegsmarke aus dem Hymer-Konzern gekommen, staunt man nicht schlecht: Außen kompakt, innen überraschend geräumig – so lässt sich das Raumgefühl des Carado T338 (2025) zusammenfassen. Dafür sorgt die durchdachte Wohnraum-Architektur, die eine durchgängige Blickachse von der Sitzgruppe hinterm Fahrerhaus bis ins Heckschlafzimmer ermöglicht. Die Innenraumhöhe fällt, wie es typisch für Teilintegrierte ist, mit 2,10 m recht üppig aus. Das lässt auch groß gewachsenen Campingfans viel Kopf- und Bewegungsfreiheit und Beklemmungsgefühle gar nicht erst aufkommen.

Foto: Carado

Lediglich an den Dekoren von Schränken und Polstern, die überwiegend in klassischem Camping-Beige und Brauntönen alter Schule gehalten sind, könnten auf jüngere Campingfans etwas gewöhnungsbedürftig wirken. Die üppige Außenbreite von 2320 mm tut ihr Übriges, dass es viel Raum gibt, der in dem klassischen Teilintegrierten-Grundriss nahezu optimal ausgenutzt wird.

Bester Beleg dafür ist die Winkelküche in der Mitte des Wohnmobils. Sie nutzt nicht nur den Raum auf intelligente Weise, sondern bietet auch viel Kochkomfort und durchdachte Detaillösungen. Exemplarisch ist hier der Zweiflamm-Gaskocher zu nennen, der von zwei Elf-kg-Gasflaschen mit Brennstoff versorgt wird (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test). Wird er gerade nicht zum Kochen benutzt und die passgenaue Glas- und Waschbeckenabdeckung aufgelegt, entsteht eine zusätzliche Arbeitsfläche, die sich prima zum Gemüseschnibbeln, zum Kaffeemachen oder als Speisenanrichte nutzen lässt (so lässt sich Kaffee auf Reisen im Auto mit wenig Aufwand zubereiten).

Gegenüber der Küchenzeile findet der standardmäßig 78 l plus elf Liter Gefrierfach fassende Kompressorkühlschrank seinen Platz, der sich gegen 749 Euro Aufpreis auf 156 l "upgraden" lässt, was einer Verdoppelung des Fassungsvermögens entspricht. In den Frischwassertank, der auch das angrenzende kompakte Variobad, das jederzeit zur Dusche umgebaut werden kann, mit Flüssigkeit versorgt, passen 122 l (wie man Wasser im Camper am besten aufbereitet). Das reicht für ein paar Tage autarkes Stehen in freiem Gelände. Der Abwassertank nimmt 92 l auf.

Dahinter führt eine Trittstufe ins Heckschlafzimmer, in das durch ein Seitenfenster viel Tageslicht fällt. Zwei Einzelbetten in der hierzulande so beliebten Längsanordnung bieten eine Liegefläche von 1,90 x 0,80 m und 2,00 x 0,80 m. Durch das optionale Mittelteil, das für 349 Euro erhältlich ist, entsteht mit wenigen Handgriffen eine durchgängige Liegefläche im Format 2,10 x 1,59 m. Im eingangs schon erwähnten optionalen Hubbett, das 1599 Euro extra kostet, nächtigen zwei weitere Personen auf einer Fläche von 1,95 x 1,40 m.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Zum klassischen Grundriss passt das klassische Chassis, auf dem der Aufbau steht. Beim Basisfahrzeug des hier besprochenen Carado T338 (2025) handelt es sich um dem Fiat Ducato 2.2 Multijet mit 140 PS (103 kW), dessen Vierzylinder-Diesel, der schon so vielen Reisemobilen "Beine" macht. Gegen 3199 Euro Aufpreis ist eine Achtgang-Automatik erhältlich. Bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg ermöglicht der Carado T338 (2025) auf Fiat-Basis eine Zuladung von insgesamt 708 kg.

Das 1059 Euro extra kostenden "Basic"-Paket bringt beim Beladen in der Endabrechnung 13,8 kg zusätzlich auf die Waage. Mit einer Panoramadachhaube im Format 70 x 50 cm, einer weiteren Klarglasdachhaube in den Abmessungen 40 x 40 cm und einer Komfort-Eingangstür mit verdunkelbarem Fenster holt es aber viel Licht und Reisekomfort an Bord. Eine lohnende Investition im Sinne der Fahrsicherheit ist das "Safety"-Paket, das 1689 Euro Aufpreis kostet. Es beinhaltet neben einem Geschwindigkeits-, Abstands- und Spurhalteassistenten unter anderem ein automatisches Notbremssystem mit Fußgängererkennung, einen Regen- und Lichtsensor sowie Verkehrszeichen- und Müdigkeitserkennung (unser Überblick über Fahrassistenzsysteme).