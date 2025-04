"Carfreitag": Saisonauftakt an der Nürburgring-Nordschleife

Alle Jahre wieder markiert der "Carfreitag" – also der Karfreitag vor Ostern – den Startschuss in der deutschen Auto- und Tuningszene für die "Saison": um sich zu treffen, auszutauschen und das Fahrzeug zu präsentieren. Das Ziel vieler autobegeisterten Menschen dürfte dabei auch 2025 wieder die Nürburgring-Nordschleife sein (Fünf Fakten über den Nürburgring). Doch wer sich unvorbereitet zum Ring begibt, wird sich schnell im Verkehrschaos wiederfinden. Gerade an "Carfreitag" sind die erwarteten Menschenmassen oft zu viel für das Verkehrsnetz rund um die Grüne Hölle.

Die Polizei rechnet auch in 2025 mit tausenden Besuchern zum Osterwochenende. Am Karfreitag sowie in den folgenden Ostertagen ist mit erhöhtem Fahrzeug- und Fußgängerverkehr auf den Hauptzufahrtsstraßen zum Nürburgring, in der Stadt Adenau und in den umliegenden Ortschaften zu rechnen. Wir empfehlen, die gängigen Durchfahrtsstraßen durch Adenau Richtung Quiddelbach und Nürburg nach Möglichkeit zu meiden. Ein Umweg ist da meist die schnellere Alternative. Darüber hinaus bemühen sich die örtliche Polizei und die Gemeinden um weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen.

Porsche Taycan Turbo GT (2024) fährt Nürburgring-Rekord (Video):

Verkehrskontrollen: Sicherheit steht im Fokus

Um der Lage Herr zu werden, haben der Nürburgring, die Polizei und auch das Ordnungsamt angekündigt, den Verkehr entsprechend zu steuern, aufzuklären und Verstöße zu ahnden. Wer sich also auf und abseits der Strecke daneben benimmt – etwa mit quietschenden Reifen, mit aufheulendem Motor oder sonstigem rücksichtslosen Verhalten auffällt – wird entsprechend geahndet. Das beginnt bei Bußgeldern und kann bis zum Platzverweis, beschlagnahmten Fahrzeug oder Verlust des Führerscheins führen. "Wer sich daneben benimmt, muss mit Konsequenzen rechnen", so die Polizei.

Hotspots rund um die Strecke: Das sollte man beachten

An "Carfreitag" 2025 ist am Nürburgring rund um die Rennstrecke wieder viel los. Nordschleife und Grand-Prix-Strecke sind in der Regel von 10 bis 18:30 Uhr für die Touristenfahrten geöffnet (am Osterwochenende sogar von 8 bis 19 Uhr). Zuschauer:innen können sich dabei rund um die Strecke aufhalten und die Fahrzeuge im Vorbeiflug und voller Action genießen. Besonders beliebt sind dabei die Streckenabschnitte Hatzenbach, Adenauer Forst, Wehrseifen/Breidscheid, Wippermann, Brünnchen und Pflanzgarten. Die meisten davon sind mit dem Auto gut zu erreichen und mit Parkplätzen versehen. Allerdings ist gerade dort auch mit einem entsprechend hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Unsere Empfehlung: Alternativen aufsuchen und Fußwege in Kauf nehmen. Gerade die Abschnitte rund um das Caracciola-Karusell im Norden der Strecke sind gut vom Brünnchen aus oder von den Parkplätzen entlang der L10 von Adenau Richtung Kaltenborn zu erreichen. Der Fußweg dauert nicht länger als 30 min und die Abschnitte sind sehr zuschauerfreundlich. Selbiges gilt für Kallenhard und Mezgesfeld südlich von Adenau sowie für Schwedenkreuz, Aremberg und Fuchsröhre, die unweit der Ortschaften Kottenborn und Wimbach entfernt liegen. Tipp: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Der Parkraum ist deutlich begrenzter als an den Hotspots und abgeschleppt zu werden ist nicht billig.

Wer als Zuschauer:in abseits der Strecke auf seine Kosten kommen will, ist ebenfalls gut bedient: Die Parkplätze bei Brünnchen/Pflanzgarten und um der Zufahrt Döttinger Höhe sind Schauplätze des "Who is who" am Nürburgring. Fast schon einer Art Show & Shine gleicht das hohe Verkehrsaufkommen in den Durchfahrtsstraßen durch Adenau und Nürburg. Die und die ED-Tankstelle an der Döttinger Höhe (Meuspath) sind zum Hotspot von Exoten und spektakuläre Umbauten avanciert. Leider häuft sich hier aber auch das rücksichtslose Verhalten der Verkehrsteilnehmer:innen. Daher der dringende Appell, sich stets an die StVO zu halten.