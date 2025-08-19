Wieviel Campingglück passt auf 5,4 m? Eine überzeugende Antwort auf diese Frage will Wohnmobil-Hersteller Carado mit seinem Kompakt-Campervan CV 540 geben. Gegen Aufpreis schafft es sogar noch eine Dusche an Bord!

Das im Carado CV 540 quer eingebaute Doppelbett ist zwar nur 133 cm breit, erstreckt sich aber über die gesamte Fahrzeugbreite von 195 cm – ein Vorteil der Stellantis-Basis.

Im Innenraum ist Platzsparen angesagt. Daher ist der Tisch der Sitzgruppe auch sehr schmal, aber dennoch variabel einsetz- und verschiebbar wie aus Campervans gewohnt.

Der Zugang erfolgt wie bei allen Campervans über die Schiebetüre. Netter Nebeneffekt der Kompaktheit: Von hier ist auch der Kühlschrank von außen erreichbar.

Preis: Carado CV 540 (2025) ab 48.499 Euro

"Unvergessliche Reisen auf kleinstem Raum", das verspricht der Wohnmobil-Hersteller Carado für seinen kompakten Campervan CV 540 (2025) – hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt. Auf nur 5,41 m Außenlänge soll der Campervan auf Peugeot-Boxer-Basis zwei bis maximal drei Personen Platz bieten, ohne dass es diesen – vorzugsweise Paaren – unterwegs an Platz oder Komfort fehlen soll. Nicht nur das Fahrzeug ist klein, sondern auch der Preis. Mit einem Einstiegstarif von 48.499 Euro kostet (Stand: August 2025) sortiert sich der Carado CV 540 (2025) präsent im "Best-Price"-Segment ein. Auch ein Campingbus in der Größe eines VW Mutlivan California kommt da mit teurer Aufstelldach-Konstuktion nicht heran. Als Alltagsfahrzeug taugt der Carado-Camper dann allerdings nur bedingt: Mit 2,58 m Höhe ist der CV 540 weder Innenstadt-tauglich noch unauffällig.

Innenraum: Viel Platz auf wenig Raum durch clevere Details

Nun ist es nicht so, dass der Carado CV 540 (2025) übermäßig in die Breite gehen würde, um diesen, für einen 5,4-m-Camper durchaus ambitionierten Ansprüchen in vollem Umfang einzulösen: Mit einer Außenbreite von 2,05 m ist er zur Seite hin gerade mal so ausladend wie die Mittelklasse-Limousine C-Klasse von Mercedes. Also müssen cleveres Stauraumlösungen her! Oder es muss an anderer Stelle gespart werden, um Platz zu schaffen, wo eigentlich kaum einer ist.

Etwa bei der Sitzgruppe: Einen allzu großzügigen Versammlungs- und Arbeitsort hinter den dreh- und weit zurückschiebbaren Vordersitzen darf man angesichts der geringen Gesamtgröße des Carado CV 540 (2025) nicht erwarten. Allerdings fällt durch die gegen Aufpreis erhältliche Midi-Heki-Dachhaube im Format 70 x 50 cm im Zusammenspiel mit dem Seitenfenster viel Licht in die Sitzgruppe des Kompaktcampers. Das lässt sie optisch größer wirken. Um den Beifahrerplatz besser ins Ensemble einbinden zu können, ist der Mitteltisch über eine optionales, drehbares Ausziehelement erweiterbar. Bei Bedarf kann auch im 349 Euro Aufpreis kostenden Gästebett in der Sitzgruppe geschlafen werden, wobei dies mit einer Liegefläche von 185 x 87 – 63 cm und eher eingeschränktem Schlafkomfort eher als Notlösung für spontanen Besuch oder für wirklich noch kleine Kinder in Betracht kommen dürfte.

Der 84-l-Kompressor-Kühlschrank findet, wie in den meisten Kompakt-Campervans dieser Klasse üblich, seinen Platz an der Stirnseite direkt neben der Aufbautür. Dadurch ist er auch von außen gut zu erreichen. Zum Kochen und Spülen stehen in Fahrrichtung rechts ein Zweiflammen-Gasherd und eine Edelstahlspüle parat. Beide verfügen jeweils über eine separate Glasabdeckung, die nicht nur als Spritzschutz, sondern auch als zusätzliche Arbeitsfläche dient.

Das Querbett mit einer Liegefläche von 195 x 130 cm erstreckt sich im Heck über die gesamte Fahrzeugbreite. Darunter befindet sich ein relativ üppig bemessener Stauraum, der je nach den individuellen Anforderungen mit verschiedenen Schränken und Staufächern nachkonfiguriert werden kann. Es ist sowohl von innen als auch von außen zugänglich. Unter dem Heckbett muss, mangels anderer Verstaumöglichkeiten, auch mehr oder weniger das gesamte Gepäck Platz finden, das mit auf den Campingtrip kommen soll. Bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg und einem Eigengewicht von 2747 kg bleiben rechnerisch noch 753 kg an Zuladung für Camping-Garderobe, Ausrüstung und Sonderausstattung, von der das markeneigenen Carado-Baukastensystem einiges zu bieten hat.

Als ratsame Investition ins Wohlbefinden erscheint vor allem das "Basic"-Paket für 899 Euro extra, das neben der oben beschriebenen Dachhaube und der angesprochenen Tischerweiterung auch eine Duschausstattung und ein Seitenfenster ins Bad holt. Die Combi 6 E-Heizung von Truma mit 6900 W maximaler Heizleistung kostet 709 Euro extra. Ein Abwassertank, der isoliert und beheizt ist, schlägt mit 599 Euro zu Buche, sodass mit dem Allernötigsten an Bord der vom Hersteller genannte Basispreis schnell Makulatur ist. Ein rundum alltagstaugliches Gesamtpaket, dürfte stattdessen, realistisch betrachtet, dennoch kaum die 50.000-Euro-Marke sprengen. Was immer noch ein sehr wettbewerbsfähiger Preis für einen Kompaktcamper vom Schlage des Carado CV 540 (2025) ist.

Basisfahrzeug: Peugeot Boxer

Der Carado CV 540 (2025) steht auf dem Chassis des Peugeot Boxer, der technisch mit Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano und Toyota Proace Max baugleich ist. Für Vortrieb sorgt im Carado CV 540 (2025) daher auch derselbe 2,2-l-Turbodiesel, den man bereits aus den Schwestermodellen kennt, bei Peugeot eben als "BlueHDi" vermarktet. Mit 140 PS (103 kW) und manuellem Sechsgang-Getriebe steht bereits die Basismotorisierung für den Campervan ganz gut da, insbesondere in Anbetracht des Leergewichts von rund 2750 kg. Optional bietet Carado ein Achtstufen-Automatikgetriebe an, eine Leistungssteigerung auf 180 PS (132 kW) gibt es im Gegensatz zu vielen anderen Campervans auf Stellantis-Basis dagegen nicht.