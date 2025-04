Das Träume nicht zwangsläufig teuer sein müssen, will Build Your Dreams mit dem BYD Atto 2 zeigen, seinem neuen elektrischen City-SUV, dass ab 31.990 Euro zu haben ist. Was man dafür bekommt? Optisch kombiniert der Atto 2 Offroad-Attitüde gekonnt mit einem City-tauglichen Format von 4,31 m Außenlänge. Der Elektromotor unter der vorderen Haube leistet 130 kW (177 PS) und schiebt mit maximal 290 Nm an. Genug Power, um den leer fast 1,6 t schweren Fronttriebler laut BYD in knapp unter acht Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen. Die Spitze liegt bei 160 km/h.

Trotz seiner nur 45,12 kWh großen Batterie schafft der Atto 2 im WLTP-Zyklus 312 km. An der Wallbox lädt der Lithium-Eisen-Phosphat-Akku (LFP) mit bis zu elf kW, am Schnelllader sind maximal 65 kW drin. Um von zehn auf 80 Prozent zu laden, benötigt der BYD darum 37 min. Warum der BYD Atto 2 dennoch ein echtes Elektro-Träumchen ist und was es sonst noch alles zum City-SUV zu wissen gibt, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke im Video zum Fahrbericht!

