... bitten die Bayern noch um ein wenig Geduld. Denn das nächste SUV aus München steht schon in den Startlöchern – und bedient als X7 mit über fünf Metern und mindestens sechs Zylindern das andere Extrem.

... Vorderräder an. Es sei denn, man nimmt den 25d, der serienmäßig einen Allradantrieb bekommt. Später kommt es für BMW-Fans allerdings noch dicker bzw. dünner. Denn statt den sportlichen Anstrich des ...

Innen ist es mit der Eigenständigkeit dagegen nicht so weit her: Zwar gibt es ein bisschen mehr frische Farbe und ein etwas mehr Pepp als im X1, doch im Grunde kennt man das Ambiente des BMW X2 (2018) mit ...

Ab 2018 stellt BMW seiner SUV-Modellpalette den betont extrovertierten BMW X2 zur Seite, der als cooles Coupé all jene Hipster ansprechen soll, die mehr als nur einem Kombi auf Stelzen fahren wollen. Im Vergleich zum ...

Eckdaten Bauzeitraum seit 2018 Aufbauarten SUV Türen 5 Abmessungen (L/B/H) 4360/1824/1526 mm Leergewicht ab 1470 kg Leistung 140 - 231 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6d-TEMP Grundpreis ab 34.050 Euro

Seit Januar 2018 steht der BMW X2 als sDrive 20i zum Preis ab 39.200 Euro beim Händler, das nochmals preiswertere Basismodell 18i für 34.050 Euro ist nun auch erhältlich. Das sind die Ausstattungen und Motorisierungen des SUV-Coupés.

Mit dem betont extrovertierten BMW X2 (2018) stellt der bayrische Hersteller seiner SUV-Palette ein neues Modell zur Seite. Das preiswerteste SUV ist der 18i, der mit Frontantrieb und 140 PS bei einem Preis von 34.050 Euro beginnt. Der deutlich Stärkere sDrive 20i mit 192 PS soll all jene Hipster ansprechen, die mehr als nur einem Kombi auf Stelzen fahren wollen. Im Vergleich zum kleinen Bruder X1 ist das Dach nun um sieben Zentimeter flacher und die Heckscheibe etwas stärker geneigt. Doch viel wichtiger noch ist die neue, sehr viel provokantere Linie, die mit dem X2 ins BMW-Design Einzug hält. Die Niere ist unten erstmals breiter als oben, das glatte Heck mit den stark angeschnittenen Leuchten hat beinahe etwas von einem Alfa Romeo und die Radläufe sind beinahe qauadratisch: "Der BMW X2 verbindet die beschleunigte Formensprache eines Coupés mit den soliden Volumen eines X-Fahrzeugs", sagt Designer Thomas Sycha: "Es war uns wichtig, diese scheinbar gegensätzlichen Facetten und den individuellen Charakter des BMW X2 (2018) aus jeder Perspektive und auf den ersten Blick erlebbar zu machen." Der X2 sDrive 20i ist ab einem Preis von 39.200 Euro erhältlich.

Neuheiten BMW X1 (2015): Preis & Motor BMW X1 ab 32.350 Euro

BMW X2 im Video:

Preis: BMW X2 (2018) ab 34.050 Euro

Innen ist es bei dem BMW X2 (2018) mit der Eigenständigkeit dagegen nicht so weit her: Zwar gibt es ein bisschen mehr frische Farbe und ein etwas mehr Pepp als im X1, doch im Grunde kennt man das Ambiente des BMW X2 (2018) mit Black-Panell-Instrumenten und Touchscreen genau wie die Ausstattung vom aufwändigen Online-Infotainment über die LED-Scheinwerfer schon aus der braven Baureihe. Dafür allerdings muss man nur wegen der Form auch keine Kompromisse bei der Funktion machen: Hinten mag es unter dem flacheren Dach vielleicht etwas enger zugehen. Aber der Kofferraum ist mit seinen 470 bis 1355 Litern allemal alltagstauglich. Schon der X2-Vorläufer X2 Concept befreite sich mit riesigen Lufteinlässen im Bug, mit sehr viel markanteren Plastikplanken an den Radhäusern und entlang der Gürtellinie und vor allem mit einem eigenwillig glatten Heck aus dem Korsett bisheriger X-Karosserien und beweist, dass der Phantasie keine Grenzen gesetzt ist.

Neuheiten BMW X3 (2017): Preis & Motoren Das kostet der dritte BMW X3

BMW X2 (2018) mit Motoren bis zu 231 PS

Zwar hat der BMW X2 (2018) eine völlig neue Niere – doch dahinter arbeiten ebenfalls alte Bekannte: Zunächst ein 192 PS starker 2,0-Liter-Benziner für den X2 20i (Preis: 39.200 Euro) sowie die beiden 2,0-Liter-Diesel mit 190 PS im X2 20d (Preis: 43.800 Euro) und 231 PS im X2 25d (Preis: 46.800 Euro). Und weil sich der BMW X2 wie der X1 und der Mini Countryman die Plattform mit den Tourern der Zweier-Reihe teilt, treiben die Motoren eben nicht die Hinter- sondern die Vorderräder an. Später kommt es für BMW-Fans allerdings noch dicker – oder dünner, je nach Sichtweise. Denn statt den sportlichen Anstrich des BMW X2 (2018) mit einem M oder zumindest einem M Performance-Modell zu unterstreichen, gibt es den Diesel auch mit 150 PS (Preis: 36.500 Euro) und als zweiten Benziner einen Dreizylinder mit 140 PS (Preis: 34.050 Euro). Aber immerhin soll der BMW X2 (2018) auch als 25i mit dann wenigstens ebenfalls 231 PS kommen.

Neuheiten BMW X5 (2018): Preis & Motor Neuer BMW X5 ab 71.590 Euro

Preise und Motoren