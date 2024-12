900 PS & Forged-Carbon – Manhart hebt den XM aufs neue Level

Der BMW-Tuner Manhart knüpft den BMW XM Label vor. Mit brachialen 900 PS (662 kW) und mehreren Optikpaketen zeigt der Veredler, was sich aus der Basis alles rausholen lässt!

Beim BMW XM könnte man fast meinen, hier sei das Ende der Fahnenstange erreicht. Bereits die Basisvariante des SUV kommt mit einem hybridisierten Reihensechszylinder und einer Systemleistung von 476 PS (350 kW) vorgefahren. In der nächsten Stufe kommt schon ein 4,4-l-V8 zum Einsatz, der ebenfalls hybridisiert ist. Die Leistung klettert auf 653 PS (480 kW) bei einem Drehmoment von 800 Nm. Und dann setzt BMW ab Werk nochmal einen drauf mit dem XM Label: 748 PS (550 kW) und 1000 Nm Drehmoment sind ein Machtwort, das nachhallt. Viele Konkurrenten hat der XM dann nicht mehr zu fürchten. Und dann gibt es da noch Manhart, der sich denkt: "Da geht noch mehr!"

Den BMW-Tuner sollte man beim Wort nehmen: Dank eines neuen Steuergerätes steigt die Leistung des Manhart MHXM 900 (II) getauften Umbaus auf 900 PS (662 kW), das Drehmoment klettert auf 1200 Nm. Neben der Leistungssteigerung bietet Manhart auch diverse Upgrades für die Abgasanlage an. Manhart verweist aber darauf, dass nicht alle Teile im Programm straßenlegal sind und jene daher nur für den Export gedacht sind.

Nicht nur mehr Leistung: Carbon-Teile für den Manhart MHXM 900

Nachdem Manhart dem BMW XM zu mehr Leistung und zu einer entsprechenden Stimme verholfen hat, gilt es, ihn auch optisch zu mehr Ausdruckskraft zu verhelfen. Deshalb sorgen Tieferlegungsfedern von H&R sowie ein Radsatz in den Dimensionen 10x24 Zoll (vorne) und 12x24 Zoll (hinten) für eine satte Straßenlage. Darüber hinaus bietet Manhart Carbon-Anbauteile im In- und Exterieur an. Im Innenraum werden die Türverkleidungen, die Mittelkonsole und Teile des Armaturenträgers mit dem edlen Werkstoff ausgekleidet.

Außen wird der Manhart MHXM 900 durch diverse Carbonteile rundum ergänzt. Darin inbegriffen sind mitunter die Frontspoiler und -stoßstangen, der Kühlergrillrahmen, die Seitenschweller, der Diffusor, ein Kofferraumspoiler und auch ein Dachkantenspoiler. Eine mattgraue Folierung rundet den optischen Auftritt ab und kontrastiert mit den Carbonteilen, die dadurch besonders gut zur Geltung kommen.

Manhart MHXM 900 II mit Forged Carbon und Goldornamenten

Wer es noch knalliger mag, kann auf das Programm des Manhart MHXM 900 II zurückgreifen. Hier setzt der Tuner auf den Einsatz von Forged-Carbon en mass. Anstelle von regulären Carbonteilen werden Schweller, Diffusor, Splitter, Spoiler und darüber hinaus noch viele Details in Forged-Carbon gefertigt. Die Besonderheit: Manhart versieht die Anbauteile mit eingearbeiteten Goldornamenten. In Kombination mit diversen goldenen Farbakzenten im Exterieur des Manhart MHXM 900 II wie etwa die Felgen oder die Endrohrblenden verleiht Manhart seinem Koloss einen besonders edel anmutenden Look. Die schwarz-goldene Folierung komplettiert das Paket. Preise nennt der Tuner nur auf Anfrage, wobei die genannten Optionen in beiden Fällen auch alle einzeln bestellbar sind.