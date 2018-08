BMW ruft in Europa 324.000 Modelle wegen möglicher Brandgefahr zurück in die Werkstatt. Glykol kann aus dem Kühler der Abgasrückführung austreten und sich in den heißen Abgasen zusammen mit Ölrückständen entzünden.

Das Kraftfahrbundesamt (KBA) hat den Rückruf von 11.700 Modelle der Typen BMW 750d und BMW M550d angeordnet. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen!

Rückruf für 324.000 BMW-Modelle im August 2018 wegen möglicher Brandgefahr: In Einzelfällen könne Glykol aus dem Kühler der Abgasrückführung austreten und sich in den heißen Abgasen zusammen mit Ölrückständen entzünden, teilte der Autobauer am Dienstag, 7. August 2018, mit. Betroffenen Autohalter erhielten in der Folgewoche eine Benachrichtigung, fehlerhafte Teile würden dann in der Werkstatt ausgetauscht. Betroffen sind die Modelle BMW 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, X3, X4, X5 und X6 mit Vierzylinder-Dieselmotoren, die zwischen April 2015 und September 2016 gebaut wurden. Die gleichen Modelle mit Sechszylinder-Dieselmotoren sind ebenfalls betroffen, wenn sie aus dem Produktionszeitraum Juli 2012 bis Juni 2015 stammen. Einen entsprechenden BMW-Rückruf gab es auch schon in Südkorea, dort waren mehr als 100.000 Autos betroffen. Südkoreanische Medien hatten von rund 30 Motorbränden berichtet.

August 2018: BMW-Rückruf wegen Brandgefahr

Juni 2018: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ordnet den BMW-Rückruf von 11.000 Fahrzeuge der Baureihen 5er und 7er an. Ein entsprechendes Software-Update hat das KBA im Juni 2018 genehmigt. Die Autofahrer seien bereits angeschrieben worden, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag, 22. Juni 2018, in München. Die betroffenen BMW 5er und 7er stoßen sowohl auf der Straße wie auch auf dem Prüfstand zu viel Stickoxid aus, weil ihre Motoren mit einer Software für SUV-Modelle gesteuert werden. BMW-Chef Harald Krüger hatte auf der Hauptversammlung von einer handwerklichen Panne gesprochen. Der Konzern legt wert auf die Aussage, dass es sich um einen Irrtum handelt und von einem "Defeat Device" nicht die Rede sein kann. Das Kraftfahrtbundesamt hat den Rückruf der Autos aber wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung angeordnet, die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt.

Folgende Modelle sind mit Abschalteinrichtungen aufgefallen:

BMW M550d xDrive Limousine (Produktion 03/2012-10/2016)

BMW M550d xDrive Touring (Produktion 03/2012-02/2017)

BMW 750d xDrive (Produktion 07/2012-06/2015)

BMW 750Ld xDrive (Produktion 07/2012-06/2015)

Juni 2018: KBA- Rückruf wegen Abschalteinrichtungen