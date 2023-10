Die zunehmende Fülle an Elektroautos und breiterer Antriebsspektren erfordert bei manchen Autoherstellern ein Umdenken ihrer Nomenklatur. Nach Audi könnte auch BMW eine neue Logik bei Modellnamen einführen. So lauten die Gerüchte!

Mit der Einführung der "Neue Klasse"-Architektur ab 2025 erwarten wir bei BMW sukzessive eine Flut an neuen vollelektrischen Modellen. Um diese für die Kundschaft logisch und konsequent in der Modellpalette einzuordnen, könnte die Marke eine neue Nomenklatur einführen. Unser britisches Schwestermagazin "Car" stützt sich auf anonyme Quellen und eingereichte Namens-Patentanträge beim zuständigen EU-Amt. Es sei davon auszugehen, dass vor allem die SUV-Palette demächst neue Namen auf dem Kofferraumdeckel stehen haben wird. So soll der iX3 künftig, je nach Antriebsleistung, "iX320", "iX330" oder iX340" heißen, das Verbrenner-Pendant dementsprechend zum Beispiel "X320". Namenszusätze wie "eDrive" würden bei den Elektromodellen folglich wegfallen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt die BMW Vision Neue Klasse (2023) im Video:

Neue BMW-Nomenklatur auch beim 3er und 5er?

Die klassischen Verbrenner-Baureihen 3er, 5er & Co. würde die neue BMW-Nomenklatur weniger betreffen – sie fahren heute schon als 330i oder 540d herum. Ob es auch neue Unterscheidungsmerkmale von Dieseln, Benzinern und Plug-in-Hybriden geben wird, ist ebenso unklar wie die Einbindung von Karosserieformen wie Touring oder dem "M" für die sportlichsten Ausführungen. Zuvor hatte Wettbewerber Audi eine großflächige Neuausrichtung der Nomenklatur angekündigt, die die Elektro- und Verbrennervarianten klarer voneinander trennen sollte. Dagegen fallen die noch nicht offiziell bestätigten Namensänderungen bei BMW recht übersichtlich aus. Wie es zur aktuellen BMW-Namensgebung kam und was sie konkret bedeutet, erklärt die AUTO ZEITUNG hier.