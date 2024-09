BMWs verpasste Power-Kombi-Chance

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

So viel Kofferraum bietet kein anderer E46-M3!

Der Carbon-Diffusor spielt auf den damaligen M3 CSL an.

Gab es von BMW so nie in Serie: einen M3 Touring der legendären E46-Baureihe.

Mit dem M3 Touring ging 2022 für viele BMW-Fans ein Traum in Erfüllung. Zu Zeiten der E46-Baureihe war das M3-Label allerdings noch Coupé und Cabrio vorbehalten – Grund genug für einen detailverliebten Fan, einen Standard-Kombi zu einem authentischen M3 Touring zu tunen.

Über die Frage, warum BMW erst 2022 einen M3 Touring an die Startlinie rollte, ließe sich trefflich diskutieren. Anstatt sich in ergebnislose Sehnsuchtsgespräche zu verwickeln hat ein Tuningfan aus dem US-Bundesstaat Montana allerdings Nägel mit Köpfen gemacht und einen gewöhnlichen BMW 325xi Touring von 2001 in ein fast schon glaubwürdiges M3-Kombi-Modell verwandelt. Der E46 bekam den Reihensechszylinder des damaligen M3 verpasst, ebenso wie das Sechsgang-Schaltgetriebe, das Steuergerät und die Hilfsrahmen vorne und hinten.

Auch optisch erfreut sich der Power-Kombi an unzähligen M3-Anleihen, doch dazu später mehr. Erstaunlich: Das edle Stück erreichte als Versteigerungsobjekt auf der US-Auktionsplattform "Bring a Trailer" im August 2024 nicht den veranschlagten Mindestpreis, die Gebote endeten bei 59.250 US-Dollar (53.214 Euro, Stand: September 2024). Wie es um den Verbleib des Autos steht, ist nicht bekannt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW M3 Touring (2022) im Video:

Tuning-Einzelstück: BMW 3er Touring (E46) als M3

An Schub dürfte es dem Selfmade-M3 Touring nicht mangeln: Der 3,2-l-Reihensechser drückt im E46 M3 343 PS (252 kW) und 365 Nm auf die Straße, im CSL sogar 360 PS (265 kW) und 370 Nm. Dank eines M-Steuergeräts und des entsprechenden Getriebes dürfte der Antrieb auch mit Kombi-Hülle nicht viel Power eingebüßt haben. Den serienmäßigen Allradantrieb des Touring hat der BMW-Liebhaber zum authentischen Hinterradantrieb umgebaut. Die Michelins sind hinten 275 mm und vorne 245 mm breit und auf 19-Zoll-Schmiedefelgen montiert. Während ein Bilstein-Gewindefahrwerk für die richtige Straßenlage sorgen soll, übernehmen Vier-Kolben-Bremssättel aus dem Porsche 996 das Verzögern. Dazu kommen zahlreiche Tuning-Details, bei denen der Besitzer an Motor, Chassis und Fahrwerk Hand angelegt hat.

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:



Für einen echten M-Look erhielt der 325xi auch Motorhaube, Stoßstangen (hinten zusätzlich modifiziert und mit Carbon-Diffusor verfeinert) und Scheinwerfer aus dem Spender-M3. Auch stilechte Radlaufverbreiterungen und Schweller dürfen logischerweise nicht fehlen, ebenso wie M3-Spiegel. Das originale Silber wich zudem einer Metallic-Lackierung. Auch dem Interieur hauchte der Tuner unter anderem mit Recaro-Schalensitzen, Carbon-Lenkrad und -Lenksäule sowie AC Schnitzer-Pedalerie mehr Sportlichkeit ein.

Auch interessant:

Übrigens: Ganz abwegig ist die Idee eines BMW M3 Touring der E46-Baureihe nicht. Wie BMW 2016 verriet, hatte der Hersteller um die Jahrtausendwende selbst ein M3 Touring-Konzept auf die Räder gestellt. Da das Konzeptfahrzeug allerdings sicher in der herstellereigenen Garage verwahrt wird, werden sich Fans weiter mit Umbauten wie diesem begnügen müssen.