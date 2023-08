Der BMW M2 und der BMW M240i haben eines gemeinsam: Beide fahren mit einem 3,0-l-Sechszylinder unter der Haube. Aus diesem holt der M240i dank Turboaufladung 374 PS (275 kW) und greift auf 500 Nm Drehmoment zurück. Beim M2 helfen zwei Turbos mit, was in einer Leistung von 460 PS (338 kW) gipfelt. Auch beim Drehmoment ist der "echte" M dem M240i um 50 Nm voraus. Der kleine Nachteil des M2: Er ist 35 kg schwerer, obwohl er "nur" mit Hinterradantrieb ausgestattet ist, während der M240i von seinem Allradantrieb profitiert. Könnte das der ausschlaggebende Unterschied für eine dicke Überraschung beim Dragrace sein? Mat Watson von CarWow findet es im Video unten heraus. Im Video oben geht die AUTO ZEITUNG mit dem BMW XM auf erste Testfahrt. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

