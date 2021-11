Peter Lustig stellte in seiner Sendung Löwenzahn so manches Kuriosum und neue Erfindungen vor – darunter tatsächlich schon 1983 ein Elektroauto, wie ein Youtube-Video zeigt. Nicht zuletzt auch, um spielerisch und leicht verständlich Umwelt- und Gesellschaftsthemen anzusprechen. So kommt er in einer Sendung von 1983 mit einem VW Golf vorgefahren. Doch handelte es sich hierbei um keinen "normalen" Golf, sondern um ein Elektroauto. Da staunt der liegengebliebene Tankwagenfahrer nicht schlecht. Was die Sendung nicht verrät: Es handelt sich um ein Versuchsfahrzeug von Volkswagen zur Erforschung des Elektroantriebs. Statt des 75-PS-Benzinmotors treibt ein Gleichstrom-Elektromotor den E-Golf an. Er ist an das serienmäßige Vierganggetriebe angeflanscht. Mittels Bordlader funktioniert das Aufladen der aus 16 Sechs-Volt-Bleiakkus bestehenden Batterie über die normale 220-Volt-Steckdose. Eine volle Ladung dauert rund zwölf Stunden. Wie Peter Lustig bereits in den 1980er-Jahren das Elektroauto erklärt, zeigt das Video unten. Das Video oben erklärt, was passieren würde, wenn alle Autofahrer:innen E-Autos fahren würden. Mehr zum Thema: Das ist der VW ID.3

Peter Lustig und sein Elektroauto im Video:

