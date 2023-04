Auch die Kotflügel mussten nahtlos in den 1er übergehen. Da 2er und die F20-Generation des Kompaktwagens Schwestermodelle sind, funktioniert zumindest der Austausch der Front relativ einfach.

Um die M2-Verbreiterung auf den M140i zu bekommen, war einiges an Arbeit nötig. Die Heckstoßstange musste etwa präzise zerlegt und neu verklebt werden.

Hat BMW das "Turnschuh" genannte Z3 Coupé neu aufgelegt? Nein, dieser BMW M2 Shooting Brake ist in Wirklichkeit "nur" ein BMW M140i-Umbau. Der Tuning-Hot Hatch Marke Eigenbau bleibt ein Unikat.

Ein BMW M2 Shooting Brake wäre doch eine schöne Idee! Kompakt, praktischer als das Coupé, aber dennoch Fahrspaß pur. Da es das ab Werk aber nicht gibt, baute sich ein Brite das ganze selbst. Als Basis dient ein handelsüblicher BMW M140i der Vorgängerbaureihe F20. Um die Illusion perfekt zu machen, bekommt der 1er einen Breitbau verpasst. Die Spenderteile stammen von einem verunfallten BMW M2. So erhält der M140i breitere Kotflügel vorne und hinten, die Heckstoßstange des M2 wird passgenau auf den 1er zugeschnitten. In gleicher Manier wird auch die gesamte Front des F20 durch die des technisch eng verwandten M2 getauscht. Spachteln, schleifen, lackieren und fertig ist der BMW M2 Shooting Brake Marke Eigenbau – oder BMW M140i mit "Nose Swap". Hinter dem Tuningumbau steht Dave Campbell von der BMW & Mini UK Group, einem BMW-Teilehändler und -Schrauber aus der Nähe von Birmingham. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tuning: BMW M140i umgebaut zum BMW M2 Shooting Brake

Technisch bleibt der BMW M2 Shooting Brake-Umbau beim Reihensechser aus dem BMW M140i. Das 370 PS (272 kW) starke Triebwerk des M2 hat es nicht in den Tuningumbau geschafft. Der B58 genannte Reihensechszylinder des M140i steht dank Twin-Scroll-Turboaufladung mit 340 PS (250 kW) aber ebenfalls gut im Futter und gibt seine Kraft über ein serienmäßig angeflanschtes Sechsgang-Schaltgetriebe an alle vier Räder ab. Für den Shooting Brake wurde nochmals Hand am Reihensechszylinder angelegt und die Leistung ein wenig gesteigert. Interesse geweckt? Wer jetzt einen M mit Kombiheck möchte, kann demnächst zum BMW M3 Touring greifen. Der BMW M2 Shooting Brake-Umbau auf BMW M140i-Basis bleibt ein Unikat.

