Alle Infos zum BMW 8er

BMW 858 CSL: Carbonifizierter Traum-8er mit M5-V10

Tim Neumann Redakteur

Mit dem 8er (E31), dem M3 CSL (E46) und dem M5 mit V10 (E60) hatten die Bayerischen Motorenwerke in den 90ern und 00ern absolute Ikonen im Aufgebot. Der BMW 858 CSL von Reyn Speed Shop führt alle drei zu einem zusammen!

Der BMW 858 CSL stehend von schräg vorne rechts.
BMW 858 CSL

Der BMW 858 CSL vereint das Best-of-BMW der 90er- und 2000er-Jahre.

Foto: Precision Sport Industries
Der BMW 858 CSL stehend von schräg hinten rechts.
BMW 858 CSL

Die Kohlefaser-Karosserie präsentiert sich verbreitert und an jeder Ecke fein modifiziert, ohne die klassische Eleganz des 8ers über Bord zu schmeißen.

Foto: Precision Sport Industries
Das Cockpit des BMW 858 CSL.
BMW 858 CSL

Der Innenraum hingegen sorgt mit seiner Mischung aus 8er und M5 (E60) für Stirnrunzeln.

Foto: Precision Sport Industries
Der Motor des BMW 858 CSL.
BMW 858 CSL

Den Fünfliter hat der Tuner aufgebohrt und ihm schätzungsweise an die 640 PS (471 kW) entlockt.

Foto: Precision Sport Industries
Der BMW 858 CSL stehend von vorne.
BMW 858 CSL

Anstelle der kultigen Klappscheinwerfer sitzen auf der Motorhaube Luftauslässe in Sichtcarbon.

Foto: Precision Sport Industries
Der BMW 858 CSL stehend von der linken Seite.
BMW 858 CSL

Die ursprünglichen Türgriffe blieben charmanterweise ebenso erhalten wie große Teile der seitlichen Zierleisten.

Foto: Precision Sport Industries
Der BMW 858 CSL stehend von hinten.
BMW 858 CSL

Vierrohranlage umrahmt von einem Diffusor, darüber durchsichtige Heckleuchten und rundliche Kofferraumklappe – jep, so darf ein BMW aussehen.

Foto: Precision Sport Industries

Wenn wir den perfekten BMW beschreiben müssten, was würde uns da einfallen? Hätte er einen bis zum Himalaya hochdrehenden Reihensechszylinder und leichtfüßiges Handling wie ein M3 CSL (E46)? Oder doch lieber den kreischenden V10 aus dem M5 (E60)? Sicherlich wäre es ein Coupé, womöglich sogar das technokratisch-coole Flaggschiff der 90er, der 8er (E31). Der Handschalter ist natürlich Ehrensache. Wenn man all diese Konzepte, Ideen und Vorstellungen zusammengepackt im Industrieofen einschmilzt und daraus ein neues Fahrzeug gießt, könnte so etwas wie der BMW 858 CSL dabei herauskommen.

Tuner Reyn Speed Shop aus Südkalifornien (USA) hat genau das auf die Räder gestellt. Zuerst haben sie dem altehrwürdigen 8er seinen kolossalen, aber auch eher komfortablen V12 aus dem Motorraum gerissen und das Loch zwischen Doppelniere und Spritzwand mit dem größten Triebwerk gefüllt, das je einen 5er-BMW beschleunigt hat. Gemeint ist der berüchtigte S85, der die M5-Generation E60 von 2005 mit fünf Litern Hubraum und zehn Zylindern unsterblich gemacht hat. Das serienmäßig 507 PS (373 kW) bei 7750 Touren leistende Powerhouse hat die Firma für den 858 nochmals um 0,8 l aufgebohrt und laut eigener Schätzung in Richtung 640 PS (471 kW) gepimpt.
Der BMW M5 Touring (2024) im Video:

 
 

BMW 858 CSL wörtlich genommen: 8er mit 5,8-l-V10

Wozu der BMW 858 CSL fahrdynamisch wirklich fähig ist, weiß nicht einmal der Tuner so ganz genau. Wenn man aber bedenkt, dass ein 8er mit V12 normalerweise an die zwei Tonnen auf die Waage bringt und der mit Kohlefaser-Karosserie bestückte Frankenstein-BMW nur gut 1500 kg zu bewegen hat, dürften eine Beschleunigung von unter vier Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von weit über 300 km/h niemanden überraschen.

Dabei brilliert die aufgefrischte Außenhaut des Luxus-Coupés längst nicht nur mit CSL-mäßigem Leichtbau: Überall finden sich zarte bis harte Modifikationen, die den 8er sportlich zuspitzen, ohne dessen zeitlose Silhouette zu verfälschen. Statt der Klappscheinwerfer prägen jetzt Luftauslässe die Front, wodurch der BMW an Giugiaros Nazca-Entwürfe erinnert. Die Frontschürze trägt eine selbstbewusstere Öffnung, die mit ihrer Form diverse Modelle zitiert.

 

Kohlefaser-Karosserie und M5 E60-Flair im Interieur

Die Kotflügel des BMW 858 CSL wanderten behutsam in die Breite und liegen dank Tieferlegung noch etwas satter auf den Custom-BMW-Rädern. E46-CSL-Fans bekommen beim Heck mit abgerundeten Kofferraumbürzel und dem weit herausragenden Diffusor samt Vierrohranlage große Augen. Und die durchsichtig verglasten Rückleuchten passen sich überraschend stilsicher in die Heckansicht ein.

Das Cockpit des BMW 858 CSL.
Foto: Precision Sport Industries

Nur das Cockpit ruft beim einen oder anderen BMW-Fan Stirnrunzeln hervor. Hier hat Reyn Speed Shop offenbar versucht, so viel M5-(E60)-Flair unterzukriegen wie unter der Motorhaube. Das ergibt eine krude Mischung aus 8er-Grundriss und 20 Jahre alter 5er-Bedienung inklusive iDrive-Schalter und Infotainmentscreen. Was das Tuning an Geld verschlungen hat, verrät die Firma nicht. Aber wer weiß, vielleicht landet der 858 CSL bald in den Kleinanzeigen der USA.

