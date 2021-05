Die kabellose Smartphone-Anbindung via Apple CarPlay funktioniert nicht so reibungslos, wie wir es von anderen BMW-Testwagen gewohnt sind.

Kaum ein Dauertest-Fahrzeug aus unserem Fuhrpark war so beliebt wie der BMW 530d xDrive Touring. Nach zwei Jahren und 100.000 Kilometern ziehen wir nun Bilanz.

Marktrelevant, langstreckentauglich, leistungsstark und geräumig – so in etwa stellen wir uns das perfekte Fahrzeug für den 100.000-Kilometer-Test vor. Fast scheint es so, als wäre der BMW 530d xDrive Touring nur für unsere Bedürfnisse entwickelt worden. Die aktuelle 5er-Modellgeneration mit der internen Bezeichnung G30 (Touring: G31) ist seit Anfang 2017 auf dem Markt und erhielt Mitte des letzten Jahres ein Facelift mit sanften optischen und einigen technischen Neuerungen. Unser Dauertester stieß im März 2019 zu unserem Fuhrpark und absolvierte die Testdistanz von 100.000 km in rund zwei Jahren. Die Wahl des passenden Antriebs fiel beim Oberklasse-Kombi nicht schwer: Der 265 PS starke Dreiliter-Reihensechszylinder-Turbodiesel unseres Testwagens ist vor allem bei eiligen Geschäftsleuten noch immer erste Wahl, weil er den besten Kompromiss aus Performance und Wirtschaftlichkeit bietet. Die Achtstufen-Automatik von Zulieferer ZF wird übrigens seit Sommer 2018 obligatorisch bei allen 5er-Versionen verbaut. Für maximal souveränes Vorankommen wählten wir zudem noch den xDrive-Allradantrieb. Der Grundpreis für den BMW 530d xDrive Touring betrug 62.600 Euro (Stand Dezember 2018). Inklusive aller Sonderausstattungen brachte es der in schlichtem Alpinweiß lackierte BMW 5er Touring auf 92.510 Euro. 30.000 Euro für Optionen – spinnen die eigentlich bei der AUTO ZEITUNG? Diese Frage stellen Sie sich jetzt vielleicht, doch ein Blick in die traditionell ausufernde Preisliste zeigt, dass sich deutsche Premium-Hersteller wichtige Sicherheits- oder Komfort-Features teuer bezahlen lassen.

BMW 530d xDrive Touring im Test über 100.000 Kilometer

Beginnen wir mit der Optik des BMW 530d xDrive Touring: Das sehr beliebte M-Sportpaket, dass neben 18-Zoll-Mischbereifung und sportiven Frontund Heckschürzen (M Aerodynamikpaket) auch die M-Sportbremse beinhaltet, schlug mit 5500 Euro zu Buche und lässt den großen Kombi eine ganze Ecke sportlicher wirken. 5579 Euro kostete das Innovationspaket mit Head-up-Display oder blendfreiem Fernlicht, weil wir zusätzlich die adaptiven LED-Scheinwerfer (910 Euro) und den Driving Assistant Plus (1710 Euro) bestellten. Letzterer beinhaltet neben Abstandsregeltempomat und aktivem Spurhalter auch einen Totwinkelwarner, eine Lenkunterstützung bei Spurwechseln oder eine Kreuzungs- und Stoppschilderkennung. Den Parkassistenten mit 360-Grad-Kamera (1700 Euro) werteten wir mit der ferngesteuerten Parkfunktion per Display-Schlüssel (zusammen 790 Euro) auf. Um das gesamte Komfortpotenzial des BMW 530d xDrive Touring auszuschöpfen, entschieden wir uns für den Test über 100.000 Kilometer für die vielfach elektrisch einstellbaren Komfortsitze (1660 Euro) samt schwarzer Lederpolsterung (1290 Euro) und Belüftungsfunktion (810 Euro). Für Lenkradheizung, 4-Zonen-Klimaautomatik und Standheizung wurden zusammen weitere gut 2000 Euro fällig. Serienmäßig verfügt der Dauertest-BMW 5er Touring stets über eine luftgefederte Hinterachse samt Niveauregulierung, zusätzlich entschieden wir uns für das sogenannte Adaptive Drive (3130 Euro), das neben adaptiven Dämpfern auch eine aktive Wankstabilisierung beinhaltet. Weitere hochpreisige Extras sind das Navipaket Connected Drive (2200 Euro) und das Entertainment Paket (1750 Euro). Ambientebeleuchtung, Gestiksteuerung, abgedunkelte Scheiben ab den B-Säulen oder Digitaltacho kosteten jeweils ein paar hundert Euro Aufpreis.

Hohes Komfortniveau, einfache Bedienung, mäßiger Geradeauslauf beim BMW 5er Touring

Ein solch hoher Fahrzeugpreis weckte natürlich hohe Erwartungen. In den ersten vier Wochen seines Dauertests war der BMW 530d xDrive Touring im Dauereinsatz und spulte über siebentausend Kilometer ab. Testchef Michael Godde fuhr in einer Woche von Köln nach Hamburg, von dort weiter in den Osten der Republik und schließlich nach München. "Der 5er ist ein exzellenter Begleiter auf Langstrecken: Der Geräusch- und Federungskomfort lässt keine Wünsche offen", notierte Godde ins Fahrtenbuch. Der Geschäftsführende Redakteur Jürgen Voigt zeigte sich vom Schluckvermögen der Federung auf sehr schlecht instand gehaltenen Landstraßen begeistert. Bei Kilometerstand 14.521 ergänzte Philipp Kesternich, Chef vom Dienst, dass "man in keinem anderen Dauertester so entspannt Kilometer abspulen kann". Ein Lob nach dem anderen handelte sich zudem der 265 PS starke Dreiliter-Turbodiesel ein: "Auch jenseits von 180 km/h schiebt der 5er noch kräftig an, bei entspannter Fahrweise sind zudem Reichweiten von rund 1000 km kein Problem", bemerkte etwa Caspar Winkelmann, Leitender Redakteur, nach einer Dienstfahrt ins Süddeutsche. Sogar Verbräuche mit einer Fünf vor dem Komma erreichte Winkelmann mit dem knapp zwei Tonnen schweren BMW 5er Touring bei einer Fahrt durch die strikt tempolimitierten Niederlande. Herausgeber Volker Koerdt gefiel bei einer eiligen Dienstreise der "souveräne Schnellfahrkomfort dank toller Straßenlage". Testredakteur Paul Englert hatten es beim Test über 100.000 Kilometer vor allem die erstklassigen Komfortsitze angetan: "Die zahlreichen Einstellmöglichkeiten, etwa für den Schulterbereich, lassen in Verbindung mit der angenehm straffen Polsterung auch nach stundenlangem Sitzen keine Ermüdungserscheinungen aufkommen."

BMW 530d xDrive Touring im Dauertest: Probleme mit der Telefonkopplung, hervorragend nutzbarer Laderaum

Einigkeit herrschte im Kollegenkreis jedoch auch über eine Schwäche des BMW 530d xDrive Touring: Egal, ob mit Sommer- oder Winterreifen: Dem BMW wurde ein nur mäßiger Geradeauslauf attestiert. Tester Marcel Kühler fasste die Beobachtungen kurz vor Testende bei Kilometerstand 89.267 zusammen: "Ein Audi A6 oder eine Mercedes E-Klasse fahren souveräner geradeaus." Eine deutlich bessere Figur gab der Bajuware dagegen bei der Bedienbarkeit der zahlreichen Fahrzeug- und Multimediafunktionen ab: "Der gut zur Hand liegende iDrive-Controller und die aufgeräumte Menüstruktur sind noch immer unerreicht", bilanzierte Paul Englert. Michael Godde hob zudem die "bestens funktionierende Sprachsteuerung" hervor. Beispiel: Einfach "Head-up-Display" sagen und schon öffnen sich im Untermenü die entsprechenden Einstellungen, die man dann mit ein paar Klicks konfigurieren kann. Weniger Zuspruch fand dagegen das Navigationssystem: Obwohl die BMW-Werkstatt bestätigte, dass sich die Software auf dem neuesten Stand befand, erkannte der BMW manche Staus nicht oder schlug unnötig komplizierte Stauumfahrungen vor. "Während Google Maps keinen Stau meldete und die A1 bei Dortmund auch wirklich frei war, meldete das BMW-Navi 28 Minuten Verzögerung", berichtete etwa Philipp Kesternich verwundert – schließlich präsentierten sich die Navis von BMW in vielen anderen Testwagen als besonders zuverlässig. Chefredakteur Stefan Miete freute sich im Test über 100.000 Kilometer dafür über den integrierten CD-Spieler ("Schön, dass es so etwas noch gibt.") und bescheinigte dem Soundsystem "einen exzellenten Klang". Bei der Kopplung von Mobiltelefonen, vor allem per Apple CarPlay, klagten einige Kollegen jedoch immer wieder über Verbindungsprobleme. "Vor allem mit zwei gleichzeitig verbundenen Geräten kommt das System nicht klar", monierte Paul Englert. "Für uns Fotografen ist der 5er Touring ein echter Traumwagen", schwärmte Fotoprofi Frank Ratering, der den BMW 530d xDrive Touring gern für Produktionen einsetzte. Der Laderaum fasst 570 bis 1700 Liter und bei umgeklappter Rückbank entsteht eine nahezu ebene und knapp zwei Meter lange Ladefläche – perfekt für sperriges Foto-Equipment. "Mein Highlight: Bei Vorherfahrten kann ich bei geöffneter Heckscheibe aus dem Kofferraum knipsen", fügte Ratering im Fahrtenbuch hinzu. Tatsächlich ist die separat zu öffnenden Scheibe seit Jahren eine bewährte Spezialität der BMW-Kombis. In flachen Tiefgaragen etwa kann so das Gepäckabteil beladen werden, ohne dass man die ganze Kofferraumklappe betätigen muss. Die Tauglichkeit des BMW 5er Touring als Zugfahrzeug können wir dagegen leider nicht beurteilen – die georderte Anhängerkupplung wurde bei der Produktion leider vergessen.

Nach Test über 100.000 Kilometer: Nur 7,5 Liter Verbrauch, knapp 58.000 Euro Wertverlust

Zu Testbeginn noch vielfach im Fahrtenbuch lobend erwähnt, handelte sich die Verarbeitungsqualität des BMW 530d xDrive Touring ab etwa 70.000 Kilometern doch vereinzelt Kritik ein: Michael Godde monierte vor Testende den "faltigen Lederbezug der vorderen Sitze und das etwas abgegriffen wirkende Lederlenkrad". Nach morgendlichen Kaltstarts stellten wir zudem immer wieder Knistergeräusche aus dem Armaturenträger fest. Zum Vergleich: Der ebenfalls über 80.000 Euro teure Dauertester Volvo XC60 glänzte auch nach 100.000 Kilometern noch mit einem beinahe neuwertigen Innenraum. An der Zuverlässigkeit des BMW 5er gab es dagegen so gut wie nichts auszusetzen. Auch unter Dauerbelastung verrichtete er klaglos seine Dienste. Einziger außerplanmäßiger Werkstattaufenthalt: Bei Kilometerstand 48.600 erschien im Display die Nachricht "Bitte Kühlflüssigkeit erneuern". Angesichts von Größe, gebotenem Komfort und Fahrleistungen ist der Durchschnittsverbrauch von 7,5 Litern Diesel/100 Kilometer über die gesamte Testdistanz von 100.000 Kilometer ein klares Plädoyer für den Dieselmotor – vor allem, wenn er Wirtschaftlichkeit und Dynamik so gut miteinander verbindet wie der Reihensechszylinder von BMW. Die mit 9282 Euro vergleichsweise geringen Aufwendungen für Kraftstoff sind hauptverantwortlich dafür, dass der Oberklasse-Kombi ohne Wertverlust nur 0,16 Euro/100 Kilometer kostete – das ist weniger als beim Volvo XC60 (0,19 Euro) oder beim deutlich kleineren und schwächeren Kompakt-SUV Mazda CX-5 (0,17 Euro). Die Achillesferse des BMW 530d xDrive Touring war jedoch sein immenser Wertverlust: Nach zwei Jahren und 100.000 km auf dem Tacho bescheinigt die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) dem einst 92.510 Euro teuren BMW nur noch einen Restwert von 34.975 Euro – das entspricht einer Werteinbuße von knapp 58.000 Euro. Gebrauchtwagenkäufer:innen freuen sich natürlich über die vergleichsweise niedrigen Preise für gut ausgestattete 5er: Vor allem scheckheftgepflegte Leasing-Rückläufer aus erster Hand sind eine echte Kaufempfehlung. In unserem Dauertest-Ranking rangiert der ebenso komfortable wie zuverlässige BMW 5er Touring mit 85 Punkten auf Platz fünf.

Störungen & Wartungen bis 100.000 Kilometer

Kilometerstand Grund Preis 27.678 km Inspektion inkl. Öl- und Filterwechsel 517 Euro 47.250 km Wechsel auf Winterräder 20 Euro 48.600 km Werkstatt: Wechsel Kühlflüsigkeit nach Warnmeldung Garantie 53.911 km Inspektion inkl. Öl- und Filterwechsel, Austausch

Luftfilter, Bremsbeläge 1062 Euro 62.705 km Wechsel auf neue Sommerreifen Dunlop

Sport Maxx RT2 MO 528 Euro 82.134 km Inspektion inkl. Öl- und Filterwechsel, Austausch

Luft- und Kraftstofffilter ca. 500 Euro 85.218 km Wechsel auf Winterräder 20 Euro

BMW 5er Touring: Kosten im Dauertest

Kostenpunkt Preis Neupreis Testwagen 92.510 € Schätzpreis nach 100.000 km 34.975 € Neuwagenpreis heute ca. 94.500 € Fixkosten pro Jahr Steuer 399 € Haftpflichtversicherung (HP 15) 357 € Vollkasko (VK 26) 960 € Teilkasko (TK 27) 624 € Testkostenbetrieb Kraftstoff 7486 l D Durchschnittspreis 1,24 €/l (9282 €) Ölverbrauch 0,5 Liter (15 €) AdBlue 104 l (98 Euro) Wartung, Ölservice, Verschleißteile Ölservice, Verschleißteile, Reifen 3023 € Reparaturen 0 € (Garantie) Kosten pro km mit Wertverlust 0,73 € ohne Wertverlust 0,16 €

Technische Daten des BMW 530d xDrive Touring

AUTO ZEITUNG 5/2019 BMW 530d xDrive Touring Technik, Maße & Gewicht Motor 6-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel, SCR-Kat Hubraum 2993 cm³ Leistung 195 kW/265 PS bei 4000 /min Max. Gesamtdrehmoment 620 Nm bei 2000 - 2500 /min Getriebe 8-Stufen-Automatik Antrieb Allradantrieb L/B/H 4942/1868(2126)/1498 mm Leergewicht 1810 kg Kofferraumvolumen 570 - 1700 l Fahrleistungen & Verbrauch (Werksangaben) 0 - 100 km/h 5,6 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch (EU) 5,8 l D/100 km CO2-Ausstoß (EU) 153 g/km Preise Grundpreis 62.600 Euro Testwagenpreis 92.510 Euro